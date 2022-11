Les gestes joyeux d’un homme sur la chanson d’Aamir Khan-Madhuri Dixit lors d’un mariage volent la vedette

Les mariages ne sont pas amusants sans des spectacles de danse scintillants. Et les meilleurs réussissent toujours à voler la vedette sur les réseaux sociaux. Vous n’êtes pas d’accord ? Une autre vidéo de mariage qui a circulé sur Internet est celle d’un homme dansant sur les airs de Madhuri Dixit et Sare Ladkonki Kardo Shaadi d’Aamir Khan du film 190 Deewana Mujh Sa Nahin. À première vue, Internet semble aimer sa performance.

Le clip de 42 secondes a été partagé sur Twitter avec une légende en hindi, qui se traduit à peu près par “Wow, oncle a fait une danse incroyable”. Il présente un homme portant une chemise blanche, un pull marron et un pantalon beige. On peut voir l’anonyme L’homme enflamme fébrilement la piste de danse avec ses mouvements. Ses mouvements de danse optimistes ont clairement étourdi les invités car ils peuvent être vus en train d’apprécier sa performance et de renforcer sa confiance en l’applaudissant et en l’encourageant.

Jetez un oeil à la vidéo :

La vidéo a suscité un engagement massif, alors que les tweeps bombardaient la section des commentaires avec des mots d’appréciation pour l’homme. Un utilisateur de Twitter a écrit « Fabuleux ».

Un autre utilisateur a écrit : « Fabuleux ». Un troisième utilisateur a commenté: “Mast dance (incroyable danse)”.

Les mariages sont des affaires extravagantes où non seulement les invités mais aussi les mariés finissent par surprendre le public avec quelque chose d’inattendu. Il y a quelque temps, une mariée, Meghna Kalwani, a captivé les invités, notamment le marié, avec ses pas de danse impeccables.

On peut la voir enfiler un lehenga rouge vif et argenté alors qu’elle fait une entrée en dansant sur Sajna et Makhna dans la vidéo.

