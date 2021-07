Les gestes de Black Lives Matter ont reçu le feu vert pour les Jeux de Tokyo alors que les chefs olympiques confirment que les athlètes peuvent s’agenouiller avant la tenue des événements

Une nouvelle version des lignes directrices du Comité International Olympique (CIO), produite pour fournir « plus de clarté et d’orientation » aux athlètes, donne aux stars la « possibilité d’exprimer son point de vue » dans des domaines tels que les zones et centres médiatiques, lors de conférences de presse et sur les réseaux sociaux.

Dans une section potentiellement révélatrice pour les concurrents prévoyant de répéter le geste à genoux qui est devenu courant dans tous les sports, les athlètes ont été informés qu’ils pouvaient exprimer leur point de vue sur le terrain avant le début des événements ou lors de leurs présentations individuelles ou d’équipe.

Alors que la prise de genou en soutien à la campagne Black Lives Matter a gagné des soutiens de haut niveau, y compris l’équipe de football d’Angleterre lors de la finale actuelle de l’Euro 2020, ses détracteurs l’ont décrit comme un outil politique de signalisation de vertu qui n’est pas à sa place. dans les arènes sportives et réalise la division plutôt que la valeur.

Les Jeux olympiques sont la seule occasion pour de nombreux athlètes américains de manifester pendant l’hymne et d’attirer l’attention, en particulier dans les sports auxquels nous ne prêtons normalement pas attention. — Dre Baldwin | #WorkOnYourGame (@DreAllDay) 1er juillet 2021

Les lignes directrices ajoutent que toute expression d’opinion faite par les participants doit être conforme aux Principes fondamentaux de l’Olympisme.

Cela inclut de ne pas être ciblé « contre les personnes, les pays, les organisations et/ou leur dignité » et n’étant pas « perturbateur » – comme se dérouler pendant l’hymne ou l’introduction d’une autre équipe.

Ces points pourraient inquiéter les observateurs qui partagent des vues similaires à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui a déclaré que s’agenouiller avant les matchs était « incompréhensible » à la culture de sa nation, la déclarant « provocation ».

Bienvenue du mauvais côté de l’histoire. SMH pic.twitter.com/QeoX0eWBc6 – Le1appelé.J (@J_Sanka) 3 juillet 2021

Il ne faut pas oublier que l’équipe britannique de football féminin participe à l’une des premières épreuves des Jeux olympiques. Ils ont pris le genou toute la saison et ont participé à la discussion sur son importance. Jusqu’à présent, se mettre à genoux aux Jeux aurait été puni – Nancy Gillen (@Nancy_Gillen) 25 juin 2021

« Lorsqu’ils expriment leurs opinions, les athlètes sont tenus de respecter les lois applicables, les valeurs olympiques et leurs collègues athlètes. a déclaré la direction.

« Il doit être reconnu que tout comportement et/ou expression qui constitue ou signale une discrimination, de la haine, de l’hostilité ou un potentiel de violence sur quelque base que ce soit est contraire aux Principes fondamentaux de l’Olympisme. »

Des procédures disciplinaires pourraient être adoptées si les conditions énoncées dans les directives ne sont pas remplies, le CIO s’engageant à traiter tous les cas « en toute transparence ».

Je respecte les athlètes professionnels qui utilisent leur forum pour manifester leur mécontentement. Je ne peux pas dire que je suis fou qu’un athlète olympique le fasse. Vous êtes dans l’équipe d’un pays. Si vous ne voulez pas représenter le pays…. 🤷‍♀️Je suis suspect de ces moments « viraux » comme inauthentiques – NotesInTheMargin 🇺🇸 (@NotesMargin) 30 juin 2021

Plus de 3 500 athlètes, tous représentés paritairement, auraient contribué à l’élaboration des changements de règles, représentant 185 comités nationaux olympiques différents et les 41 sports olympiques.

« Les nouvelles directives sont le résultat de notre vaste consultation avec la communauté mondiale des athlètes », a déclaré Kirsty Coventry, présidente de la commission des athlètes du CIO.

« Alors que les directives offrent de nouvelles opportunités aux athlètes de s’exprimer avant la compétition, elles préservent les compétitions sur le terrain de jeu, les cérémonies, les cérémonies de victoire et le village olympique. C’était le souhait d’une grande majorité d’athlètes lors de notre consultation mondiale.

La pièce maîtresse reprogrammée devrait commencer le 23 juillet.