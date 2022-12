Les germes transmis par les tiques sont de plus en plus répandus au Canada : étude

Des chercheurs du Québec et de l’Ontario demandent de meilleurs tests pour suivre la propagation des germes transmis par les tiques alors que les bactéries pathogènes gagnent du terrain au Canada.

Les tiques sont des arachnides hématophages qui peuvent transporter des agents pathogènes – bactéries, virus et parasites – comme ceux qui causent la maladie de Lyme. Maintenant, Kirsten Crandall, candidate au doctorat à l’Université McGill, affirme que des agents pathogènes locaux dans d’autres régions commencent à apparaître dans le centre du Canada.

“Alors que la bactérie qui cause la maladie de Lyme est l’agent pathogène transmis par les tiques le plus courant au Canada, d’autres agents pathogènes transmis par les tiques s’installent”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse publié le 17 novembre.

Dans une étude publiée dans la revue médicale Vector-Borne and Zoonot Diseases le 9 novembre, Crandall et ses co-auteurs de McGill et de l’Université d’Ottawa ont averti que deux agents pathogènes, Babesia odocoilei et Rickettsia rickettsii, avaient été détectés au Canada à l’extérieur de leur aire géographique historique.

Babesia odocoilei provoque une maladie parasitaire semblable au paludisme appelée babésiose. La babésiose peut être asymptomatique ou provoquer des symptômes pseudo-grippaux, tels que fièvre, frissons, sueurs, maux de tête, courbatures, perte d’appétit, nausées ou fatigue.

Rickettsia rickettsii provoque la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses et l’anaplasmose, et se trouve normalement aux États-Unis, dans l’ouest du Canada, au Mexique, au Panama, au Costa Rica, en Argentine, au Brésil, en Colombie et en Bolivie.

Les deux bactéries peuvent infecter les animaux et les humains, et les deux ont été trouvées chez les tiques et les petits mammifères au Québec. Selon l’étude, les changements climatiques, la fragmentation de l’habitat et les changements dans l’abondance des populations de tiques et de leurs hôtes sont tous à l’origine de la propagation d’agents pathogènes émergents transmis par les tiques comme ceux-ci à travers le Canada.

« La présence de ces agents pathogènes modifie le risque de maladie pour les Canadiens et les animaux dans certaines régions densément peuplées du Canada », a déclaré Crandall.

Crandall et son équipe ont effectué les détections en utilisant des méthodes qui allaient au-delà de celles normalement utilisées dans les études de surveillance des tiques. En testant les tiques à tous les stades de leur cycle de vie, ils ont découvert que les tiques femelles peuvent en fait transmettre des agents pathogènes à leurs jeunes larves. Ils ont également testé des agents pathogènes qui ne sont pas déjà répertoriés comme maladies à déclaration obligatoire au Canada.

Elle a déclaré que les résultats démontrent la nécessité de meilleurs tests et suivis pour détecter la propagation et le risque potentiel d’agents pathogènes transmis par les tiques pour les humains et les animaux dans tout le pays.

“Seuls deux agents pathogènes transmis par les tiques sont répertoriés comme maladies à déclaration obligatoire au Canada : la maladie de Lyme et la tularémie”, a-t-elle déclaré. “Cependant, nous constatons une augmentation des cas de maladies comme l’anaplasmose et la babésiose chez les humains au Canada.”

Jeremy Kerr, professeur et titulaire d’une chaire de recherche au département de biologie de l’Université d’Ottawa, a déclaré que l’étude souligne l’importance de financer davantage de recherches sur les maladies transmises par les tiques qui n’ont jamais été courantes au Canada.

“Si nous ne savons pas que des agents pathogènes sont présents, nous ne pouvons pas fournir aux Canadiens les informations dont ils ont besoin pour se protéger”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié le 17 novembre. “COVID a détourné les ressources de santé publique de défis tels que celui-ci, et nous devons nous rappeler que ces maladies transmises par les tiques sont également en mouvement.”