Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait appelé le prétentieux Liverpudlian, Kutateladze a déclaré à RT.com qu’il « veut tuer [Pimblett’s] battage publicitaire » en tant qu’ancien champion des Cage Warriors qui est entré dans son organisation en se déclarant la signature de la décennie par Dana White.

Mais ensuite, les choses sont devenues personnelles lorsque «Paddy the Baddy» a été accusé d’avoir insulté le peuple géorgien.

« Je viens de dire ‘Permettez-moi de lui souhaiter la bienvenue à l’UFC’, » Kutateladze a expliqué.

Avertissement: la vidéo contient des jurons

« [But] si quelqu’un manque de respect, il devrait peut-être s’instruire ou apprendre à lire. Il n’aimait pas que quelqu’un le défie et boudait.

«Surtout, je suis surpris de voir à quel point il est enfantin et peu éduqué. Je pensais qu’il était une personne plus intelligente mais je me suis vraiment trompé.

« Je me fiche de la façon dont il m’a parlé, mais la façon dont il a parlé à mon manager était très irrespectueux. Les mots qu’il l’appelait étaient inacceptables et irresponsables. »

Kutateladze a remporté une décision partagée lors de ses débuts à l’UFC contre Mateusz Gamrot l’année dernière dans un combat que Pimblett a admis ne pas avoir regardé.

Le novice a appelé le joueur de 29 ans, qui, comme son ami, la star montante de l’UFC née en Tchétchénie Khamzat Chimaev, est basé en Suède, un « faux russe », mais Kutateladze a été particulièrement irrité par un tweet appelant les Géorgiens « stupide » et en disant que c’est « pas étonnant » les Russes « terroriser » eux.

« Ensuite, vous parlez de pays et de guerre », a-t-il dit, interprétant les remarques comme étant « à propos de la guerre entre la Russie et la Géorgie et que le peuple géorgien méritait ce qui s’est passé, qu’il méritait de mourir.

«Allez en politique et accrochez vos gants sur l’étagère si vous voulez parler de guerre. Mais si vous voulez parler de merde, allez plutôt au rap freestyle.

« Si vous voulez vous battre, cependant, c’est du sport. C’est une question de respect et d’humilité. Ensuite, vous entrez dans la cage et montrez ce que vous avez avec respect. Quoi qu’il arrive là-dedans, arrive. Nous avons tous nos propres raisons. pour ça. Et c’est tout.

« Vous n’avez pas à mélanger la religion, le pays, la famille, la guerre, la politique. C’est absolument inutile. Encore une fois, c’est un enfant sans instruction, irrespectueux et enfantin – comme je l’ai déjà dit.

« Et en supprimant les tweets, parce que vous avez peur ou parce que c’était trop. Rien ne change. Les mots que vous avez dit, vous avez déjà dit. Vous ne pouvez pas les attraper et les remettre dans votre bouche. Vous devez prendre la responsabilité.

« Il pourrait rencontrer quelqu’un d’autre, mais je m’en chargerai moi-même si je le rencontre. Ou cela pourrait être d’une autre manière [that he gets his comeuppance]. La vie peut vous punir. »

Kutateladze limiterait sa punition de Pimblett à la cage et a dit à ses compatriotes, dont certains ont émis des menaces grossières, selon Pimblett, de licencier son nouvel adversaire.

« Je veux le rencontrer dans la cage et le faire de la bonne manière, en ne manquant pas de respect à l’organisation », il a insisté.

« Je ne veux pas me manquer de respect en giflant ce gamin, tu sais? Mais dans la cage, j’espère qu’un jour nous nous rencontrerons et je ferai tout ce que j’ai à faire avec lui. »

« Il a réalisé qu’il avait mal agi. C’est pourquoi il a supprimé [the tweet]. Je ne veux pas créer une guerre internationale. Je ne veux pas que les Géorgiens commencent à insulter le pays de l’enfant ou sa famille parce que cela n’a rien à voir avec le sport.

« Il est très peu professionnel et inhumain d’écrire des choses sur Internet lorsque vous ne voyez pas la personne face à face et ne la regardez pas dans les yeux. Allez, avez-vous 12 ans ou quelque chose du genre, ou avez-vous fou pour les cerveaux? Allez. «

Kutateladze est passé aux différences culturelles entre leurs régions respectives. « Dans l’un de ses tweets, il a dit qu’à Liverpool, on se met des mots dans les deux sens … pour s’énerver, se mettre en colère.

« D’où je viens, dans mon pays, en Géorgie, en Tchétchénie, au Daghestan … ça ne marche pas comme ça. Vous ne jetez pas les mots dans les deux sens. Cela signifie que votre parole ne vaut rien. Si vous dites quelque chose, vous le payez. «

«Et je suis désolé si je suis honnête et brutal avec toi. Mais si tu dis quelque chose sur la religion, la famille ou le pays [where I’m from], personne ne dira ceci et cela à propos de votre mère.

«Ils vont te poignarder ou te tirer dessus. Tu comprends? S’ils ne font pas ça, ils vont te battre.

« C’est pour ça que j’ai dit, » laisse ce gamin être « . Il ne comprend pas ce qu’il dit. Mais il va être puni. Un jour, il sera puni.

@seanshelby s’il vous plaît, laissez-moi accueillir votre nouvelle superstar @paddythebaddy au @ufc en juin. Et voyez à quel point il est méchant?! pic.twitter.com/ahyduvkpRP – Guram Kutateladze (@guram_dze) 30 mars 2021

« J’espère que ça viendra de moi. De ma main ou de ma jambe, peu importe. Ou peut-être pas. Dieu ne quitte pas ce genre de personnes [alone who are] disant que les gens méritent de mourir. Karma, comme tu veux l’appeler [will get him]. «

Cela mis à part, Kutateladze souhaite à Pimblett aucun mal en plein air, dans la vie de tous les jours, mais ne peut garantir que les têtes les plus chaudes pourront se contrôler tout en « les fous sont partout ».

Pimblett a fait remarquer qu’il trouverait les rangs des poids plume plus faciles à effacer que la division des poids légers de Kutateladze, mais le Géorgien ne perdra pas le sommeil au cours d’une réunion qui ne se matérialisera pas de sitôt.

« Si vous emportez nos compétences là où vous voulez, je suis à un niveau beaucoup plus élevé en termes de compétences. niveau », dit-il. « Je suis un attaquant, un lutteur, un grappler de plus haut niveau. Mais si ça n’arrive pas maintenant, ça arrivera un jour.

« [If] il pense que c’est plus facile là-bas, laissez-le chercher un moyen plus facile. Il ferait mieux de souffrir avec son poids réduit et d’aller là-bas et de se cacher des poids légers. Il ne sait toujours pas ce qu’il veut ni où il veut se battre.

« Si c’est du poids plume, laissez-le se battre au poids plume. Mais il y a mes frères géorgiens qui vont s’occuper de lui là-bas.

« Nous sommes partout. Les Géorgiens sont partout. Même pour un petit pays … nous ne sommes que trois millions, mais nous sommes là où nous devons être. »