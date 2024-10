Les Géorgiens se rassemblent pour voter alors que le vote en personne commence

ATLANTE– Les Géorgiens n’attendent pas pour voter, avec un taux de participation attendu de plus de 10 % jusqu’à mercredi.

Plus de 310 000 personnes ont voté mardi, premier jour du vote anticipé en personne, et 260 000 autres ont fait leur choix jusqu’à mercredi soir. 33 000 autres bulletins de vote par correspondance ont également été acceptés. Cela représente plus de 600 000 suffrages exprimés en Géorgie, contre le record de 5 millions qui ont voté lors de l’élection présidentielle de 2020 dans le sud du pays. état du champ de bataille.

Lundi, les électeurs ont fait la queue avant le lever du soleil, et beaucoup ont déclaré qu’ils avaient décidé depuis longtemps s’ils choisiraient le Parti démocrate. Kamala Harrisrépublicain Donald Trumplibertaire Chase Olivier ou candidat du Parti Vert Jill Stein. Deux autres candidats — indépendants Cornel Ouest et Claudia De la Cruz, du Parti pour le socialisme et la libération, figurent sur les bulletins de vote en Géorgie, mais leurs votes ne seront pas comptés après la décision de la Cour suprême de l’État. ils ne se sont pas correctement qualifiés.

« Je suis ravi de voter contre Donald Trump et pour Kamala Harris », a déclaré Anthony Engleton, un retraité qui votait mardi à Sandy Springs, dans la banlieue d’Atlanta. « Toute l’histoire, le bilan des crimes et des arnaques de Trump montre qu’il est un escroc qui ne pense qu’à lui-même. »

Votant dans la banlieue du comté de Gwinnett, à Berkeley Lake, Karen Hall a déclaré qu’elle était prête depuis longtemps à soutenir Trump en raison de ses inquiétudes concernant l’immigration.

« C’est l’élection la plus importante de notre vie », a déclaré Hall. « Notre pays est parti en enfer et il faut le remettre sur la bonne voie. Donald Trump est le seul à pouvoir y remédier.»

Les Démocrates comme les Républicains tentent de conduire leurs partisans les plus engagés voter tôt en Géorgie, afin de pouvoir se concentrer plus tard sur des électeurs moins fiables. Trump a organisé deux événements mardi en Géorgie, tandis que les meilleurs substituts démocrates a exhorté les électeurs ces derniers jours.

Le précédent record pour le premier jour était de près de 137 000 en 2020, et l’augmentation de cette année reflète un changement dans la façon dont les Géorgiens votent. En 2020, au milieu de la pandémie, la Géorgie a temporairement facilité la demande de vote par correspondance en ligne et mis en place de nombreuses boîtes de dépôt. À cette époque en 2020, 1,2 million de votes avaient déjà été enregistrés.

Les électeurs géorgiens doivent désormais signer physiquement une demande de vote par correspondance, les comtés doivent les envoyer par courrier plus tard et le nombre de boîtes de dépôt a été fortement limité. Tout cela est combiné pour réduire les demandes de vote par correspondance à partir de 2020, dans le cadre d’un série de changements de vote très controversés dans l’état.

Parmi ceux qui ont déjà voté en Géorgie figurent un ancien président, Jimmy Carter, et un candidat actuel à la présidentielle, le libertaire Chase Oliver.

Oliver a rejoint une file d’électeurs mardi matin dans la banlieue d’Atlanta, à Tucker.

« C’est toujours bizarre de voir votre nom à l’écran et de vous sélectionner vous-même – c’est un peu surréaliste », a déclaré Oliver.

Le libertaire se présente comme le seul candidat tiers sur le bulletin de vote dans les 50 États, affirmant qu’il est une alternative aux républicains et aux démocrates insatisfaits de leurs candidats.

Jimmy Carter a voté par correspondance mercredi, selon le Centre Carter.

Son fils Chip Carter a déclaré avant que la famille ne se réunisse pour son le 100ème anniversaire de mon père le 1er octobre, l’ancien président était « branché » sur les élections.

« Je lui ai demandé il y a deux mois s’il essayait de vivre jusqu’à 100 ans, et il a répondu : ‘Non, j’essaie de vivre pour voter pour Kamala Harris' », a déclaré Chip Carter. ___

Kramon a signalé du lac Berkeley, en Géorgie.