Quinze ans après l’invasion de la Géorgie voisine par la Russie, de nombreuses personnes dans le pays craignent que le président Vladimir Poutine ait lancé une nouvelle « invasion tranquille » axée sur des campagnes de désinformation et de propagande anti-occidentale dans le but d’étendre la portée de la Russie.

La Russie s’est emparée de 20 % du territoire géorgien lors d’une bataille de cinq jours en 2008, bouleversant la vie de nombreuses personnes, dont Valya Vanishvili, 87 ans. Bien qu’effrayée par la Russie, cette grand-mère rebelle de quatre enfants a refusé de quitter sa maison à Khurvaleti, un village d’Ossétie du Sud, une province séparatiste de Géorgie maintenant occupée par la Russie. Vanishvili vit dans une zone enclavée par des barbelés et patrouillée par des soldats russes, la laissant dépendre de l’extérieur pour obtenir de la nourriture et des médicaments.

“Et s’ils m’emmènent et me mettent en détention ? Personne ne peut m’aider”, a déclaré Vanishvili en géorgien. “Je suis seul. Quand c’est seulement [a] quelques-uns, je peux toujours y répondre et riposter. Mais quand il y en a beaucoup, je ne peux rien faire. »

Valya Vanishvili vit dans une zone isolée par des barbelés. Elle compte sur les autres pour lui apporter de la nourriture. 60 minutes



La Géorgie, un pays de près de 4 millions d’habitants, tente d’échapper à l’emprise du Kremlin depuis 2008, mais la guerre en Ukraine complique la situation.

L’importance stratégique de la Géorgie pour la Russie

La Russie et la Géorgie partagent une frontière de 556 milles. Les données des Nations Unies montrent que depuis le début de la guerre en Ukraine, tout, des voitures aux produits chimiques, est entré en Russie via la Géorgie. Il y a de longues files de camions de marchandises à la frontière. L’ONU estime que des milliards de dollars de marchandises ont transité par la Géorgie et vers la Russie depuis 2022, constituant une bouée de sauvetage pour le régime russe, aux prises avec Sanctions occidentales.

Le pouvoir exécutif chargé de contrôler les frontières de la Géorgie est clairement entre les mains du Premier ministre Irakli Garibachvil.

Garibachvili affirme soutenir la tentative de son pays d’adhérer à l’Union européenne et de se retirer de Moscou, mais ses actions – et son inaction – racontent une tout autre histoire.

Il a par exemple accepté de reprendre les vols directs entre Tbilissi, la capitale géorgienne, et Moscou, même si les troupes russes continuent d’occuper un cinquième du pays et qu’une guerre fait rage dans ce pays. Ukraine.

Il n’a pas non plus adopté de sanctions sévères contre la Russie et nombreux sont ceux en Géorgie qui affirment que Garibachvili est dans la poche de Bidzina Ivanshivilli, un oligarque géorgien milliardaire qui a fait fortune en Russie. L’été dernier, les législateurs européens ont appelé à des sanctions contre l’oligarque pour ses « liens avec le Kremlin », un lien qui pourrait nuire à la candidature de la Géorgie à l’UE.

Comment la guerre en Ukraine affecte la vie en Géorgie

Alors que les marchandises transitaient par la Géorgie pour entrer en Russie, les ressortissants russes circulaient dans l’autre sens. Beaucoup ont est allé en Géorgie après avoir critiqué la guerre ou dénoncé Poutine. D’autres ont fui la conscription russe.

Certains Géorgiens craignent que les loyalistes de Poutine n’entrent également dans le pays pour recueillir des renseignements ou préparer le terrain pour la prochaine action de la Russie.

Poutine a déclaré qu’il avait envahi l’Ukraine, entre autres, pour protéger les Russes qui y vivaient. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili craint que Poutine ne lance une campagne similaire en Géorgie, qui abrite aujourd’hui environ 100 000 Russes.

Président Zourabichvili de Géorgie 60 minutes



L’afflux de Russes en Géorgie a accru les tensions et éveillé les soupçons.

“Ils se comportent et croient qu’ils sont tout à fait chez eux. Il y a donc une ligne fine. Et cette ligne doit être respectée afin que nous n’ayons pas d’incidents à l’avenir qui permettraient à la Russie d’utiliser sa doctrine préférée de protection. Citoyens russophones”, a déclaré Zourabichvili. “Et tout le monde doit savoir : où est la frontière entre être un étranger accepté dans un pays et être un envahisseur qui n’est pas accepté, même s’il s’agit d’un envahisseur doux.”

Certains disent que la présence d’autant de Russes a déjà changé la Géorgie. Les Russes ont enregistré 21 000 entreprises en Géorgie au cours des 18 derniers mois, selon les archives publiques. Ils ont ouvert cinq nouvelles écoles exclusivement russes, dont aucune n’est agréée par le ministère géorgien de l’Éducation.

Les Russes ont fait grimper les loyers de près de 130 %, selon TBC Capital, une société de gestion financière. Les prix de tout, de la nourriture aux voitures, ont également augmenté, selon le Bureau national des statistiques de Géorgie. Plus de 100 000 Géorgiens ont quitté le pays, selon le ministère géorgien de l’Intérieur. Beaucoup d’entre eux ont quitté la Géorgie parce qu’ils n’ont plus les moyens d’y vivre.

La migration massive de Russes vers la Géorgie a attisé le sentiment anti-russe, même si certains de ceux qui ont fui la Russie sont venus parce qu’ils craignaient d’être enrôlés ou emprisonnés pour avoir dénoncé Poutine.

Emmanuil Lisnif, un Russe vivant aujourd’hui en Géorgie, a déclaré avoir été emprisonné à trois reprises à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Il travaille dans un club de comédie russe à Tbilissi aux côtés de George Smorgulenko et Pavel Bakhadov, qui ont également fui la Russie pour la Géorgie.

George Smorgulenko, Emmanuil Lisnif et Pavel Bakhadov sont tous des Russes vivant en Géorgie. 60 minutes



Chaque jour, Bakhadov voit devant sa fenêtre à Tbilissi des graffitis qui disent « Les Russes rentrent chez eux ». Des graffitis anti-russes recouvrent la ville, ainsi que des déclarations de soutien à l’Ukraine.

La Géorgie au bord du précipice

Les murs géorgiens sont également recouverts des drapeaux de la Géorgie, de l’Union européenne, des États-Unis et de l’OTAN. Plus de 80 % de la population géorgienne est favorable à l’entrée dans l’UE, tout comme la présidente Zourabichvili, mais sa position est devenue de plus en plus cérémonielle à mesure que le pays s’oriente vers un gouvernement parlementaire.

L’UE a établi une liste de conditions pour que la Géorgie devienne membre de l’UE. Les conditions incluent la lutte contre la corruption et la réduction de l’influence économique et politique des oligarques nationaux. Une décision est attendue d’ici la fin de l’année.

Après que Zourabichvili se soit rendue en Europe pour tenter d’ouvrir la voie à cette candidature à l’UE, le Premier ministre Garibashvili l’a accusée de violer la constitution du pays. Il lui a interdit de voyager en Europe en utilisant des fonds publics et a tenté, sans succès, de la destituer.



Des émigrés russes anti-guerre trouvent une nouvelle vie en Géorgie

Zourabichvili a continué à se rendre en Europe à ses frais pour rencontrer les dirigeants.

“Ce sera une grande victoire pour la Russie” si la candidature de la Géorgie à l’Union européenne est refusée, a déclaré Zourabichvili.

Zourabichvili estime que la Russie est déjà en train de « tester le terrain » en Géorgie. La Russie dispose de positions militaires solides à l’intérieur des frontières géorgiennes et environ 8 000 soldats les occupent. Zourabichvili a déclaré que cela s’ajoutait à des tactiques plus douces de propagande anti-occidentale et d’ingérence politique.

Des milliers de jeunes Géorgiens, dont Ana Tavadze, font partie du mouvement œuvrant en faveur de l’entrée de la Géorgie dans l’Union européenne. Tavadze a déclaré que de nombreux membres du gouvernement sont pro-russes et ne se soucient pas de ce que veut la majeure partie de la Géorgie.

“Si la Russie gagne, cela signifiera la perte de la liberté, la perte de tout ce pour quoi nous nous sommes battus au cours des 30 dernières années”, a déclaré Tavadze. “C’est un combat pour les valeurs, pour savoir où vous voulez vous situer dans ce grand combat pour la démocratie.”