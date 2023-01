Les Georgia Bulldogs ont battu le TCU 65-7 au championnat national universitaire

Les Bulldogs de l’Université de Géorgie sont les champions nationaux des éliminatoires de football universitaire !

Les dawgs ont emmené leurs talents à Los Angeles et ont donné à leur adversaire TCU le type de connerie que les petits enfants ont quand ils ont renversé du kool-aid rouge sur le tapis blanc de leur maman. Lorsque l’horloge a sonné 0:00, les Dawgs étaient champions consécutifs après avoir remporté une victoire de 65-7 à leurs fans présents et de retour à Athènes, en Géorgie.

Il y avait BEAUCOUP de rouge et de noir dans le bâtiment du stade SoFi et nous ne pouvons qu’imaginer à quoi ressemblaient les rues de LA avec toute l’hospitalité du sud qui se déroulait hier soir.

La Géorgie a marqué le premier touché et le premier but sur le terrain au début du premier quart pour assurer une avance de 10-0 avant que TCU n’entre au tableau avec son propre touché. C’était à peu près aussi proche que le match est arrivé. L’entraîneur-chef Kirby Smart a déclaré avant le match qu’il s’attendait à ce que ses joueurs «chassent» et soient «agressifs» et ils ont suivi ses instructions pour un T.

Un grand bravo à UGA pour sa victoire. La parade de la victoire va être folle !