Les geôliers de l’Alabama vont plaider coupables pour ne pas avoir aidé un détenu mort de froid

MONTGOMERY, Alabama — Deux anciens agents pénitentiaires d’une prison de l’Alabama ont accepté de plaider coupables à des accusations criminelles pour la mort d’un homme mort de froid après avoir été détenu nu dans une cellule en béton pendant deux semaines.

Les archives de la Cour fédérale déposées lundi montrent que Heather Lasha Craig a accepté de plaider coupable de privation de droits sous couvert de la loi, tandis que Bailey Clark Ganey a accepté de plaider coupable de complot criminel visant à priver un détenu de ses droits.

Craig et Ganey étaient tous deux agents correctionnels à la prison du comté de Walker lorsque Tony Mitchell, 33 ans, est décédé d’hypothermie et de septicémie après avoir été détenu dans une cellule froide en béton, sans accès immédiat à des toilettes, à de l’eau courante ou à une literie.

Ancien agent correctionnel Joshua Jones a plaidé coupable en septembre aux frais connexes, et Karen Kelly a accepté de plaider coupable en août pour son « rôle minime » dans la mort de Mitchell.

Mitchell a été arrêté le 12 janvier après qu’un membre de sa famille a remarqué qu’il semblait souffrir d’une crise de santé mentale et a demandé aux services d’urgence de le surveiller. Après l’arrivée des forces de l’ordre, Mitchell a brandi une arme de poing et a tiré au moins un coup de feu sur les députés, selon une déclaration faite à l’époque par le bureau du shérif du comté de Walker.

Pendant près de deux semaines, Mitchell a été détenu dans une cellule de détention décrite dans les accords de plaidoyer comme « essentiellement une boîte en ciment » qui « était notoirement froide pendant les mois d’hiver ». Les températures tombaient parfois en dessous de zéro dans le comté de Walker pendant l’incarcération de Mitchell.

Des documents judiciaires antérieurs décrivaient Mitchell comme « presque toujours nu, mouillé, froid et couvert d’excréments alors qu’il était allongé sur le sol en ciment, sans tapis ni couverture ». Finalement, il est devenu pratiquement insensible aux agents.

Craig avait observé que l’état de Mitchell « entraînerait en fin de compte des blessures graves, voire la mort » sans intervention médicale, selon son accord de plaidoyer. Elle n’a pas fait part de ses inquiétudes parce qu’elle ne voulait pas être qualifiée de « balance » ou subir des représailles, indique le document judiciaire.

Ganey a vérifié Mitchell la nuit avant sa mort et l’a trouvé allongé « en grande partie inconscient sur le sol », selon son accord de plaidoyer. Mitchell « n’a pris aucune mesure pour l’aider » parce qu’il ne voulait pas nuire à ses propres opportunités d’emploi futures.

Quelques heures après que Ganey ait observé Mitchell pour la dernière fois, les infirmières de l’établissement ont déclaré que Mitchell avait besoin de soins médicaux urgents et qu’il avait été emmené à l’hôpital, selon un précédent document de plaidoyer. Il est décédé d’hypothermie et de septicémie peu de temps après, selon son acte de décès. La température corporelle de Mitchell avait chuté à 72 degrés Fahrenheit (22 degrés Celsius).

Erica Williamson Barnes, l’avocate de Ganey, a souligné que son client était au début de la vingtaine lorsque Mitchell est décédé, qu’il avait « peu d’éducation formelle » et que « sa formation consistait en grande partie en une formation sur le tas qu’il avait reçue du personnel pénitentiaire plus expérimenté ».

Un avocat de Craig a refusé de commenter.

Les deux accusés devaient être traduits en justice fin octobre.

