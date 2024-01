Les gens vivent plus longtemps, mais pas en meilleure santé. Voici 4 raisons pour lesquelles, selon ce PDG de Davos

Les gens vivent plus longtemps, mais pas en meilleure santé, et cela pour quatre raisons principales.





C’est ce qu’a affirmé Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie, la plus grande compagnie d’assurance au Canada, jeudi lors du Sommet économique mondial de Davos, en Suisse.

En 1950, le durée de vie moyenne américaine avait 65 ans, a-t-il souligné lors d’un panel auquel il a pris la parole intitulé «Naviguer sur des durées de vie plus longues.» Aujourd’hui, c’est plutôt 77,5 ans, soit un gain de près de 13 ans.

Mais cela ne veut pas dire que les gens profitent de ces années bonus. Seulement 85 % de la durée de vie d’un Américain moyen est passé en bonne santé, selon un rapport de juin de la société mondiale de services financiers Deloitte. Cela signifie que l’Américain moyen peut s’attendre à passer près de 12 ans en mauvaise santé, ce qui rend le gain d’espérance de vie presque nul.

Les années supplémentaires gagnées au cours des 75 dernières années devraient être célébrées, a déclaré Gori. Mais ils comportent un défi : allonger en même temps l’espérance de vie en bonne santé – ou le nombre d’années qu’une personne passe en bonne santé.

Voici les quatre obstacles que Gori voit à l’extension de la durée de la santé américaine. Trois, vous pouvez vous attaquer. Pour ce dernier point, nous aurons besoin d’un renforcement du système de santé américain.

Nutrition

On estime que 60 % de l’alimentation de l’Américain moyen se compose d’aliments ultra-transformés—70% pour les enfants. Il existe un lien direct entre de tels régimes et la maladie, a déclaré Gori. Et lorsqu’il s’agit d’enfants, il y aura forcément un impact à la fois sur la durée de vie et sur la santé.

Stresser

La solitude a une influence majeure sur la santé, a déclaré Gori. Environ un tiers des Américains 45 ans et plus disent qu’ils vivent dans l’isolement social, selon un récente enquête AARP. À mesure que la population vieillissante des États-Unis augmente, ce nombre est appelé à augmenter.

Aussi misérable que cela puisse être de se sentir seul, il y a un problème : la solitude est aussi mauvaise pour la santé que le tabagisme, comme l’a déclaré le chirurgien général américain Vivek Murthy au printemps dernier. Des études montrent qu’un manque de lien social peut entraîner un risque de décès prématuré tout aussi important, voire plus élevé, que d’autres problèmes majeurs de santé publique, notamment la consommation d’alcool, la sédentarité, l’obésité et la pollution de l’air. En fait, la solitude présente autant de risques pour la santé que fumer jusqu’à 15 cigarettes par jour, selon Murthy.

Dormir

C’est une question assez simple. Vous pouvez augmenter votre espérance de vie – et votre santé – en bénéficiant d’un sommeil constant, suffisant et réparateur, a déclaré Gori. Recherche sorti l’année dernière par l’American College of Cardiology a révélé que ceux qui dormaient sept à huit heures par nuit s’endormaient généralement sans problème, n’avaient généralement aucune difficulté à rester endormis, ne prenaient aucun somnifère et se sentaient bien reposés après leur réveil la plupart du temps. étaient susceptibles de vivre plus longtemps que ceux qui ne l’avaient pas fait : 4,7 ans de plus pour les hommes et 2,4 ans de plus pour les femmes.

Le système de santé

La médecine occidentale se concentre sur la réaction aux problèmes de santé plutôt que sur leur prévention, comme nous le savons tous bien. Le système a « contribué à ce que les gens vivent plus longtemps », a déclaré Gori, « mais pas nécessairement à vivre en meilleure santé ».

Vous pouvez regarder l’intégralité du panel depuis Davos icisur le site du WEF.