Les gens vivent de plus en plus loin de la nature, selon une étude

Si le temps passé en confinement a renforcé l’appel de la nature pour de nombreuses personnes ces dernières années, nos espaces de vie ne le reflètent pas avec des statistiques révélant une autre réalité. Selon une étude récente, nous vivons de plus en plus loin des espaces verts. Au niveau mondial, les humains vivent en moyenne à 9,7 km de la nature.

Depuis l’apparition du Covid-19 et les confinements qui en découlent, il n’est pas rare d’entendre un ami, un proche ou un collègue exprimer son désir de vivre dans une maison avec jardin ou située à proximité d’un espace vert. Peut-être qu’une ou plusieurs de vos connaissances ont déjà sauté le pas et sont passées de la ville à la campagne ! Pour l’anecdote, on pourrait avoir tendance à penser que les habitations se sont rapprochées de la nature ces dernières années.

Mais selon de récentes recherches franco-allemandes, c’est le contraire qui est vrai. En effet, la distance spatiale entre nos habitats et les espaces naturels (lacs, forêts, parcs, montagnes, etc.) n’a cessé d’augmenter au cours des deux dernières décennies. Selon l’étude, elle a augmenté de 7 % depuis 2000. En France, la distance moyenne entre un lieu d’habitation et un espace vert est de 16 km. En Allemagne, c’est 22 km. A l’échelle mondiale, cette distance moyenne est estimée à 9,7 km.

Selon les auteurs, ce phénomène s’explique en partie par la destruction des espaces naturels conjuguée à une augmentation importante des populations urbaines (notamment en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud), ainsi qu’à la diminution du couvert forestier des villes, qui a également diminué depuis 2000 (surtout en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est.)

Ces résultats sont d’autant plus importants qu’une meilleure compréhension de l’interaction entre l’homme et la nature est un facteur crucial dans l’adoption de comportements pro-environnementaux. “Pour faire face aux défis écologiques du XXIe siècle et aux nécessaires transformations sociales, il est important de maintenir un lien fort avec la nature”, soulignent dans un communiqué des chercheurs du CNRS qui ont participé à l’étude.

L’étude apporte également un éclairage intéressant sur la relation que l’homme entretient avec la nature en dehors de la proximité de son habitat. Au niveau mondial, cet éloignement s’illustre par exemple par le déclin de certaines activités comme la visite de parcs naturels aux États-Unis et au Japon. Les chercheurs, qui ont passé en revue la littérature scientifique sur le sujet, citent également des études antérieures montrant que la nature est moins représentée dans les arts et dans la culture populaire, que ce soit dans les romans, les chansons ou les dessins animés.

Cependant, les chercheurs notent qu’il peut y avoir un intérêt accru pour la nature par le biais de certains moyens indirects tels que regarder des documentaires sur la faune, partager des photos d’espaces naturels sur les réseaux sociaux ou interagir avec des animaux sauvages dans des jeux vidéo, des pratiques qui semblent être plus répandues qu’elles ne le sont. étaient il y a quelques années.

