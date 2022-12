“Les gens veulent regarder plus de football”, déclare Pierluigi Collina alors que le temps d’arrêt saute

Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a déclaré que la raison de l’augmentation du temps additionnel à la Coupe du monde est que les arbitres ont été invités à le calculer plus précisément.

L’ancien arbitre a ajouté que les nouvelles recommandations ont entraîné une augmentation considérable du temps de jeu, qui est de près d’une heure dans les matchs organisés jusqu’à présent lors du tournoi.

« Les gens veulent regarder le football, plus de football. Et on nous a demandé de faire quelque chose à ce sujet pendant des années”, a déclaré l’Italien Collina dans une interview sur le site Internet de la FIFA.

“La question des matchs qui durent encore moins de 50 minutes de temps actif est quelque chose qui vient d’il y a assez longtemps.

« Alors déjà en Russie (Coupe du monde 2018), on a demandé aux arbitres de calculer plus précisément le temps d’arrêt à donner à la fin de chaque mi-temps.

“Et cette recommandation a été réitérée ici, avant Qatar 2022. Un ordre répétitif pour offrir plus de temps actif joué pendant un match.”

France-Australie a connu le temps de jeu le plus élevé (67 minutes et 30 secondes).

Le temps d’arrêt moyen dans les matchs est passé à 10 minutes.

Collina a déclaré que les arbitres avaient été informés que certains incidents spécifiques devaient être pris en compte de manière précise, en particulier la durée des blessures.

Il a dit que les instructions sont que de nombreuses blessures nécessitent plus d’une minute pour être traitées et doivent être reflétées dans le temps d’arrêt.

Les remplacements, les contrôles VAR et les célébrations de buts sont d’autres facteurs qui entraînent une perte de temps de jeu et cela est maintenant compensé.

“Les retours ont été positifs, en particulier de la part de la foule dans le stade”, a déclaré Collina, 62 ans.

« Il n’y a pas eu de réactions négatives de la part des personnes que j’ai rencontrées. Je pense qu’il est important d’offrir aux spectateurs présents et à ceux qui regardent à la télévision un bon spectacle et de bons divertissements.”

Collina a déclaré que les changements avaient entraîné une moyenne de près d’une heure de temps de jeu.

“Si nous regardons en arrière en Russie, le temps d’arrêt moyen était de six minutes et demie”, a déclaré Collina.

“Il y a eu un maximum de six remplacements là-bas par rapport aux 10 que nous avons maintenant et si nous adaptons cela en conséquence avec les quatre remplacements supplémentaires, nous pouvons supposer une minute supplémentaire.

« Nous sommes donc passés de l’équivalent de sept minutes et demie en Russie à 10 minutes au Qatar, ce qui n’est pas un changement dramatique mais cela nous offre la possibilité d’avoir en moyenne près de 59 minutes de temps de jeu effectif.

“Nous sommes plutôt satisfaits de ce résultat.”

