Les gens veulent mettre fin à la perturbation de l’éco-zélote – je veillerai à ce que nous l’arrêtions

LE week-end, j’ai eu la chance de passer quelques heures à regarder le cricket.

Mais le moment le plus mémorable du match est survenu le premier matin lorsque l’Anglais Jonny Bairstow a froidement emporté un fanatique de Just Stop Oil qui avait couru sur le terrain dans l’espoir de perturber le match.

La foule a applaudi leur approbation alors que Bairstow traitait héroïquement le manifestant.

Ce que j’aimais le plus, c’était la façon concrète dont il l’avait fait – il est resté calme pour que le cricket puisse continuer.

La Grande-Bretagne n’est pas un lieu d’extrêmes. Nous voulons juste vivre notre vie et laisser les autres vivre la leur.

Cette approche tolérante, vivre et laisser vivre, est maintenant remise en question par des groupes comme Just Stop Oil et Extinction Rebellion.

Premièrement, ils bloquent les routes, empêchant les gens de se rendre à l’hôpital ou au travail, ou gâchant le plaisir des gens, qu’ils regardent le cricket, le football, le billard ou assistent à un spectacle de jardinage.

Mais ce n’est qu’un moyen pour une fin.

Ce que des groupes comme Extinction Rebellion, Just Stop Oil et Animal Rising veulent réaliser par ces tactiques, c’est de contourner et de saper notre démocratie – de perturber, de retarder et de se délecter de la publicité qui en découle.

Je dis que la politique devrait être décidée par ceux qui ont été élus pour le faire, et non par une minorité bruyante qui brandit de la peinture ou bloque la route.

S’ils réussissaient, la vie serait vraiment misérable. Extinction Rebellion, par exemple, exige que nous atteignions le zéro net d’ici 2025. Cela détruirait des industries entières, paralyserait le NHS, mettrait des millions de personnes au chômage et paralyserait le système électrique.

Nous parviendrons à une économie nette zéro – mais pas d’une manière qui tue des emplois, et sur une période de temps, pas du jour au lendemain.

Ce ne peut pas non plus être une coïncidence si ces groupes attaquent si souvent des événements et des lieux – rencontres sportives, galeries d’art, musées – qui donnent du plaisir aux gens et qui projettent le meilleur des Britanniques à travers le monde.

Avec Wimbledon déjà commencé, le Grand Prix de Grande-Bretagne à venir et le début d’une nouvelle saison de football pas très loin, nous avons un été de grand sport qui sera regardé dans le monde entier.

Ainsi, cette semaine, le gouvernement organise à Downing Street un sommet des principaux organismes sportifs, du ministre de l’Intérieur et de la police pour discuter d’autres moyens de réduire les risques de ruine du plaisir des gens.

Nous avons déjà durci la loi contre les manifestations perturbatrices.

Depuis que nous l’avons fait, la police de Londres à elle seule a procédé à 144 arrestations de «marcheurs lents» et élimine les manifestations en dix minutes.

Bien sûr, les travaillistes ont voté contre ces mesures à chaque tournant. Officiellement, Sir Keir Starmer prétend condamner les éco-guerriers. Mais comme d’habitude, il dit une chose et en fait une autre.

Il y a seulement deux semaines, Sir Keir a promis de mettre en œuvre la principale demande de Just Stop Oil – pas de nouvelles licences pétrolières et gazières au Royaume-Uni, malgré les 200 000 emplois qui seraient supprimés. Ce ne peut pas être une coïncidence si l’un des principaux hommes derrière Just Stop Oil donne également d’énormes sommes d’argent au Parti travailliste.

Et aujourd’hui, nous avons appris qu’au Pays de Galles – le seul endroit où les travaillistes détiennent le pouvoir – les ministres du travail gallois « coopèrent » avec Extinction Rebellion pour façonner la politique. Nous devons nous rappeler que les travaillistes ont déclaré que leur gouvernement au Pays de Galles était leur «plan directeur» pour le reste du pays.

Tout cela se résume à des valeurs. Ce que le soutien servile de Sir Keir aux politiques de Just Stop Oil et Extinction Rebellion me dit, c’est que les priorités et les valeurs du Labour sont différentes des miennes. Et, je pense, de la plupart des pays.

Comme Bairstow l’a montré chez Lord’s, les gens veulent qu’il soit mis fin à cette perturbation.

Et je travaillerai avec la police et les autorités sportives pour m’assurer que nous l’arrêtons.