Les gens veulent-ils vraiment des conceptions d’interfaces homme-machine tactiles ?

J’essaie de ne pas écrire sur des choses négatives ici (vous devriez voir les choses dans ma boîte de réception), mais je n’aime vraiment pas cette nouvelle conception spéculative d’IHM appelée Pulsar. Il est présenté comme un système « Plastronics », que le développeur définit comme une « interface intelligente ultra-mince pour interagir avec la nouvelle génération de voitures ».

Je crois que je trouverais son utilisation profondément insatisfaisante. Regardez la vidéo ci-dessous et jugez par vous-même.

Le Eurêcat Le centre technologique a développé une surface en plastique intelligente de seulement 3 millimètres d’épaisseur dotée d’une interface permettant aux utilisateurs d’interagir et de communiquer avec une machine, un logiciel ou un système intuitif doté d’un éclairage LED intégré et de capteurs capacitifs qui devraient être intégrés dans l’électronique centrale. système de contrôle de la nouvelle génération de voitures.

« Le besoin de transformation numérique et l’importance croissante de la conception, de l’intégration, de la personnalisation et de la différenciation par rapport à la concurrence signifient que le secteur évolue constamment et développe des produits et services hautement innovants », déclare David Pardos, responsable du développement commercial au sein de l’équipe Mobilité d’Eurecat. « A titre d’exemple, les surfaces fonctionnelles à activation de réponse haptique présentant des sensations tactiles gagnent du terrain. »