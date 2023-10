« Les gens veulent du changement mais craignent les armes » : lutter pour la démocratie en eSwatini | Politique

La première fois que Maxwell Dlamini a été arrêté, il avait 21 ans.

C’était en avril 2011, et l’étudiant en marketing participait à une manifestation à Mbabane, la capitale de l’eSwatini, anciennement connue sous le nom de Swaziland et considérée par beaucoup comme la dernière monarchie absolue d’Afrique.

Dlamini faisait campagne pour des réformes démocratiques, mais l’État voyait les choses différemment. Ils ont fait valoir qu’il tentait de renverser le gouvernement, l’ont classé comme un prisonnier politique dangereux et l’ont détenu dans une prison à sécurité maximale où il a été soumis à des mois de harcèlement, d’isolement cellulaire et de torture.

« J’ai été maintenu en isolement pendant très longtemps, sans interagir avec les autres détenus », a déclaré Dlamini à Al Jazeera. « On m’a refusé le droit de passer mes examens, donc je n’ai pas fini mes examens et j’ai été expulsé de l’université… à un moment donné, alors que j’étais en prison, j’ai aussi eu un accident vasculaire cérébral. »

À peine un an derrière les barreaux, une campagne internationale en faveur des droits humains a contribué à obtenir sa libération sous caution et sa libération. Mais sa liberté fut de courte durée. De 2012 à 2014, il a été arrêté deux fois de plus – une fois pour avoir critiqué la fête d’anniversaire du roi alors que les Swazis vivent dans la pauvreté et une fois pour avoir participé à un rassemblement de travailleurs du 1er mai.

Pour ses actes, il a été accusé de sédition et de « terrorisme », et plus d’une décennie plus tard, son procès est toujours en cours. Pendant ce temps, le Mouvement démocratique uni du peuple (PUDEMO), dont il est secrétaire général adjoint, reste une organisation interdite dans un pays où les partis politiques sont illégaux.

Pendant ce temps, Dlamini reçoit un soutien psychosocial après son épreuve. « J’ai toujours l’impression d’être dans une boîte, donc je dois dormir avec les lumières allumées », a-t-il déclaré.

la monarchie

Eswatini, le petit royaume d’Afrique australe de 1,2 million d’habitants, est gouverné par le roi Mswati III depuis 37 ans après qu’il ait succédé à son père, qui dirigeait depuis que le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1968.

Les tensions y ont été vives ces dernières années, en particulier depuis la répression des manifestations de masse en faveur de la démocratie en 2021 qui a tué des dizaines de personnes, et les appels à une plus grande transparence et à une véritable réforme démocratique se sont multipliés.

Eswatini se considère comme une monarchie constitutionnelle. « Nous sommes un royaume qui souscrit au constitutionnalisme, à l’État de droit, à la démocratie et à toutes les normes internationales en matière de droits de l’homme et de bonne gouvernance », a déclaré à Al Jazeera le porte-parole du gouvernement, Alpheous Nxumalo.

Mais les militants des droits de l’homme et les groupes pro-démocratie ont déclaré qu’en pratique, il s’agit d’une monarchie absolue où le roi règne sur tout le reste.

Selon le 2022 Liberté dans le monde rapport, qui suit les tendances mondiales en matière de droits politiques et de libertés civiles, « Le roi exerce l’autorité ultime sur toutes les branches du gouvernement national et contrôle efficacement la gouvernance locale grâce à son influence sur les chefs traditionnels. La dissidence politique et l’activisme civique et syndical sont soumis à de sévères sanctions en vertu de la sédition et d’autres lois.

« Une imposture »

Fin septembre, le pays a organisé des élections pour élire 59 membres du Parlement. La Constitution eSwatini interdisant les partis politiques, seuls les individus peuvent se présenter aux élections.

Certains mouvements politiques comme le PUDEMO se battent pour une reconnaissance collective et refusent d’y participer à titre individuel.

« Ce sera une fraude politique et une vente pure et simple de notre âme pour nous individuellement. [to participate in the election]», a déclaré à Al Jazeera Wandile Dludlu, vice-président du PUDEMO, qualifiant l’interdiction des partis politiques d’« illégale, irrationnelle et inconstitutionnelle ».

« Ces élections élisent des parlementaires qui ne constituent pas le gouvernement », a déclaré Dludlu. « Ils ne composent pas le gouvernement parce que le gouvernement de ce pays est nommé – à 100 pour cent nommé par le roi – depuis le Premier ministre jusqu’au dernier ministre. »

D’autres partis politiques étaient d’accord.

«Toutes ces choses ne sont qu’une imposture parce qu’en tant que député, vous ne pouvez rien faire au Parlement pour changer quoi que ce soit parce que le roi est au-dessus de tout. Il possède le pouvoir judiciaire, le législatif et également l’exécutif », a déclaré Nombulelo Motsa, chef du parti Economic Freedom Fighters (EFF) en eSwatini.

« En fait, organiser ces élections n’est qu’un rituel. C’est un rituel qui dure cinq ans. Toi [as a member of parliament] entrez là-bas, vous travaillez pour lui, vous êtes payé et vous partez au bout de cinq ans.

« Pour étouffer la dissidence »

Les critiques ont noté que le riche roi possède de gros intérêts dans l’industrie des télécommunications, des transports, de l’hôtellerie, des mines et de l’immobilier. Il mène une vie somptueuse alors que près d’un tiers de la population d’eSwatini vit en dessous du seuil de pauvreté.

« Aucun parlement n’a contesté cela », a déclaré Dludlu. « Aucun parlement n’a été capable de réaffecter l’argent destiné à des projets inutiles et vaniteux dans lesquels le gouvernement s’engage. … Il n’a rien fait pour lutter contre la pauvreté, le chômage et le sous-développement du pays.

Les députés qui se sont prononcés contre le gouvernement ont fait face à des représailles. Les députés Mthandeni Dube et Mduduzi Bacede Mabuza, arrêtés après les manifestations de 2021, ont été reconnus coupables de « terrorisme », de sédition et de meurtre.

Nxumalo a déclaré qu’ils avaient été arrêtés pour incitation à la violence et qu’« aucune des accusations portées contre eux n’était politiquement liée à ce qu’ils faisaient en tant que parlementaires », mais des groupes comme Amnesty International ont qualifié cela de « « conviction erronée».

« Il est très triste de voir l’État continuer à abuser d’une disposition très importante de notre loi. Nous sommes conscients de la menace terroriste à travers le continent, mais il y a un abus constant de ces mécanismes prévus pour la sécurité nationale afin d’étouffer la dissidence », a déclaré Melusi Simelane du Southern Africa Litigation Centre, une organisation à but non lucratif.

«C’est un État qui a tellement peur de la dissidence, un État qui a tellement peur du discours public, un État qui a tellement peur que la population s’associe et discute de questions qui la concernent, alors elle continuera à abuser des lois du pays. le pays à harceler et à persécuter.

Intimidation

Selon un Afrobaromètre Selon une enquête de 2021, près de la moitié de la population d’eSwatini préférerait la démocratie comme forme de gouvernance, et 59 % des Swazis souhaitent que l’interdiction des partis politiques soit levée.

S’adressant à Al Jazeera, Nxumalo a qualifié l’enquête de « folie », affirmant que si les Swazis voulaient une forme de gouvernance différente, « 91 % » ne se seraient pas inscrits sur les listes électorales aux élections de septembre.

« Il est impossible que ces personnes puissent se manifester en si grand nombre s’ils ont une autre idée du processus politique », a-t-il déclaré.

Cependant, les voix de la société civile ont évoqué d’autres raisons possibles pour expliquer le taux élevé d’inscription et de participation.

Melusi Matsenjwa, un représentant du Conseil des Églises du Swaziland qui s’est entretenu avec les observateurs des élections régionales lors du vote du mois dernier, a déclaré que son groupe avait entendu des informations faisant état d’intimidations avant l’inscription des élections.

« Lorsque le processus d’enregistrement a commencé, il était relativement lent, mais ensuite il y a eu des rumeurs selon lesquelles si vous ne vous inscriviez pas, vous pourriez avoir certaines conséquences », a-t-il expliqué. Les gens ont entendu dire qu’ils n’auraient pas accès à certains services gouvernementaux s’ils n’étaient pas inscrits sur les listes électorales, tandis que les étudiants universitaires ont entendu dire que s’ils ne s’inscrivaient pas, ils pourraient devoir renoncer à leur bourse.

« Ainsi, vers la date limite d’inscription, nous avons eu une énorme participation de personnes qui sont allées s’inscrire », a-t-il déclaré.

Matsenjwa a déclaré à Al Jazeera que ces informations avaient été évoquées auprès des observateurs électoraux de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui ont déclaré qu’ils en prendraient note, mais que rien de concret n’a été fait.

« Nous avons le sentiment que [the election observer presence] est une sorte d’affaire de cases à cocher au fil des ans. Rien ne change. Il n’y a jamais de suivi des recommandations formulées. … Nous ne pensons pas qu’aucune de ces missions d’observation n’apporte de changements autres que des changements cosmétiques.»

Après le vote, les observateurs ont publié un rapport affirmant que c’était juste et pacifique, mais ils ont réitéré leurs appels au gouvernement pour qu’il tienne un dialogue national, comme cela avait été conseillé au lendemain des violences de 2021.

« Les gens ont désormais peur »

Après les manifestations de masse de 2021, les appels au changement se sont poursuivis en 2022. Le gouvernement a réagi brutalement et au moins 80 personnes ont été tuées, selon Human Rights Watchqui a déclaré que l’État continuait à recourir à une force excessive et à des menaces de violence contre les manifestants.

Après l’intervention de la SADC fin 2021, le roi a accepté de tenir un dialogue national. Mais cela n’a pas encore eu lieu et les élections ont été avancées.

« Nous espérions énormément que le gouvernement donnerait la priorité au dialogue national, afin que nous ayons une conversation sur les problèmes qui nous ont conduits aux troubles civils », a déclaré Matsenjwa. « Notre point de vue était que le dialogue devait passer en premier… pour voir quels en seraient les résultats avant de se précipiter dans les élections.

« Mais ensuite, bien sûr, nous avons décidé, en tant que pays, de donner la priorité aux élections. Les élections ont eu lieu à nouveau sous le même ancien régime.»

Motsa de l’EFF a déclaré à Al Jazeera que la situation ne s’était pas améliorée depuis 2021.

« Le gouvernement est devenu plus dur. Ils ont même importé, si je puis m’exprimer ainsi, des mercenaires. Ils portent des cagoules. Si vous marchez la nuit, vous pourriez être sévèrement battu, ou parfois ils vous tireront dessus », a-t-elle déclaré. Human Rights Watch a également soulevé préoccupations sur les allégations selon lesquelles des mercenaires sud-africains s’efforceraient d’étouffer la dissidence en eSwatini.

« Les gens ont désormais peur parce que chaque fois que vous sortez dans la rue pour manifester ou protester, ils vous suivent jusqu’au bout et parfois même tirent sur les gens qui ne font que marcher. … Les gens veulent du changement. C’est juste que nous craignons les armes maintenant », a-t-elle déclaré.

« Pas de plus grand combat »

Les militants pro-démocratie sont inquiets quant à l’avenir proche. Motsa ne s’attend à aucun changement positif avant au moins cinq ans. Et Dludlu prévient que « si nous poursuivons sur cette trajectoire que le roi nous a tracée, nous sommes destinés à une deuxième série de troubles violents qui pourraient éclater à tout moment dans un avenir proche. Et d’où nous sommes, ce sera bien plus méchant qu’avant.

Mais le début d’une solution serait que le roi honore son accord de tenir un dialogue national légitime. « Le roi doit arrêter d’armer. Il doit cesser d’investir dans les armées. Il doit investir dans le dialogue », a déclaré Dludlu.

Dlamini s’inquiète pour l’avenir des militants. « Vous finissez par être exilé dans des pays étrangers, ou vous finissez par être arrêté », a-t-il déclaré.

Lorsqu’il était plus jeune, il n’avait aucune ambition politique. Mais lorsqu’il est arrivé à Mbabane pour l’université et qu’il a pris conscience des conditions difficiles auxquelles sont confrontés les Swazis ordinaires, « les conditions nous ont obligés à défendre nos droits », a-t-il déclaré.

Depuis, la lutte pour la démocratie est sa vie. Malgré les sacrifices, les traumatismes et les années perdues en prison ainsi qu’un procès en cours qui le maintient toujours dans l’incertitude, il est déterminé à continuer.

« Il n’y a pas de plus grand combat plus important que le combat pour notre humanité, notre dignité et pour notre citoyenneté. Nous voulons vivre dans un pays où nous pouvons jouir de nos droits. Tous », a-t-il déclaré.

« Et nous sommes en route vers la victoire. Cela peut prendre du temps ou sembler aller lentement, mais nous sommes optimistes et espérons que des changements se produiront de notre vivant et que le peuple du Swaziland retrouvera son humanité.