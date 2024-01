Les gens “utilisent l’IA et les robots comme leurs nouveaux esclaves”, déclare Li Edelkoort

L’utilisation de robots et d’IA est une « nouvelle forme de colonialisme » qui entraînera une résurgence des arts et de l’artisanat, selon le prévisionniste de tendances Li Edelkoort.

Edelkoort est une prévisionniste des tendances depuis l’âge de 21 ans et affirme que cette discipline a « influencé chaque étape de ma vie ».

Lors d’un entretien sur scène avec la rédactrice en chef adjointe de Dezeen, Cajsa Carlson, de Downtown Design, lors de la Dubai Design Week, Edelkoort a expliqué qu’elle réfléchissait actuellement au retour des Arts and Crafts, le mouvement du XIXe siècle principalement associé au designer britannique William Morris.

“J’ai soif de fantaisie – je ne sais pas d’où ça vient, mais c’est là”, a-t-elle déclaré. “J’ai envie d’initiatives et de design presque enfantins, j’ai envie de couleur, j’ai envie de peinture, de motifs et de finitions ornementales.”

“Cela se construit depuis quelques années”, a-t-elle ajouté. “Je crois vraiment au retour des arts et métiers, comme l’a décrit William Morris. Et je pense que cela pourrait aussi être notre avenir.”

Edelkoort prédit que la société bénéficiera bientôt d’une “allocation universelle d’argent”

Edelkoort prévoit qu’au cours des prochaines années, nous nous tournerons davantage vers notre enfant intérieur – une tendance dont elle prétend avoir déjà vu des preuves.

“En tant qu’enfant, vous voulez toujours utiliser du carton pour construire un nouveau bâtiment, ou une boîte devient votre maison”, a-t-elle déclaré. “Et bien sûr, Max Lamb a récemment réalisé une exposition de meubles en carton.”

“C’est comme ça que fonctionnent les tendances – il ne retourne peut-être pas en enfance, mais j’utilise cette façon de penser et ensuite nous nous réunissons sur une idée similaire.”

Le prévisionniste de tendances néerlandais a également été influencé par le livre de Morris Des nouvelles de nulle partqui envisage une société future où l’argent est alloué d’une manière différente d’un système capitaliste.

“Il n’y a pas de vol, il n’y a pas de juge, il n’y a pas de prison, il n’y a pas de mariage donc il n’y a pas de divorce – il y a de l’argent, mais il n’y a pas de système monétaire”, a-t-elle déclaré.

Edelkoort estime que cela pourrait devenir une réalité dans une décennie seulement.

“Cela ressemble plus à l’allocation universelle d’argent, qui nous arrivera très bientôt, je pense dans 10 ans”, a-t-elle déclaré. “Cela nous permettra de développer notre propre monde, car le travail sera effectué par l’intelligence artificielle.”

L’IA et les robots mèneront à « l’ère de l’amateur »

L’essor de l’IA et des robots nous obligera également à repenser la raison de notre existence, car elle ne sera plus liée au travail, dit-elle.

“Vous voyez que les gens qui ont de l’argent utilisent l’IA et les robots comme leurs nouveaux esclaves, c’est une nouvelle forme de colonialisme”, a-t-elle déclaré. “Et nous devons partager l’argent généré par les robots.”

“Nous devrons donner [people] une raison d’être ici”, a-t-elle ajouté. “[Otherwise]un bébé naîtra sans avenir et sans raison de naître, car il n’y aura aucune chance qu’il y ait du travail – si nous définissons l’avenir comme un travail, ce que nous faisons.”

Mais elle pense que si un avenir dans lequel les robots et l’IA font tout le travail se réalise, la créativité peut nous aider à trouver des raisons de vivre.

“Je pense que nous allons créer un monde d’art et d’artisanat à côté de ce monde milliardaire et qu’ils coexisteront en quelque sorte”, a-t-elle déclaré. “Je l’appelle ‘l’âge de l’amateur'”.

“Ce qui est nouveau, c’est ce qui vient du Sud”

En plus d’examiner les changements sociétaux à long terme, le travail d’Edelkoort se concentre sur des tendances plus contemporaines. Son dernier livre, Sud fiers’intéresse à la mode, à la photographie et à l’art des pays du Sud.

À Dubaï, qu’elle a décrite comme « la plate-forme du Sud », la prévisionniste des tendances a expliqué pourquoi nous devrions nous tourner vers les créations des régions du sud de la planète.

“Dans le Nord, c’est très ennuyeux parce que les gens conçoivent toujours la même chose”, dit-elle. “Ils ont déjà un placard rempli de la même chose. Parfois, tu achètes quelque chose et tu rentres à la maison en disant : oh merde, j’ai déjà ça, tu as oublié.”

“Ce qui est nouveau, c’est le Sud, ce qui vient du Sud global. C’est pourquoi j’ai réalisé un livre intitulé Proud South, qui célèbre ce qui se passe dans les régions du sud de la planète.”

Le coronavirus offre “une page blanche pour un nouveau départ”, déclare Li Edelkoort

Plutôt que de s’intéresser à des designers et à des mouvements de design spécifiques, elle se concentre sur des influences plus larges.

“C’est vraiment plus une vision, je dirais, que des marques individuelles ou des personnes”, a-t-elle expliqué. “Il s’agit de faire les choses avec le cœur, l’origine, la tribu, parfois la culture indigène, quelle que soit l’inférence que l’on peut en tirer dans le Sud, et comment traduire cela dans, dans ce cas, la mode et la photographie. “

Un deuxième livre de la série portera sur le design et l’artisanat, et Edelkoort espère que ces livres contribueront à créer du « bonheur » pour les habitants d’autres régions du monde.

“Il y a beaucoup de problèmes de santé, de santé mentale, surtout chez les jeunes”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que le Sud nous offre des solutions comme une forme de bonheur intrinsèque, qui se traduit en couleur, en motif et dans la destination de la mode et de la photographie. Et il a un pouvoir que nous avons perdu.”

“Il y a cette possibilité de changement”

En plus de Proud South, Edelkoort travaille sur un cahier de tendances sur Paris, une ville qu’elle dit “fascinante parce qu’elle n’a pas changé et que tout le reste a changé”.

“A Paris, les gens n’aiment pas le changement. Les Français détestent le changement, ils aiment la tradition”, a-t-elle déclaré.

Elle se concentre également sur Forum mondial de l’espoirqu’elle a fondée avec Philip Fimmano avec Dezeen comme partenaire média pour être une “plate-forme mondiale holistique pour l’échange et l’expansion des connaissances et de l’innovation”.

L’idée lui est venue après avoir discuté avec Dezeen pendant la pandémie de coronavirus.

“J’ai eu cette conversation avec Dezeen, et elle a été vue par plus d’un million de personnes”, a-t-elle déclaré. “Alors je me suis dit ‘wow, qu’est-ce qui se passe maintenant – s’il y a cet impact de ce que je pense et dis, je pourrai peut-être atteindre les gens pour créer un monde meilleur.'”

Le Forum Mondial de l’Espoir vise à apporter aux gens de bonnes nouvelles, plutôt que les nouvelles négatives dont Edelkoort estime que nous sommes constamment nourris. C’est Chaîne Youtube présente des films pleins d’espoir sous différents thèmes.

“Nous avons regroupé des scénarios pleins d’espoir : gagner de l’argent, rendre les gens heureux, être meilleur pour la planète, être meilleur pour l’avenir”, a expliqué Edelkoort.

“Quand vous les voyez s’additionner, cela devient vraiment remarquable, et vous pouvez sentir dans votre âme qu’il y a cette possibilité de changement.”

