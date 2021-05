les gens utilisent les médias sociaux pour trouver des hôpitaux, des médicaments

« Nous n’entendons assez souvent qu’un récit très dystopique pour les médias sociaux dans lequel, il augmente la polarisation politique et cause un degré de dommages sociaux profonds », a déclaré Apar Gupta, directeur exécutif de l’Internet Freedom Foundation, une organisation de libertés numériques en Inde. CNBC.

Les personnes ayant besoin d’assistance, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs proches, ont posté des demandes sur des sites tels que Twitter, Facebook, WhatsApp et Instagram. D’autres ont rassemblé des informations sur la disponibilité des lits dans les hôpitaux ainsi que les coordonnées des vendeurs de bouteilles d’oxygène et d’autres ressources en pénurie. Dans de nombreux cas, les efforts ont contribué à sauver des vies.

« Je pense que cette catastrophe de Covid qui se poursuit en Inde montre la promesse des médias sociaux d’être utilisés comme un outil pour organiser les secours et exige également une plus grande responsabilité politique à tous les niveaux – des responsables de la santé aux décideurs qui définir les budgets », a déclaré Gupta.

«Mais les médias sociaux ont également le potentiel de rassembler les gens», a-t-il déclaré et expliqué que c’est pourquoi il est important de lutter pour le bon type de conception de système basé sur des incitations et de responsabilité algorithmique autour des médias sociaux.

Les hashtags Twitter tels que #CovidSOS et #CovidEmergency sont devenus populaires parmi les utilisateurs à la recherche de lits d’hôpitaux, de ventilateurs et de bouteilles d’oxygène. La fonction de retweet a contribué à amplifier leurs demandes.

Des étrangers se sont regroupés pour s’entraider à surmonter cette crise sans précédent.

Les bénévoles ont rassemblé des informations à jour sur des feuilles de calcul Google qui ont été largement partagées sur les plateformes sociales.

Certains ont créé des sites Web pour suivre la disponibilité des vaccins pendant que les autres applications créées qui a généré des liens vers la recherche Twitter qui aident les utilisateurs à trouver des ressources Covid-19 dans leurs villes. De nombreuses personnes se sont également portées volontaires pour préparer des repas maison pour les patients en quarantaine à la maison, tandis que d’autres ont offert de l’aide pour des tâches comme l’épicerie.

De son côté, Twitter a ajouté un Page de ressources Covid-19 pour élargir la visibilité des informations.

Des influenceurs des médias sociaux, des célébrités et des politiciens se sont également impliqués dans l’effort de crowdsourcing, certains d’entre eux aidant à organiser des lits et des bouteilles d’oxygène alors que le nombre quotidien de cas en Inde augmentait en avril et début mai.

Bien que Twitter soit devenu la plate-forme de médias sociaux la plus visible dans les efforts de crowdsourcing de l’Inde en raison de sa capacité à amplifier les demandes et à marquer les influenceurs et les politiciens, Gupta a déclaré que d’autres plates-formes étaient également utilisées dans une large mesure.

Il a déclaré que les volontaires se sont également réunis dans des groupes WhatsApp pour se concentrer sur des communautés plus granulaires telles que les sociétés de logement et les groupes d’anciens élèves. La génération Z – ou celles nées entre 1996 et le début des années 2010 – et les jeunes milléniaux se sont tournés vers Instagram, a-t-il déclaré.

Les cas quotidiens en Inde ont connu un pic de plus de 414 000 nouvelles infections quotidiennes qui a été atteint le 7 mai. Pourtant, les experts affirment que le virus se propage dans l’Inde rurale, où l’infrastructure de santé n’est pas équipée pour faire face à des surtensions inattendues.

Sur Twitter, qui a une plus grande influence dans les centres urbains de l’Inde par rapport aux zones rurales, les utilisateurs ont déjà commencé à rassembler des ressources et des initiatives pour répondre à l’épidémie dans les campagnes indiennes.