Les gens utilisent déjà ChatGPT pour créer des plans d’entraînement

Aller au gymnase

Malgré la qualité variable des conseils de fitness de ChatGPT, certaines personnes ont en fait suivi ses conseils au gymnase.

Jean Yu, un créateur de contenu TikTok basé aux États-Unis, s’est filmé après un programme d’entraînement complet de six jours avec l’aimable autorisation de ChatGPT. Il lui a demandé de lui donner un exemple de plan d’entraînement chaque jour, adapté à la partie de son corps qu’il voulait travailler (ses bras, ses jambes, etc.), puis a fait l’entraînement qu’il lui a donné.

Les exercices proposés étaient parfaitement corrects et assez faciles à suivre. Cependant, Yu a constaté que les mouvements manquaient de variété. “Suivre strictement ce que ChatGPT me donne est quelque chose qui ne m’intéresse pas vraiment”, dit-il.

Lee Lem, un créateur de contenu de musculation basé en Australie, a vécu une expérience similaire. Il a demandé à ChatGPT de créer un programme “optimal leg day”. Il suggérait les bons types d’exercices – squats, fentes, soulevés de terre, etc. – mais les temps de repos entre eux étaient beaucoup trop brefs. “C’est dur!” dit Lem en riant. “Il est très irréaliste de ne se reposer que 30 secondes entre les séries de squats.”

Lem a touché le cœur du problème avec les suggestions de ChatGPT : ils ne tiennent pas compte du corps humain. Comme lui et Yu l’ont découvert, les mouvements répétitifs nous laissent rapidement ennuyés ou fatigués. Les entraîneurs humains savent mélanger leurs suggestions. ChatGPT doit être explicitement indiqué.

Pour certains, cependant, l’attrait d’un entraînement produit par l’IA est toujours irrésistible – et quelque chose qu’ils sont même prêts à payer. Ahmed Mire, un ingénieur logiciel basé à Londres, vend des plans produits par ChatGPT pour 15 $ chacun. Les gens lui donnent leurs objectifs et spécifications d’entraînement, et il les exécute via ChatGPT. Il dit qu’il a déjà inscrit des clients depuis le lancement du service le mois dernier et envisage également d’ajouter l’option de créer des plans de régime. ChatGPT est gratuit, mais il dit que les gens paient pour la commodité.

Ce qui a uni toutes les personnes à qui j’ai parlé, c’est leur décision de traiter les suggestions d’entraînement de ChatGPT comme des expériences divertissantes plutôt que comme des conseils sportifs sérieux. Ils avaient tous une assez bonne compréhension de la condition physique et de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour leur corps, pour pouvoir repérer les faiblesses du modèle. Ils savaient tous qu’ils devaient traiter ses réponses avec scepticisme. Les personnes qui débutent dans l’entraînement pourraient être plus enclines à les prendre au pied de la lettre.

L’avenir de la remise en forme ?

Cela ne signifie pas que les modèles d’IA ne peuvent pas ou ne doivent pas jouer un rôle dans l’élaboration de plans de remise en forme. Mais cela souligne qu’on ne peut pas nécessairement leur faire confiance. ChatGPT va s’améliorer et pourrait apprendre à poser ses propres questions. Par exemple, il peut demander aux utilisateurs s’il y a des exercices qu’ils détestent ou s’enquérir d’éventuelles blessures. Mais essentiellement, il ne peut pas proposer de suggestions originales et il n’a aucune compréhension fondamentale des concepts qu’il régurgite.