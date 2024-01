Les gens suppriment des applications de rencontres comme Hinge et Raya, sursaturation

TikTok est inondé de vidéos de personnes disant qu’elles quittent des applications de rencontres comme Hinge et Raya.

Une femme a émis l’hypothèse que Hinge s’est dégradé parce qu’il est devenu difficile de trouver de bons partenaires.

Les utilisateurs s’encouragent mutuellement à essayer de trouver des dates IRL.

Un flot de TikTokers déclarent qu’ils suppriment des applications de rencontres comme Hinge et Raya après avoir eu de mauvaises expériences. La semaine dernière, une femme a dit que son rendez-vous l’avait quittée bloqué dans un restaurant après avoir utilisé la salle de bain.

D’autres TikTokers sont devenus viraux avec des théories sur les raisons pour lesquelles les applications de rencontres se sont dégradées, comme la sursaturation et les entreprises donnant la priorité à la croissance des utilisateurs.

Dans La vidéo de Bianca Stelian de la semaine dernière a-t-elle déclaré, “Les applications de rencontres n’ont jamais été pires qu’aujourd’hui”, car il y a tellement de gens qui les utilisent que la qualité des correspondances a chuté.

La jeune femme de 26 ans a utilisé Hinge comme exemple, affirmant qu’en 2018, l’application lui avait présenté un groupe d’hommes qui étaient exactement son type. Mais de nos jours, l’application place les personnes les plus désirables derrière un paywall, ou son système « Standouts », qui encourage les utilisateurs à acheter des roses pour correspondre à ces personnes. Mais elle a fait valoir que même le système des roses est défectueux car, au lieu d’être flatté, recevoir une rose peut empester le désespoir.

“Il ne s’agit pas vraiment de l’application que vous supprimez ; c’est une stratégie commerciale horrible”, a déclaré Stelian dans le clip, faisant référence au slogan de l’application. Sa vidéo a reçu près d’un million de vues.

“Il sera beaucoup plus difficile pour vous de quitter l’application”, a-t-elle ajouté.

Stelian a déclaré que le déclin progressif des applications de rencontres était prévisible et cyclique, citant la façon dont Tinder avait initialement une réputation positive jusqu’à ce qu’il soit associé aux personnes recherchant des « appels de butin ». Elle a déclaré que Bumble, une application où les femmes envoyaient d’abord des messages, est apparue comme une meilleure alternative à Tinder, jusqu’à ce qu’elle soit également envahie par des utilisateurs essayant uniquement de se connecter.

Depuis qu’il est devenu difficile de trouver de bonnes correspondances avec Hinge, Stelian a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre application de rencontres grand public qui sélectionne de bons partenaires de vie potentiels pour les utilisateurs.

Stelian a déclaré à Business Insider qu’elle avait eu cette hypothèse après avoir entendu de plus en plus d’amis se plaindre du fait que Hinge était “terrible” au cours de l’année écoulée. Elle a décidé de réaliser cette vidéo après avoir partagé sa théorie avec des amis et vu qu’elle résonnait en eux. (Dans la vidéo virale, elle a déclaré qu’elle avait eu « de la chance » de rencontrer son petit ami actuel sur Hinge au début de 2023 avant que l’application « ne devienne vraiment mauvaise ».)

“J’ai commencé à réfléchir à la façon dont j’avais déjà vu Bumble passer d’une qualité supérieure à une mauvaise… qu’aucune application n’a résisté à l’épreuve du temps sans être sursaturée”, a déclaré Stelian à BI.

Les commentaires sont nombreux et les gens sont d’accord.

Un utilisateur a déclaré que l’utilisation de Hinge “semblait être un devoir”, tandis qu’une autre personne a déclaré que l’application était “incroyable” et qu’elle est maintenant “effrayante”. Plusieurs commentateurs affirment que les fonctionnalités de paywall sur les applications sont globalement « troublantes ».

“Je crie que c’est littéralement mon expérience à un T”, a commenté un utilisateur.

Une fois contacté, un porte-parole de Hinge a déclaré à BI que “chaque fonctionnalité de Hinge est conçue pour que les dateurs quittent l’application et sortent à de bonnes dates”. Selon la société, Hinge fixe des dates toutes les deux secondes, et les roses ont deux fois plus de chances d’aboutir à un rendez-vous (en ajoutant que les utilisateurs reçoivent également une rose gratuite chaque semaine).

La théorie de Stelian rappelle quelque peu le concept du journaliste Cory Doctorow de 2023 selon lequel « enshittification “, ou dégradation de la plate-forme, dans laquelle la qualité des applications ou des services se détériore progressivement à mesure que les entreprises recherchent des profits. Une façon d’y parvenir est d’enfermer les utilisateurs dans leurs services, puis d’ajouter des frais ou des options de paiement pour continuer à les utiliser.

TikTok regorge de clips de personnes partageant de terribles expériences avec des applications de rencontres qui, selon eux, les ont conduites à supprimez complètement l’application. Certains disent qu’ils évitent les applications de rencontres pour protéger leur santé mentale .

Début janvier, une femme a gagné du terrain avec une pince disant qu’elle était sur le point d’aller à son “dernier rendez-vous avec Hinge” parce qu’elle en avait fini avec l’application après avoir reçu de nombreux “j’aime douteux”. Elle a dit que l’application n’offrait pas une excellente expérience utilisateur si vous n’étiez pas abonné.

“L’abonnement vous donne beaucoup de visibilité… J’avais tous ces likes mais, vous tous, ils n’étaient pas géniaux”, a déclaré la TikTokeuse @itsnicolechristine.

Un TikToker a fait un vidéo populaire en novembre, critiquant Raya, l’application de rencontres par référence uniquement connue pour sa base d’utilisateurs de haut niveau. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas décroché un seul rendez-vous après avoir utilisé l’application pendant un an et que la plupart des personnes qu’elle avait vues étaient soit des « influenceurs de la liste F », soit des « DJ au chômage ».

“Raya a juste une très mauvaise ambiance ; tu ne veux pas sortir avec ces gens, je te le promets”, a-t-elle dit.

Dans un clip d’octobre, un mannequin également j’ai prévenu les gens de Raya et a déclaré que c’était plein d’hommes qui sont des « égocentriques sociopathes », ajoutant qu’elle regrettait d’avoir rejoint l’application.

À la place, de nombreux TikTokers se poussent les uns les autres à aller dans la nature à la recherche de romance. Une femme a suggéré que les gens se rendent dans les endroits qu’ils fréquentent, tandis qu’un autre TikToker recommandé aux gens essayez de sortir avec leurs collègues ou amis.

“J’ai déjà interrogé des gens dans la rue et j’ai découvert qu’ils étaient toujours très flattés”, a déclaré Stelian à BI. “Vous éliminerez probablement plus qu’autrement, mais c’est beaucoup plus organique et cela constitue également une bonne histoire.”

Raya n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de BI.