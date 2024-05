Les gens soutiennent Kelly Rowland après qu’elle ait partagé ce qui s’est réellement passé lors de cet échange viral au Festival de Cannes

Encore une fois, quelqu’un a choisi de jouer dans Kelly Rowland » Le visage de, et ils ont appris à leurs dépens – c’est un « non non Non« .

Quand l’enfant du destin a chanté« Toutes les dames qui me sentent vraiment / me tendent la main », cela ne s’appliquait pas aux stricts agents de sécurité du Festival de Cannes.

A l’avant-première mardi de la comédie franco-italienne Marcello Mio à Cannes, Kelly a eu un échange bref et enflammé avec un huissier qui n’arrêtait apparemment pas de toucher le corps de l’interprète de « Motivation » pour la précipiter dans les escaliers du Palais des Festivals.

L’échange a été capturé le vidéo et est devenu viral, certains spéculant sur ce qui a été dit, d’autres faisant des blagues sur la rencontre et de nombreux fans bouleversé avec les mauvais traitements infligés à Kelly.

Cet agent de sécurité n’avait aucune idée de qui elle faisait sortir du tapis rouge 😂 Le manque de respect… Kelly ne l’avait PAS. – Taqkii chaud (@taqkii) 21 mai 2024

la sécurité pompeuse est l’une de mes plus grandes bêtes noires. tu fais ton travail et il y a un coupure de courant. trop de gens ne savent pas où est la ligne — 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐞 (@arxhiiie) 21 mai 2024

Ce que nous n’allons pas faire, c’est essayer de dépeindre LA Kelly Rowland comme problématique et irrespectueuse. Vous n’avez JAMAIS entendu RIEN sur elle depuis des décennies que Kelly travaillait dans ce métier. Si elle vous surveille, c’est VOUS le problème ! pic.twitter.com/21yVI0USBv – Rachelle Leconte (@RachelleLeconte) 21 mai 2024

Selon un expert en lecture labiale par Page sixils auraient suggéré que Kelly ait dit : « Ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Tu n’es pas ma mère. Je t’ai dit de ne pas me parler comme ça. »

Malgré les réprimandes apparentes de Kelly, l’employé de sécurité a refusé de reculer. Bien sûr, la sécurité du tapis rouge est connue pour avoir été stricte lors des précédents festivals de Cannes, mais ce qui s’est passé entre Kelly et cet employé en particulier n’était pas clair – jusqu’à présent.

Dans un vidéo Lors d’un entretien avec l’Associated Press, Kelly a expliqué pourquoi elle avait pris la parole et maintenu sa décision d’appeler les employés pour leurs prétendus mauvais traitements.

« La femme comprend ce qui s’est passé ; je sais ce qui s’est passé », a déclaré Kelly, s’adressant à l’interaction sur le tapis rouge de Cannes. « J’ai une limite, et je la respecte, et c’est tout. »

Kelly a noté : « Il y avait d’autres femmes qui étaient présentes sur ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment, et elles n’ont pas été grondées, repoussées ou invitées à descendre », a-t-elle ajouté.

Une personne pose sur un tapis rouge vêtue d’une robe élégante et fluide avec un grand nœud dans le dos

Elizabeth Wood pose sur le tapis rouge dans une robe fluide et élégante, tenant l’ourlet d’une main. Deux femmes se tiennent en arrière-plan

Kelly a clarifié ce qui s’est réellement passé dans le clip viral, en disant: « J’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon. Mais j’ai tenu bon. »

Maintenant que nous savons enfin ce qui s’est réellement passé sur ce tapis rouge, pouvons-nous s’il vous plaît arrêter de jouer en face de Mme Kelendria Rowland ?

Sinon, je suis heureux de continuer mon traînée de faire savoir au monde que le chanteur, acteur et personnalité de la télévision lauréat d’un Grammy Award ne joue pas comme ça. Jamais.

Kelly, Beyoncé et Michelle ne plaisantaient pas lorsqu’elles ont déclaré : « J’ai travaillé dur et j’ai fait des sacrifices pour obtenir ce que j’obtiens / Mesdames, ce n’est pas facile d’être indépendante. »

Et suite à la réponse de Kelly, les fans se tiennent dix pieds derrière elle.

Elle a bien géré la situation et a bien répondu !! Elle est toujours aimable –LEVNAR (@kinglevnar) 23 mai 2024

Horrible de vivre ça. Pire encore quand vous êtes créé mais que personne ne vous traite avec autant de manque de respect. Je dois souvent élever la voix ou être un peu impoli avec les gens ici la plupart du temps. à cause de la couleur de notre peau, nous ne sommes pas vus. – Ce ZuluChick (@DeesseRudigan) 23 mai 2024

Cette dame n’avait pas le droit de manquer de respect à Kelly et de lui faire ressentir cela 💔💔💔 — ladidai (@ladidaix) 🤠 peep lincolnbio (@ladidaix) 23 mai 2024

