Les gens sont susceptibles de dissimuler une maladie contagieuse pour des engagements sociaux

Résumé: Un nombre important de personnes, y compris le personnel soignant, dissimulent des maladies infectieuses pour maintenir leur travail et leurs engagements sociaux. L’étude, impliquant plus de 4 100 participants, a révélé que 75 % d’entre eux avaient caché ou pourraient cacher leur maladie à l’avenir, souvent en raison de plans sociaux ou de pressions institutionnelles.

Malgré le préjudice potentiel pour autrui, les personnes gravement malades ont souvent déclaré dissimuler des maladies de gravité et de transmissibilité variables. Cette recherche met en lumière un problème de santé publique crucial, soulignant la nécessité de solutions allant au-delà de la responsabilité individuelle.

Faits marquants:

75 % des participants ont admis cacher ou envisager de cacher une maladie infectieuse dans divers contextes sociaux. Plus de 61 % des professionnels de santé ont avoué dissimuler leur maladie. L’étude suggère un écart entre la façon dont les gens prédisent qu’ils agiraient lorsqu’ils sont malades et leur comportement réel, beaucoup minimisant la gravité et la transmissibilité de leur maladie.

Source: APS

Un nombre surprenant de personnes dissimulent une maladie infectieuse pour éviter de manquer leur travail, un voyage ou des événements sociaux, suggère une nouvelle étude de l’Université du Michigan.

Les résultats sont rapportés dans Sciences psychologiquesune revue de l’Association pour les sciences psychologiques.

Dans une série d’études impliquant des adultes en bonne santé et des adultes malades, 75 % des 4 110 participants ont déclaré qu’ils avaient caché une maladie infectieuse aux autres au moins une fois ou qu’ils pourraient le faire à l’avenir. De nombreux participants ont déclaré monter à bord d’un avion, avoir des rendez-vous et s’engager dans d’autres interactions sociales alors qu’ils étaient secrètement malades. Plus de 61 % des professionnels de santé participant à l’étude ont également déclaré avoir dissimulé une maladie infectieuse.

Il est intéressant de noter que les chercheurs ont découvert une différence entre la façon dont les gens pensent qu’ils agiraient lorsqu’ils seraient malades et la façon dont ils se comportent réellement, a déclaré Wilson N. Merrell, doctorant et auteur principal de l’étude.

“Les personnes en bonne santé prévoyaient qu’il serait peu probable qu’elles cachent des maladies dangereuses – celles qui se propagent facilement et présentent des symptômes graves – mais les personnes gravement malades ont signalé des niveaux élevés de dissimulation, indépendamment de la nocivité de leur maladie pour les autres”, a déclaré Merrell.

Dans la première étude, Merrell et ses collègues – le professeur de psychologie Joshua M. Ackerman et le doctorant Soyeon Choi – ont recruté 399 employés universitaires du secteur de la santé et 505 étudiants. Les participants ont indiqué le nombre de jours pendant lesquels ils ont ressenti des symptômes d’une maladie infectieuse, à partir de mars 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé.

Ils ont ensuite évalué la fréquence à laquelle ils dissimulaient activement les symptômes des autres, venaient sur le campus ou travaillaient sans dire aux autres qu’ils se sentaient malades, ou falsifiaient les tests de dépistage obligatoires des symptômes que l’université avait exigés pour toute personne utilisant les installations du campus.

Plus de 70 % des participants ont déclaré dissimuler leurs symptômes. Beaucoup ont déclaré qu’ils cachaient leur maladie parce qu’elle entrerait en conflit avec les plans sociaux, tandis qu’un petit pourcentage de participants ont cité la pression des politiques institutionnelles (par exemple, le manque de congés payés). Seuls cinq participants ont déclaré avoir caché une infection au COVID-19.

Dans une deuxième étude, les chercheurs ont recruté 946 participants en ligne et les ont assignés au hasard à l’une des neuf conditions dans lesquelles ils imaginaient être modérément ou gravement malades alors qu’ils se trouvaient dans une situation sociale.

Dans chaque condition, le risque de propagation de la maladie a été désigné comme faible, moyen ou élevé. (Pour contrôler la stigmatisation particulière associée au COVID-19 à l’époque, les chercheurs ont demandé aux participants de ne pas imaginer être atteints de cette maladie.) Les participants étaient plus susceptibles de s’imaginer cacher leur maladie lorsque la gravité des symptômes était faible, et moins susceptibles de le faire. dissimuler lorsque les symptômes étaient graves et hautement transmissibles.

Dans une autre étude, Merrell et ses collègues ont utilisé un outil de recherche en ligne pour recruter 900 personnes :

y compris certains qui étaient activement malades, et leur a demandé d’évaluer la transmissibilité de leur maladie réelle ou imaginaire. Il a également été demandé aux participants d’évaluer leur probabilité de dissimuler une maladie lors d’une réunion hypothétique avec une autre personne.

Les résultats ont montré que par rapport aux participants en bonne santé qui imaginaient seulement être malades, ceux qui étaient activement malades étaient plus susceptibles de dissimuler leur maladie, quelle que soit sa transmissibilité.

“Cela suggère que les personnes malades et les personnes en bonne santé évaluent les conséquences de la dissimulation de différentes manières”, a déclaré Merrell, “les personnes malades étant relativement insensibles à la propagation et à la gravité de leur maladie pour les autres”.

La crise du COVID-19 a peut-être façonné la façon dont les participants envisageaient de dissimuler une maladie, a déclaré Merrell, ajoutant que de futures recherches pourraient explorer comment les facteurs écologiques (par exemple, les pandémies) et les progrès médicaux tels que les vaccins influencent le comportement des gens liés à la maladie. L’équipe de recherche étend également cette ligne d’enquête à d’autres pays pour découvrir d’éventuelles différences culturelles dans les comportements de dissimulation, a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, les résultats ont des implications significatives en matière de santé publique, éclairant les motivations et les compromis que nous faisons dans les interactions sociales lorsque nous sommes malades, a ajouté Merrell.

“Après tout, les gens ont tendance à réagir négativement, à trouver moins attirants et à éviter les personnes atteintes d’une maladie infectieuse”, a-t-il déclaré. « Il est donc logique que nous prenions des mesures pour dissimuler notre maladie dans des situations sociales. Cela suggère que les solutions au problème de la dissimulation des maladies pourraient nécessiter davantage que la simple bonne volonté individuelle.

À propos de cette actualité de recherche en neurosciences sociales

Auteur: Scott élégant

Source: APS

Contact: Scott élégant – APS

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

“Quand et pourquoi les gens cachent une maladie infectieuse» par Wilson N. Merrell et al. Sciences psychologiques

Abstrait

Quand et pourquoi les gens cachent une maladie infectieuse

Les personnes atteintes de maladies infectieuses sont confrontées à des conséquences sociales négatives, comme l’exclusion, et peuvent prendre des mesures pour cacher leur maladie aux autres. Dans 10 études sur les maladies passées, actuelles et projetées, nous avons examiné la prévalence et les prédicteurs de la dissimulation de l’infection dans des échantillons adultes d’étudiants universitaires américains, d’employés de la santé et de travailleurs en ligne (total N = 4 110). Environ 75 % ont déclaré dissimuler leur maladie dans leurs interactions interpersonnelles, mettant éventuellement les autres en danger.

Les motifs de dissimulation étaient en grande partie sociaux (par exemple, vouloir assister à des événements comme des fêtes) et axés sur la réussite (par exemple, atteindre des objectifs professionnels). Les caractéristiques de la maladie, notamment les dommages potentiels et l’immédiateté de la maladie, ont également influencé les décisions de dissimulation.

Les personnes imaginant des infections nocives (par rapport à des infections bénignes) dissimulaient moins fréquemment leur maladie, alors que les participants qui étaient réellement malades se dissimulaient fréquemment, indépendamment des dommages causés par la maladie, ce qui suggère des préjugés spécifiques à l’État sous-jacents aux décisions de dissimulation.

La dissimulation de maladies semble être un comportement largement répandu par lequel les dissimulateurs échangent les risques pour autrui en faveur de leurs propres objectifs, créant ainsi des conséquences potentiellement importantes sur la santé publique.