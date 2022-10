“Les gens sont juste prêts pour ça” – Shaw Local

Envie de soleil, d’artisanat, de street food et d’air frais d’automne ? Alors c’est votre week-end.

Le Burgoo Festival est de retour et les organisateurs s’attendent au plaisir et à la foule que nous avons tous appréciés avant que quiconque n’entende parler de COVID-19. Le festival de deux jours commence samedi au centre-ville d’Utica et il n’y a pas de souci de distanciation sociale ou de masques.

“Je suis juste ravie”, a déclaré Susan Thornton, présidente du conseil d’administration de la Société historique du comté de La Salle, qui accueille l’événement. «Je pense que les gens sont tellement prêts à revenir à la normale. Nos chiffres vont juste être excellents.

“Les gens sont juste prêts pour ça.”

Les gens se rassemblent sur Mill Street dans le centre-ville d’Utica lors de la tranche 2021 du Burgoo Festival. (Scott Anderson)

Mère Nature pourrait coopérer pour changer. Le festival de Burgoo est connu pour attirer les intempéries – les festivals passés ont été gâchés par la pluie, le gel ou la chaleur inhabituelle – mais les prévisions de dimanche prévoient 66 degrés sous un ciel dégagé.

Les vendeurs sont aussi impatients de dimanche que tous ceux qui aiment le shopping en plein air, les spectacles et, bien sûr, le ragoût pionnier qui a donné son nom au festival – et qui devrait aller vite. Les températures fraîches signifient que les bols chauffants de burgoo pourraient se vendre à midi dimanche ou plus tôt.

La directrice du musée, Amanda Carter, a déclaré que seuls quelques créneaux de vendeurs sont ouverts pour dimanche, car la plupart des vendeurs souhaitent que les créneaux de deux jours profitent de la fréquentation du samedi, qui avait plus que doublé par rapport à avant que les problèmes de santé n’obligent l’annulation du festival 2020.

Alors que la société a salué les reçus non divulgués du festival – les déclarations de revenus accessibles au public de l’événement 2021 seront publiées l’année prochaine – Carter a reconnu que la société pourrait utiliser un festival solide pour atténuer le coup financier de la pandémie.

“Nous avons eu de la chance d’obtenir des subventions en 2020, mais loin de ce que nous aurions obtenu du Burgoo”, a déclaré Carter. “L’année dernière a été un peu moins bonne, mais nous en avions vraiment besoin et nous espérons un grand festival cette année pour compenser les deux dernières années.”

Thornton a convenu qu’un grand festival ce week-end contribuerait grandement à se remettre de quelques années difficiles.

“Je ne dirais pas que nous avons perdu de l’argent, mais nous n’en avons pas gagné l’année dernière”, a déclaré Thornton. « Ce que nous faisons chez Burgoo garde nos portes ouvertes. Il est très important que nous fassions bien. C’était un peu serré l’an dernier, mais on s’en sort et ça va être bien cette année.

Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence en entrant dans Utica par l’US 6 et la route 178, où un rond-point est en cours d’installation. Une fois en ville, les automobilistes doivent être préparés aux arrêts soudains, rester attentifs aux policiers qui dirigent la circulation et être conscients des restrictions de stationnement. Les contrevenants seront verbalisés et remorqués.