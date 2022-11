Les gens sont interdits de nourrir les canards et les cygnes dans les parcs par crainte de la grippe aviaire alors que des panneaux avertissent “ne nourrissez pas les oiseaux”

Des SIGNES interdisant aux Britanniques de nourrir les canards et les cygnes ont augmenté dans un certain nombre de parcs en raison des craintes concernant la grippe aviaire.

Les parcs royaux de Londres ont exhorté les habitants à arrêter l’activité préférée des familles sur les conseils du gouvernement.

Des panneaux ont été installés demandant aux gens de ne pas nourrir les canards et les cygnes dans certains parcs Crédit : Getty

Les autorités disent que cela est dû au fait que jeter de la nourriture aux oiseaux les encourage à se rassembler, ce qui augmente les risques de propagation de la maladie.

Des panneaux ont été installés au Round Pond dans les jardins de Kensington, montrant une main nourrissant un canard dans un cercle rouge avec une grève à travers.

Pendant ce temps, les célèbres pélicans de St James’ Park ont ​​été confinés dans leur enclos et ne seront pas autorisés à se promener librement comme d’habitude.

Cela survient après que certains oiseaux de Hyde Park sont soupçonnés d’être morts de la grippe aviaire, bien que les résultats des tests ne soient pas encore disponibles.

On pense maintenant que la maladie a tué un tiers du troupeau de cygnes royaux sur la Tamise, tandis que des organisations caritatives affirment avoir retiré 66 cygnes morts de l’eau près du château de Windsor.

Le Royaume-Uni est actuellement au milieu d’une épidémie record de grippe aviaire.

Un porte-parole des parcs royaux a déclaré: “En tant que gardiens de grands espaces ouverts à Londres, nous restons très préoccupés par l’épidémie actuelle de grippe aviaire à l’échelle du Royaume-Uni.

“Nous ne sommes pas en mesure d’empêcher les oiseaux sauvages de contracter le virus, mais nous effectuons une surveillance renforcée de nos plans d’eau pour vérifier les signes de maladie et nous assurer que tous les oiseaux morts sont immédiatement retirés.

“Nous suivons toutes les instructions émises par le Defra (Department for Environment Food and Rural Affairs) et par conséquent, notre colonie de pélicans à St James’s Park a été déplacée dans son enclos sur Duck Island.”

Pendant ce temps, un porte-parole de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a déclaré: “Il s’agit de la pire épidémie de grippe aviaire que nous ayons jamais vue et plus de 60 espèces d’oiseaux sauvages différentes ont été touchées au Royaume-Uni.

“Jusqu’à présent, la grippe aviaire est principalement signalée chez des espèces que l’on ne trouve pas couramment dans les jardins et notre conseil reste que les gens peuvent toujours nourrir les oiseaux de jardin tout en assurant une bonne hygiène dans les stations d’alimentation des oiseaux.

“Cela comprend le nettoyage régulier des mangeoires à l’extérieur avec un désinfectant doux, le retrait de la vieille nourriture pour oiseaux, l’espacement des mangeoires autant que possible et le lavage des mains.”

Quiconque voit un oiseau malade ou blessé est prié de ne pas le manipuler.

Au lieu de cela, ils peuvent les signaler directement à la RSPCA.

Si vous êtes dans les parcs royaux, les oiseaux malades ou blessés peuvent également être signalés au 0300 061 2000.