Les gens sont-ils plus méchants, plus impatients depuis le COVID-19 ?

Pendant la pandémie, la vie n’était pas que soleil et arc-en-ciel. La COVID-19 a exacerbé plusieurs problèmes qui affligent le Canada et le monde, selon les experts.

Selon Michael Halpin, professeur adjoint de sociologie à l’Université Dalhousie, la société a vécu « le pire événement de cette vie », et on a essentiellement dit aux gens de revenir à la normale dès que les mesures de confinement seraient levées.

Mais non seulement la pandémie a aggravé des problèmes profondément enracinés tels que la santé mentale, l’itinérance, les soins de santé et la polarisation politique, mais elle a amené les gens à penser différemment les uns des autres, a déclaré Halpin à CTVNews.ca dans une interview.

Cela peut se manifester par un client impatient, des interactions publiques moins amicales et un comportement égoïste.

Charles Adeyanju, professeur de sociologie et d’anthropologie à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que les gens éprouvent un « point commun d’anxiété ».

« Il faut que beaucoup de gens aient ce problème – ou cette expérience – pour qu’ils commencent à agir en faveur du changement », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue la semaine dernière.

POURQUOI LES GENS SONT-ILS PLUS MANQUES DE RESPECT ?

Il est indéniable que le monde a changé depuis la pandémie, a déclaré Adeyanju, mais la façon dont les gens perçoivent l’ère post-confinement dépend de eux.

« Ceux qui croient que la société a été plus méchante, cela dépend de la façon dont ils voient les choses, de leurs expériences et de leur point de vue », a-t-il déclaré.

Adeyanju a déclaré que les années précédant 2020 étaient considérées comme plus « stables » en raison de l’ampleur des troubles et de l’incertitude créés par le COVID-19.

Halpin, quant à lui, a déclaré que les gens considéraient les deux périodes avec une « division marquée ».

« J’ai cette idée de l’avant-Covid comme étant plus tranquille qu’il ne l’était en réalité, mais c’était aussi un gâchis », a-t-il déclaré. « D’une certaine manière, la COVID a peut-être été l’essence, mais je pense que pour beaucoup de problèmes que nous avons, ce n’était pas nécessairement le feu. »

Les troubles politiques et la polarisation étaient importants avant la pandémie, a déclaré Halpin, faisant référence à 2016, lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis.

« La façon dont Trump avait un impact sur la société canadienne, en parlant d’éliminer l’ALENA… Nous entrons dans l’insécurité générale que nous avions avec ce flux chez notre grand voisin du sud. »

À peu près au même moment, le BREXIT se produisait également, provoquant des troubles économiques dans une grande partie du monde. Halpin a ajouté que l’ingérence électorale et la montée de la désinformation et de la désinformation sur les réseaux sociaux ont toutes atteint leur paroxysme avec la propagation du COVID-19.

« Beaucoup de ces sujets, débats ou questions sont des choses qui ont en quelque sorte fait surface après la COVID », a-t-il déclaré. « Mais les problèmes auxquels nous prêtons attention maintenant se sont peut-être amplifiés ou amplifiés (pendant la pandémie.) »

Lorsque les recommandations de santé publique invitant tout le monde à rester à la maison ont été annoncées, la plupart des gens ont été bouleversés par l’apparence différente de la société, selon Halpin. Les gens travaillaient à domicile, manquaient les mariages et les vacances et ne pouvaient pas embrasser leurs proches.

Le port du masque était obligatoire dans tous les lieux publics et le gouvernement a imploré les gens de suivre les règles.

« Nous nous sommes habitués à contrôler les actions des gens pendant le COVID, nous nous sommes habitués à contrôler si les gens suivaient les procédures, s’ils violaient la quarantaine, s’ils portaient leur masque », a déclaré Halpin. « On nous a en quelque sorte appris à surveiller le comportement des autres d’une manière différente. »

En raison de la façon dont la COVID-19 s’est propagée dans les communautés, les messages de santé publique se sont concentrés sur le fait que chacun fait sa part pour se protéger les uns les autres. Ainsi, lorsqu’une personne enfreint une règle, a déclaré Halpin, les gens réalisent à quel point cela peut les affecter personnellement.

« Lorsque vous commencez à considérer les gens comme des ‘autres’, vous êtes moins conscient de la façon dont ils pourraient se comporter », a-t-il déclaré. « Nous le considérons comme emblématique d’un problème social plus vaste. »

Un autre facteur qui pourrait jouer dans ces troubles sociétaux est le manque de reconnaissance de la dureté de la pandémie pour les gens, a déclaré Halpin.

« Nous n’avons jamais vraiment parlé de la difficulté et nous ne nous sommes pas vraiment rendu la tâche facile non plus », a-t-il déclaré.

Les attentes selon lesquelles les enfants suivaient leurs études et que les gens obtenaient de bons résultats dans leur travail constituaient une « grande perturbation ».

« Je pense qu’à bien des égards, nous ne prenons pas cela aussi au sérieux que nous le devrions. Et nous n’avons pas vraiment eu de conversations sur la façon dont cela nous a tous impactés d’une manière que nous devrions peut-être avoir », a déclaré Halpin.

QU’EN SENTENT LES CANADIENS?

CTVNews.ca a demandé aux lecteurs s’ils ressentaient une méchanceté générale de la part d’étrangers et s’ils avaient vécu des expériences désagréables depuis les confinements liés à la pandémie. Plusieurs personnes nous ont contacté par courrier électronique pour partager comment elles ressentent une différence dans la façon dont les gens se traitent les uns les autres par rapport à avant la COVID-19.

CTVNews.ca n’a pas vérifié de manière indépendante toutes les réponses envoyées par courrier électronique.

Partout au Canada, les ordonnances de confinement ont été levées à la discrétion de chaque province et territoire.

Certains endroits ont connu des périodes plus longues sans restrictions de santé publique tandis que d’autres ont rebondi entre des politiques parfois déroutantes pendant jusqu’à deux ans depuis l’apparition du virus.

Même si certains se sentaient enthousiastes à l’idée de revenir à la situation telle qu’elle était, les gens ont rapidement réalisé que la société dans laquelle ils sont retournés était très différente de celle qu’ils connaissaient avant la pandémie.

« Pour une raison quelconque, je trouve que les gens en général sont plus nécessiteux, insistants et exigeants qu’avant la COVID », a déclaré Dan Bachman, de Saskatoon, à CTVNews.ca dans un courriel. « La politesse et la courtoisie générales semblent appartenir au passé, nous sommes certainement devenus une société où l’on me donne la priorité. »

D’autres, comme Gail Goldstein de Montréal, ont déclaré à CTVNews.ca qu’elle trouvait les cas de rage au volant et les gens se comportant avec impatience plus courants.

« La pandémie a sûrement changé les gens ! » Goldstein a écrit dans un e-mail.

Ce n’est pas seulement dans les espaces publics qu’il semble y avoir un sentiment de colère, a déclaré Janet Wees à CTVNews.ca dans une interview, le monde en ligne est également devenu plus « haineux ».

« En ligne, ils ont la liberté de rester anonymes », a déclaré Wees, qui vit à Calgary. « Je pense que les réseaux sociaux ont une grande influence sur certaines personnes… (Avant le COVID), vous aviez la liberté d’expression, personne ne vous a vraiment attaqué, mais maintenant, il semble que vous soyez attaqué. Et c’est chacun pour soi. »

Wees a déclaré que les personnes soucieuses de leurs libertés se battent pour leurs droits plutôt que pour ceux des autres.

« Quand les gens ont commencé à dire ‘J’ai le droit de refuser de porter un masque’, certains d’entre nous ont répondu ‘Qu’en est-il de nos droits ? Nous avons le droit d’être en bonne santé. Vous devez rester loin de nous' », a déclaré Wees. dit. « Pour moi, c’était une attitude très égoïste. »

Kate Faith, une ancienne enseignante, estime que la peur pousse les gens à mal se comporter. Elle a déclaré à CTVNews.ca dans un courriel qu’elle ne voulait pas se faire vacciner contre la COVID-19 et qu’elle avait été licenciée de son emploi.

« Des gens m’ont dit qu’ils espéraient que j’attrape le COVID et que je meure parce que je n’ai pas été piquée », a déclaré Faith. « On m’a traité d’ignorant, de raciste et de stupide, tout cela parce que je ne me sentais pas à l’aise de prendre [the] coup. »

Mélanie Schwabe de Shelburne, en Ontario. dit qu’elle avait l’impression que les réglementations de santé publique telles que les obligations en matière de masques et de vaccins divisaient davantage les gens.

« Je suis une infirmière ontarienne qui a perdu sa carrière à cause des mandats de vaccination », a déclaré Schwabe à CTVNews.ca dans un courriel.

Elle a déclaré qu’elle avait été « vilipendée et humiliée », « blâmée pour avoir prolongé la pandémie » et accusée d’être « égoïste et sans éducation ».

Tracy Ford, de Victoria, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’elle croyait que la peur faisait que les gens se comportaient mal.

« Je pense que la pandémie a mis les gens dans un état de peur qui a détruit leur capacité de réflexion et surtout leurs capacités empathiques ou altruistes », a écrit Ford dans un courriel à CTVNews.ca. « Il semble vraiment que tout le monde aujourd’hui cherche simplement à se sauver; et si ils ont blessé quelqu’un d’autre dans le processus, peu importe.

Devin Hogg, de Guelph, en Ontario, a déclaré que la « gentillesse » et la « politesse » de la société canadienne avant la COVID étaient « performatives ».

« En raison de mon appartenance au spectre de l’autisme, j’ai dû prêter une attention très particulière aux comportements sociaux », a-t-il déclaré à CTVNews.ca dans un courriel, ajoutant que « la pandémie a commencé à faire disparaître ces paroles de politesse ».

« Je crois que le vernis de politesse et de politesse est resté dépouillé même avec la pandémie qui semble s’estomper dans certaines populations privilégiées, car l’illusion de sécurité et de droit a été brisée », a-t-il déclaré. « Quelle que soit la réaction, il y a une certaine reconnaissance du fait que nous ne pouvons pas revenir en arrière. »

OÙ ALLONS-NOUS?

Bien que la pandémie ait mis en évidence tant d’aspects négatifs, Adeyanju a déclaré qu’il y avait encore de la gentillesse à trouver.

« Les gens se sont en fait réunis pour accueillir de nouveaux immigrants (par exemple) et ont travaillé ensemble pour s’entraider », a-t-il déclaré. « Je pense que cela a également rapproché certaines personnes, dans le but de lutter pour une cause commune. »

Adeyanju espère que les choses s’amélioreront, mais a déclaré que c’était aux gens de prendre conscience des problèmes et de les résoudre ensemble.

« Mais de la crise pourrait faire émerger de nouvelles choses. C’est l’occasion de résoudre certains des problèmes qui existaient avant le COVID », a-t-il déclaré.