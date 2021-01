Lindsey Graham a remercié la police et a exprimé sa sympathie à ceux qui étaient frustrés par la défaite du président Donald Trump un jour après avoir été harangué par une foule en colère qui le traitait de «traître» pour ne pas avoir tenté de bloquer la certification des résultats du collège électoral.

Une vidéo partagée vendredi sur les réseaux sociaux a montré que le républicain de Caroline du Sud, entouré d’officiers, était suivi à travers l’aéroport national Reagan de Washington par une douzaine de personnes lançant des insultes et criant des affirmations sans fondement selon lesquelles l’élection avait été frauduleuse.

« Lindsey Graham, vous êtes un traître au pays! » une femme crie dans l’une des vidéos.

« J’espère que vous apprécierez Gitmo! » crie-t-elle à un autre moment. « Ce sera comme ça pour toujours, où que vous alliez, pour le reste de votre vie. »

«Premièrement, je tiens à remercier la police qui est venue à mon aide», a déclaré Graham à Sean Hannity de Fox News, interrogé sur l’incident vendredi soir. Il a ensuite ajouté que, tout en comprenant la déception des partisans de Trump, rien ne pouvait être fait pour modifier le résultat des élections. Et il a défendu son vote pour certifier les résultats.

« Je sais que les gens sont frustrés. Je voulais tellement que le président Trump gagne. Je pensais qu’il était un président conséquent. Je pense qu’il a rendu le monde plus sûr et plus prospère », a déclaré Graham. « Je suis un conservateur constitutionnel. Je crois au fédéralisme même quand je n’aime pas le résultat. Il y a un processus sous notre Constitution. Je l’ai suivi de mon mieux. Je maintiens mon vote. »

Un porte-parole de Graham a déclaré qu’une vidéo prise sur les lieux semblait montrer que la foule comprenait des partisans de QAnon, un groupe de théoriciens du complot d’extrême droite qui prétendent que Trump est le sauveur du pays envoyé pour arrêter une «cabale» de pédophiles d’élite et un gouvernement corrompu.

Twitter vérifié utilise Mindy Robinson – qui s’est présenté sans succès en tant que républicain pour le 3e district du Congrès du Nevada lors de la primaire de juin 2020 – a posté la vidéo et a écrit: « Lindsey Graham vient de commettre l’erreur en marchant à côté de moi et d’une masse de patriotes en colère à l’aéroport de DC. Tout ce que l’Amérique veut, c’est que vous vérifiiez NOTRE VOTE et purgiez cette élection de cette corruption massive. »

Une autre vidéo montrait que le groupe continuait de harceler le sénateur une fois qu’il était assis à sa porte et alors qu’un groupe d’hommes semblait devenir de plus en plus agité, Graham et son service de sécurité ont commencé à s’éloigner. En partant, la foule a scandé « traître! »

Des émeutes ont éclaté au Capitole des États-Unis mercredi alors que le Congrès travaillait à la certification des résultats du Collège électoral pour l’élection présidentielle. Ce n’est que mercredi soir que le Congrès s’est réuni de nouveau pour terminer le processus de certification.

C’est à ce moment-là que Graham a décidé de ne pas s’opposer à la certification après avoir précédemment déclaré qu’il «garderait l’esprit ouvert» au sujet des allégations de Trump et d’autres concernant une élection frauduleuse.

« Tout ce que je peux dire, c’est de compter sur moi. Assez, c’est assez », a déclaré Graham en considérant les votes électoraux de l’Arizona. « J’ai prié (Biden) de perdre. Il a gagné. Il est le président légitime des États-Unis. »

Regarder:Le sénateur Lindsey Graham dit « Assez, c’est assez »

Graham a déclaré Trump inapte à la Maison Blanche lors de la campagne primaire républicaine de 2016 avant de devenir l’un des plus fervents partisans du président au Sénat une fois que Trump a pris ses fonctions. Mais Graham a brusquement rompu avec le président à la suite des violences de mercredi par une foule à qui Trump avait dit de marcher sur le Capitole.

« En matière de responsabilité, le président doit comprendre que ses actions étaient le problème, pas la solution », a déclaré Graham après l’émeute.

Mais Graham a depuis posté des tweets louant le discours du président jeudi dans lequel il appelait au calme et admettait pour la première fois qu’une nouvelle administration allait bientôt être inaugurée. Et dans d’autres tweets, il a défendu Trump des efforts visant à tenir le président responsable de sa campagne incessante pour renverser le résultat des élections et de son discours de mercredi qui, selon beaucoup, a incité la foule qui a pris d’assaut le Capitole.

Graham a dénoncé l’idée de destitution Trump encore une fois, tweetant « ce ne serait qu’un échec au Sénat mais constituerait un dangereux précédent pour l’avenir de la présidence ». Plus tard vendredi, il a critiqué les entreprises technologiques pour leur répression à la suite de l’émeute, qui a entraîné des suspensions indéfinies des comptes de médias sociaux du président.

« Twitter peut m’interdire pour cela, mais j’accepte volontiers ce sort: votre décision d’interdire définitivement le président Trump est une grave erreur », a déclaré Graham sur la plateforme préférée du président. « L’ayatollah peut tweeter, mais Trump ne le peut pas. En dit long sur les personnes qui dirigent Twitter. »

Vendredi soir sur « Hannity », Graham a imploré le président élu Joe Biden d’arrêter le mouvement pour destituer Trump une deuxième fois, avertissant qu’il « détruirait encore plus le pays ».

« Vous avez le pouvoir de le faire, la question est, avez-vous le courage de le faire? » Dit Graham. « J’ai dit à mes partisans chez moi au président des États-Unis que j’admire et soutiens qu’il était temps de passer à autre chose. C’était fini. Je ne demande plus à vous, président élu Biden, que je me demande , décrochez le téléphone et dites à Pelosi, Schumer et la «brigade» de se retirer. «

« Plus de destitution », a ajouté Graham, avant d’exprimer l’espoir que les démocrates ne bloqueraient pas les enquêtes sur le fils du président élu, Hunter Biden.

Daniel J. Gross est un journaliste de surveillance d’enquête qui se concentre sur la sécurité publique et l’application de la loi pour The Greenville News. Contactez-le à dgross@greenvillenews.com ou sur Twitter @danieljgross.