«Les gens sont énervés:» Les journaux de la police d’Ottawa décrivent des foules conflictuelles et abusives lors d’une manifestation

Les policiers d’Ottawa chargés de travailler avec les manifestants du convoi ont décrit des foules abusives et conflictuelles – mais aussi parfois coopératives – lors des blocus de l’hiver dernier, selon leurs journaux de bord présentés lors de l’enquête sur la Loi sur les urgences.

Des centaines de pages de journaux de bord de l’équipe de liaison avec la police ont été déposées en preuve vendredi à la Commission d’urgence de l’ordre public, qui enquête sur la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la loi sur les urgences le 14 février pour dégager la foule.

Le document comprend la date et l’heure de l’enregistrement, le nom de famille et le numéro d’insigne de l’agent et un bref résumé de ce que chaque agent a observé un jour donné.

Au cours du premier week-end de la manifestation, un officier a informé qu’un véhicule de police avait été percuté par un manifestant près de la rue Elgin, selon le document. Leur note indiquait que le conducteur avait refusé de quitter sa voiture et que des renforts de la police étaient nécessaires.

Les journaux montrent une rupture entre les manifestants et la police formée après que le service a annoncé son intention de saisir des bidons d’essence, des réservoirs de propane ou du carburant de toute nature que les manifestants apportaient au centre-ville.

“La nouvelle se répand que le carburant a été coupé”, a rapporté un officier le 6 février. “Les gens sont énervés.”

Les officiers ont pris des notes lorsque leurs discussions avec les membres de la foule sont devenues agressives.

“Quand nous sommes partis, nous avons été interpellés et on nous a dit que la police n’avait pas le droit de marcher entre les véhicules par un jeune homme blanc qui était très agressif”, a déclaré un officier de la rue Slater le 8 février.

“La foule s’est rapidement formée et s’est agitée”, raconte un autre journal du lendemain.

Le 11 février, la police a signalé que la foule à l’intersection des rues Wellington et O’Connor était “devenue verbalement abusive et devenait abusive”.

Un officier a signalé qu’il était devenu difficile de faire son travail.

“Cette fois, la foule était plus grande et ne permettait à personne d’entrer et n’était plus en sécurité pour aucun officier”, a déclaré une entrée plus tard dans la journée.

Foule “criant et criant” sur un officier: journal

Le ton a semblé s’intensifier après l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence le 14 février.

L’invocation de la loi a donné aux autorités de nouveaux pouvoirs, leur permettant de geler les finances de ceux qui sont liés aux blocus et aux manifestations, d’interdire les déplacements dans les zones de protestation, d’interdire aux gens d’amener des mineurs à des rassemblements illégaux et de réquisitionner des dépanneuses.

La police d’Ottawa a fait circuler des avis aux manifestants les avertissant qu’ils s’exposeraient à des sanctions sévères s’ils restaient sur les sites de manifestation illégaux.

Faire passer le message ne s’est pas toujours fait sans heurts.

“La foule très contrariée et suivie [police liason teams] autour de cris et de cris », a rapporté un officier du Somerset Street.

“La foule n’est pas contente.”

L’agent de liaison à l’intersection des rues Nicholas et Waller a signalé que la foule avait accepté les avis « mais n’avait déclaré aucune intention de partir avant [Prime Minister Justin] Trudeau a été arrêté.”

La commission a entendu des rapports contradictoires sur la façon dont la manifestation s’est manifestée. Certains résidents ont déclaré avoir été harcelés et se sentir intimidés.

Les organisateurs du convoi qui ont témoigné cette semaine ont qualifié les manifestations de pacifiques et d’amour. L’organisateur Pat King a déclaré que cela ressemblait à “Woodstock”.

Les registres témoignent de tentatives de coopération entre la police et les manifestants.

Le 4 février, un officier a noté que l’organisateur Chris Barber était prêt à déplacer des camions des rues résidentielles vers des zones plus commerciales.

L’officier a déclaré que Barber avait déclaré qu’il souhaitait travailler avec la police pour mettre les éléments “voyous” en ligne.

Un autre officier a rapporté qu’un capitaine de bloc près de l’église de la rue Kent avait promis de nettoyer la zone afin qu’elle paraisse plus présentable avant des funérailles et un mariage à venir.

Un policier cherche un endroit pour laisser un avis alors qu’il visite la zone de manifestation le 16 février, après l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

La police a également signalé plusieurs discussions avec des manifestants qui ont presque entraîné un mouvement.

Par exemple, le 7 février, un agent a signalé que l’équipe de la promenade Sussex et de la rue Rideau était disposée à déménager ailleurs dans le centre-ville, mais était également sceptique quant au fait que la police tentait de les tromper.

La police a quitté ces pourparlers en pensant qu’elle avait des options, selon les journaux.

Parfois, les agents enregistraient les plaintes qu’ils recevaient des résidents concernant ce qu’ils considéraient comme un manque d’application.

D’autres fois, c’étaient des manifestants qui exprimaient leurs inquiétudes au sujet d’autres personnes dans la foule. Un manifestant, par exemple, a contacté des agents qu’un arboriculteur était garé près de la scène au centre-ville et qu’il s’inquiétait des outils dangereux.

L’ancien tireur d’élite de la GRC, Danny Bulford, qui a agi en tant que coordinateur de la sécurité pendant les manifestations, a rapporté qu’il avait entendu dire qu’il y avait une alerte à la bombe prévue pour un bâtiment au coin des rues Catherine et Kent.

Messages variables

Les agents ont déclaré avoir entendu différentes raisons de rester.

De nombreux manifestants ont déclaré qu’ils resteraient à Ottawa jusqu’à ce que les mandats de vaccination soient abrogés, un homme ayant dit à l’officier qu’il était prêt à vivre dans son camion à l’extérieur du Parlement pendant des années.

Un officier a enregistré que l’un des principaux organisateurs, Tom Marazzo, leur a dit “qu’ils veulent que Trudeau soit démis de ses fonctions de chef du Parti libéral, de la même manière qu’Erin O’Toole a été démis de ses fonctions du Parti conservateur”. (O’Toole a démissionné après un vote du caucus pour le destituer.)

Marazzo a témoigné devant la commission cette semaine que les organisateurs de la manifestation du convoi voulaient s’asseoir avec Trudeau et parvenir à une conclusion «démocratique».

