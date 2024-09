Les gens sont en colère à cause du nouveau T-shirt de Donald Trump inspiré de Taylor Swift

Donald Trump a répondu le lendemain : « En fait, je préfère largement Mme Mahomes. Si vous voulez savoir la vérité, c’est une grande fan de Trump. Je n’étais pas fan de Taylor Swift. C’était juste une question de temps. »

Trump réagit au soutien de Taylor Swift à Kamala Harris : « En fait, je préfère largement Mme Mahomes… Je n’étais pas fan de Taylor Swift… elle en paiera probablement le prix sur le marché. » pic.twitter.com/J9Nk56nhEB — philip lewis (@Phil_Lewis_) 11 septembre 2024 Renard/ Twitter : @Phil_Lewis_ Eh bien, ce n’était évidemment pas la dernière fois que nous en entendions parler ! Vous pensez être le plus grand fan de Blondie ? Mettez votre ~réputation~ à l’épreuve. « Leur graphiste n’a même pas réussi à faire correspondre les styles de mélange », a critiqué une personne.

Twitter : @juniperfever Et puis un tas de gens demandent pourquoi sa photo est là, comme si c’était drôle que cela soit considéré comme une « époque ».

Twitter : @dontblamejay En fin de compte, c’était inévitable. Le plus étrange, c’est la structure des prix sur le site Web, car qu’est-ce que tout cela signifie ?!

