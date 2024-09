Les gens sont déconcertés après avoir vu le visage d’une femme dont vous avez probablement entendu la voix des centaines de fois

Après que les téléspectateurs aient entendu une voix familière surprenante, ils ont été choqués de réaliser que le propriétaire était impliqué dans bien plus de choses qu’ils ne le pensaient.

Lorsque les utilisateurs de TikTok sont tombés sur une vidéo sur leur page Pour vous, ils n’y ont probablement pas beaucoup réfléchi jusqu’à ce que la femme commence à parler, et c’est à ce moment-là qu’ils ont perdu la tête.

Il y a tellement de gens que nous entendons tous les jours sans jamais voir leur visage, que ce soit à la radio, dans les publicités télévisées ou sur les appareils technologiques.

Mais maintenant, nous pouvons enfin donner un visage à la voix d’une chose incroyablement connue.

Le compte de Kristen DiMircurio a publié une vidéo il y a à peine deux jours (le 27 septembre) pour partager avec les téléspectateurs qui elle est vraiment et les gens ont perdu la tête.

Kristen, originaire du Maryland, a fait ses débuts en jouant dans des pièces de théâtre et lorsqu’elle a atterri à New York, elle a découvert son amour pour le travail de voix off.

Vous pouvez désormais mettre un visage sur une voix bien connue (Instagram / kdimerc)

Après avoir déménagé à Los Angeles, elle a commencé à travailler dans le cinéma, la publicité, les livres audio et, bien sûr, tout ce qui fait que les gens connaissent sa voix.

Elle a commencé à dire : « Bonjour, c’est moi. »

Kristen a ensuite largué la bombe : « La voix de votre appareil Bluetooth. »

Vous voyez, Kristen est la personne qui a été embauchée pour tout vous dire sur votre connexion Bluetooth, que votre appareil soit à un certain pourcentage, qu’il recherche un appareil couplé ou qu’il soit couplé avec succès.

Sa voix peut être utilisée sur n’importe quoi, des écouteurs aux smartphones et même aux aspirateurs robots, selon un intervenant qui prétend qu’elle est la voix de son aspirateur.

Vous connaîtrez sa voix sur certains appareils (Yagi Studio / Getty Images)

Dès qu’elle a admis son identité, les commentateurs se sont directement lancés dans les commentaires.

Une personne a dit : « Mon Dieu, j’aime ta voix, c’est comme un massage sur les cellules de mon cerveau. »

Un autre a demandé : « Donc, si la voix Bluetooth est la voix d’une vraie personne. Pourquoi vous font-ils ressembler à un robot de synthèse vocale ? »

Quelqu’un d’autre a dit : « C’est la dame qui me dit de tourner à gauche après 400 m alors qu’il n’y a plus de gauche à prendre. »

« Veuillez dire : l’appareil Bluetooth est prêt à être couplé », a demandé une personne, tandis qu’une autre a déclaré : « Il n’y a pas 10 minutes, vous m’avez dit que la batterie de mes écouteurs était à environ 70 %. »

Elle a expliqué dans la vidéo qu’elle « peut être la voix de votre appareil Bluetooth » et a expliqué qu’elle dit « peut-être » parce qu’en tant qu’acteur vocal, ils ont tendance à se voir remettre des scripts sans savoir à quoi cela sert.

Kristen a ensuite ajouté : « à moins que le nom du produit ne soit dans le script, vous pensez qu’il est aussi bon que le mien ».

De plus, elle est dans le business depuis un certain temps et a déclaré qu’elle avait fait tellement de voix off qu’elle ne se souvenait pas de tout ce sur quoi elle avait travaillé.

Elle est également choquante la doubleuse de nombreuses lignes téléphoniques, qui vous demanderont un numéro de poste à composer.

Elle a également travaillé dans des jeux vidéo, des vidéos éducatives, des podcasts, etc.

Kristen a expliqué qu’elle avait mis la main « dans beaucoup de pots » et pense que vous avez certainement déjà entendu sa voix, car même lorsqu’elle appelle sa compagnie d’assurance, elle est surprise d’entendre sa propre voix sur la ligne d’option préenregistrée.

Au moins, vous pouvez désormais donner un visage à une voix aussi familière.