Les gens sont convaincus que TikTok a résolu le mystère du triangle des Bermudes | Nouvelles du monde

Les extraterrestres pourraient-ils être responsables du Triangle des Bermudes ? (Photo : Google Maps) Les utilisateurs de TikTok pensent avoir enfin résolu le mystère du Triangle des Bermudes. Aussi connu sous le nom de Triangle du Diable, il existe une longue légende urbaine sur cette vague zone de l’océan Atlantique Nord où plusieurs avions et navires auraient disparu dans d’étranges circonstances. Et maintenant, les gens disent que tout est lié aux extraterrestres. Bien sûr. TikToker Miguel Gonzalez a publié une vidéo d’une capture d’écran de Google Maps sur l’île des Bermudes. Il montre son appareil photo en train de zoomer sur un zoo, fait une promenade virtuelle dans la zone, puis déplace le curseur vers le ciel. Une image typique d’un objet volant non identifié (OVNI) planant au-dessus des Bermudes apparaît. Certains ont affirmé que cela prouve que les extraterrestres sont « réels » et que c’était « fou » que les gens ne l’avaient pas remarqué auparavant. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Certains disent que « l’OVNI » vu sur Google Maps n’est qu’une image d’un oiseau, d’un drone ou d’une feuille (Photo : Google Maps) Mais d’autres ont dit que « l’OVNI » n’était en fait qu’une image déformée d’un oiseau. Certains prétendaient qu’il s’agissait même d’une feuille d’arbre ou d’un drone. Le mythe du triangle des Bermudes a été largement rejeté comme du sensationnalisme au fil des ans, les experts affirmant que le nombre de navires et d’avions portés disparus dans la région n’est pas significativement plus élevé que dans toute autre partie de l’océan lorsqu’on le regarde en proportion. Une maman du Suffolk aussi a pensé cette semaine qu’elle avait vu quelque chose d’extraordinaire après avoir vu des lumières clignotantes dans le ciel. Plus : Tendance

Kirsty Mason, qui vit à Barrow près de Bury St Edmunds, a vu trois objets clignoter en rouge et bleu depuis la chambre à l'étage de sa fille Bella, 11 ans, mardi soir. Le joueur de 35 ans a déclaré: «Nous étions vraiment excités par cela. « Je pense à 100% que nous avons vu un OVNI et maintenant je me demande si quelqu'un d'autre l'a vu. » Un nouvel article publié cette semaine suggère que la raison pour laquelle les extraterrestres n'ont pas encore été trouvés est qu'il est peu probable qu'il y ait suffisamment d'oxygène sur une autre planète que la Terre pour pouvoir allumer des incendies, ce qui limite le développement de la technologie.

