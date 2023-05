Les gens s’embrassaient il y a 4 500 ans – 1 000 ans plus tôt que ne le pensaient les scientifiques | Nouvelles du monde

Les scientifiques disent qu’ils ont trouvé des preuves que les anciens humains ont commencé à s’embrasser il y a environ 4 500 ans – 1 000 ans plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

Tablettes d’argile, utilisées dans certaines parties de l’ère moderne Irak et Syriesuggèrent que le baiser était pratiqué dans les premières sociétés mésopotamiennes et pourrait même avoir contribué à la propagation des boutons de fièvre.

Des chercheurs de l’Université de Copenhague disent qu’ils croient maintenant que les baisers étaient courants dans de nombreuses cultures plutôt que de commencer dans une région spécifique.

Cela contredit une hypothèse précédente selon laquelle la première preuve de baiser humain sur les lèvres provenait d’une partie spécifique de l’Asie du Sud il y a 3 500 ans.

La preuve provient de tablettes d’argile écrites en écriture cunéiforme, écriture utilisée par les cultures humaines dans l’ancienne Mésopotamie entre les fleuves Euphrate et Tigre dans l’actuel Irak et la Syrie.

Parmi les tablettes montrant une telle scène se trouvait un modèle d’argile babylonien montrant une scène érotique de 1800 avant JC, qui semble montrer les lèvres d’un couple se touchant.

Le Dr Troels Pank Arboll, un expert de l’histoire de la médecine en Mésopotamie à l’Université de Copenhague, a déclaré : « Plusieurs milliers de ces tablettes d’argile ont survécu jusqu’à ce jour, et elles contiennent des exemples clairs que le baiser était considéré comme faisant partie de l’intimité romantique à l’époque. les temps anciens, tout comme les baisers pouvaient faire partie des relations amicales et familiales.

« Par conséquent, les baisers ne doivent pas être considérés comme une coutume issue exclusivement d’une seule région et se sont propagés à partir de là, mais semblent plutôt avoir été pratiqués dans de multiples cultures anciennes au cours de plusieurs millénaires. »

Des études sur les bonobos et les chimpanzés – les parents vivants les plus proches des humains – ont montré qu’ils s’embrassaient.

Cela suggère que la pratique du baiser est un comportement fondamental chez l’homme et explique pourquoi on peut le trouver dans toutes les cultures, ont déclaré les scientifiques.

Les chercheurs ont également déclaré que les baisers avaient peut-être accidentellement aidé à propager des virus tels que le virus de l’herpès simplex 1 (HSV-1), qui provoque des boutons de fièvre.

À partir d’une importante collection de textes médicaux mésopotamiens, ils ont découvert que certains d’entre eux « mentionnent une maladie dont les symptômes rappellent le virus de l’herpès simplex 1 », a déclaré le Dr Arboll.

Mais il a ajouté que les textes médicaux anciens peuvent être influencés par des concepts culturels et religieux, de sorte qu’ils ne peuvent pas être lus au pied de la lettre.

Le Dr Arboll a déclaré que l’équipe avait trouvé des similitudes entre la maladie connue sous le nom de buʾshanu dans les anciens textes médicaux de Mésopotamie et les symptômes causés par les infections à herpès simplex.

Il a déclaré: « La maladie bu’shanu était principalement localisée dans ou autour de la bouche et de la gorge, et les symptômes comprenaient des vésicules dans ou autour de la bouche, qui est l’un des signes dominants de l’infection par l’herpès. »