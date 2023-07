Les gens se sont précipités après le démantèlement du campement de Brandon

Lorsque le campement dans lequel Kat Salmon vivait depuis des mois à Brandon a récemment été démoli, elle a perdu bien plus que sa maison.

« Ils ont détruit tout un tas de nos affaires », a déclaré Salmon. « Ma tente a été détruite, les poteaux ont été détruits. Un de mes ordinateurs portables, l’un des ordinateurs portables de mon voisin a été détruit. Un tas d’autres choses manquaient et ont été détruites. Nous ne sommes pas contents. »

Salmon, qui vit dans les rues de Brandon depuis six ans, vivait plus récemment dans un camping avec quatre autres personnes près de la voie ferrée près de Pacific Avenue. Le site était caché derrière une colline dans les arbres et comprenait des bâches, des tentes et des sacs remplis d’effets personnels.

Mercredi, il a été démantelé par la police ferroviaire du Canadien Pacifique, qui patrouille le chemin de fer, en raison de problèmes de sécurité.

Un porte-parole de la police du Canadien Pacifique de Kansas City (CPKC) a déclaré jeudi que le camp empiétait sur la propriété du chemin de fer et à proximité d’une ligne de chemin de fer active et que des agents avaient travaillé avec la police locale et des travailleurs communautaires pour le retirer.

Salmon reconnaît que les démontages de campements font partie de sa vie normale, elle garde donc ses biens les plus précieux sur elle à tout moment. Elle a déjà déménagé deux fois depuis que sa tente a été démolie mercredi.

Une tente abandonnée est laissée dans les buissons après le retrait d’un campement au centre-ville de Brandon par des agents du CPKC mercredi. (Chelsea Kemp/CBC)

Elle a dit que son groupe essaie de trouver des endroits discrets pour camper pour essayer de « rester hors de vue, loin de l’esprit ». Mais elle a ajouté qu’il est difficile de trouver un espace sûr pour ranger ses affaires et qu’il est presque impossible de trouver un logement abordable.

« Nous avons juste besoin de trouver un endroit où nous pouvons ranger nos affaires et être en sécurité. »

Mise en place d’un nouveau camp

Salmon dit qu’elle est reconnaissante envers un groupe communautaire de Brandon qui a aidé son groupe à trouver de nouveaux équipements, notamment une tente et des bâches.

Ask Auntie – un programme financé par la Brandon Neighborhood Renewal Corporation qui offre une gamme de soutiens sociaux – a essayé de travailler avec des personnes dont les abris ont été supprimés, selon la coordonnatrice Florence Halcrow.

Elle et un représentant de la ville de Brandon ont parlé avec la police du CPKC mercredi peu après le démantèlement du camp de Salmon et de quelques autres, pour demander que les choses soient traitées différemment à l’avenir.

« L’espoir est d’améliorer la coordination et la communication avant de venir afin que les fournisseurs de services puissent travailler avec les occupants pour déplacer en toute sécurité leurs articles hors de la propriété ferroviaire », a écrit Shannon Salterelli, coordonnatrice du logement communautaire et du bien-être pour la ville de Brandon.

Chez Ask Auntie, la principale préoccupation du personnel est d’apporter un soutien émotionnel aux clients, tout en essayant de trouver un autre abri et un endroit sûr où passer la nuit.

« Quand le campement d’une personne est démoli, c’est comme nous quand nous perdons nos maisons à cause d’incendies ou d’inondations et que nous sommes déplacés », a déclaré Halcrow. « Nous essayons de leur apporter ce soutien émotionnel et de leur donner l’assurance qu’ils iront bien. »

Les démontages poussent les clients dans un mode de survie extrême car ils disposent de fonds limités et doivent remplacer ce qu’ils ont perdu, a-t-elle ajouté, ce qui crée un effet d’entraînement des crises de santé mentale et de la criminalité alors que les gens essaient de trouver un nouvel endroit pour vivre.

Elle a ajouté que les obstacles auxquels les personnes vulnérables sont confrontées augmentent lorsqu’elles sont déplacées d’un campement.

« C’est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup lorsqu’il s’agit de la population des sans-abri », a déclaré Halcrow. « Le fait est que nous commençons maintenant à obtenir … plus de soutien de la part d’organisations communautaires qui commencent à être plus conscientes de ce qui se passe. »

La coordinatrice de Ask Auntie, Florence Halcrow, dit que pour les personnes sans logement, perdre un campement, c’est comme perdre une maison à cause d’un incendie ou d’une inondation soudaine. (Chelsea Kemp/CBC) Les personnes dont les campements ont été démantelés essaieront probablement de trouver un autre endroit pour s’abriter, selon Heather Bolech, responsable du Safe and Warm Shelter de Brandon.

Mais certains viendront au refuge pour d’autres services, s’enregistreront ou verront s’ils peuvent obtenir des couvertures ou d’autres nécessités, a-t-elle déclaré.

Pendant l’été, le refuge a vu entre 28 et environ 40 personnes dormir la nuit, avec environ 40 à 45 personnes s’enregistrant chaque nuit cherchant à utiliser la salle de bain, à prendre de la nourriture et à partir, a déclaré Bolech.

La capacité du refuge est de 41 lits.

Le logement et la chaleur une préoccupation

Lorsque les campements sont supprimés, deux des plus grandes préoccupations sont la chaleur et le besoin de nouveaux logements pour les personnes, a déclaré Bolech.

De nombreuses personnes n’ont pas accès à une certaine fraîcheur à un moment donné au cours d’une période de 24 heures, ce qui affecte leur santé mentale et physique.

« Tout cela contribue au danger physique des personnes », a déclaré Bolech.

Jeudi, Barbara McNish, à gauche, et Heather Boloch se tiennent près de l’entrée de l’abri au Safe and Warm Shelter de Samaritan House Ministries à Brandon. (Chelsea Kemp/CBC)

Halcrow dit que Brandon a besoin de plus de logements et de financement pour aider à assurer la sécurité des gens – en particulier des unités pour personnes seules et des logements de transition.

La population de sans-abri de Brandon augmente et la ville « ne peut pas construire de maisons assez rapidement pour loger les gens, en particulier les adultes célibataires », a-t-elle déclaré.

Salmon travaille dans un hôtel du centre-ville et dit que son revenu est trop élevé pour avoir droit à certaines aides, mais pas assez pour économiser pour un premier mois de loyer et de caution. Elle aimerait voir plus de soutien pour les personnes dans sa situation financière, afin qu’elle n’ait pas à vivre de cette façon.

« C’est frustrant. J’aimerais qu’il y ait plus d’endroits à louer qui soient bon marché et abordables. »