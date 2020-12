Covid-19 a influencé la relation des gens avec la nature, ont découvert des chercheurs de l’Université du Vermont, dans une analyse révélant que les hommes – et en particulier les femmes – se sont tournés vers la nature pour se réfugier pendant la pandémie.

Les chercheurs ont étudié l’impact de la covid-19 pandémie sur la façon dont les gens apprécient la nature. Publiés dans la revue PLOS One, les résultats suggèrent que la nature était un refuge important pour les personnes pendant la pandémie.

Ils ont étudié les données d’enquêtes en ligne menées auprès de plus de 3 200 personnes dans le Vermont pendant le décret de l’État américain «Restez en sécurité, restez à la maison», annoncé en mai 2020. Les participants à l’étude ont signalé des augmentations significatives de l’activité de plein air pendant cette période, en particulier chez les femmes. Pour ce qui est des augmentations les plus importantes, les promenades dans la nature, loin de l’agitation urbaine, se sont avérées particulièrement appréciées des participants pendant cette période de distanciation sociale (70%), tout comme l’observation de la faune (64%).

Les personnes interrogées ont également montré un intérêt croissant pour la détente seule à l’extérieur (58%), le jardinage (57%) et les activités artistiques comme la photographie en plein air (54%).

Il y a également eu un changement dans la manière dont les gens appréciaient la nature pendant la pandémie. Les participants ont notamment déclaré que, dans la nature, ils aimaient un plus grand sentiment de santé mentale et de bien-être (59%), l’exercice (29%) ou simplement apprécier la beauté de la nature (29%).

L’étude a révélé que les femmes ont augmenté leur utilisation de la nature de plus de manières que les hommes. Cela s’appliquait à plusieurs activités comme le jardinage et la marche, les femmes respectivement 1,7 fois et 2,9 fois plus susceptibles de déclarer avoir augmenté leur engagement que les hommes.

«Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais notre analyse préliminaire suggère que, pendant la pandémie, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de signaler une importance accrue des valeurs telles que le bien-être mental, la beauté, l’exercice, la familiarité avec le paysage et le plaisir. consiste à analyser les données qualitatives pour approfondir ce résultat », explique l’auteur principal de l’étude, Rachelle Gould.

À long terme, les résultats pourraient encourager les autorités à reconnaître la valeur de la nature en offrant une évasion importante pour les personnes potentiellement confrontées à des événements similaires à l’avenir.