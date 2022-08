Les gens se déplacent toujours vers des endroits chauds et secs comme Phoenix et Las Vegas

Même avec l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation – qui, nom mis à part, est la législation la plus ambitieuse sur le climat jamais adoptée par le Congrès – les États-Unis sont enfermés dans des décennies de hausse des températures et de conditions météorologiques plus extrêmes. La température à laquelle il se réchauffera dépendra de la rapidité avec laquelle nous pourrons réduire les émissions de carbone et de la sensibilité du climat, mais des augmentations moyennes de la température mondiale de 2 à 3 degrés Celsius au-dessus des normes préindustrielles semblent très probables, certaines régions connaissant extrêmes bien pires.

Néanmoins, les Américains réagissent à ces prévisions en se déplaçant en grand nombre vers certaines des régions les plus chaudes, les plus sèches et les plus vulnérables du pays.

Selon une analyse publiée plus tôt ce mois-ci par l’Economic Innovation Group, 10 des 15 comtés l’an dernier se trouvaient dans le sud-ouest, sous pression hydrique. Depuis 2012, 2,8 millions de personnes supplémentaires se sont déplacées vers des comtés qui ont passé la majeure partie de la dernière décennie dans des conditions de sécheresse « graves » à « exceptionnelles ».

Le comté de Maricopa en Arizona, qui abrite Phoenix, une métropole désertique qui reçoit plus d’ensoleillement que toute autre grande ville de la planète, a ouvert la voie de la croissance – et dure en moyenne plus de 110 jours avec des températures maximales d’au moins 100 ° F. Les températures moyennes à Phoenix sont déjà supérieures de 2,5 ° F à ce qu’elles étaient au milieu du siècle dernier, ce qui explique pourquoi il y a eu 338 décès liés à la chaleur l’année dernière dans le comté de Maricopa.

Malgré cela – et malgré le pire à venir – la population de Maricopa a augmenté de 14 % au cours de la dernière décennie, pour atteindre près de 4,5 millions de personnes. Un modèle similaire est à l’œuvre dans des États comme la Floride et la Caroline du Sud qui connaissent un risque élevé de tempête et d’inondation, ou dans des États comme le Colorado et l’Idaho qui font face à un risque majeur d’incendie de forêt. Au total, selon une analyse du site immobilier Redfin, les 50 comtés américains comptant la plus grande part de logements confrontés à des risques climatiques élevés et extrêmes ont tous connu une migration nette positive en moyenne entre 2016 et 2020.

D’un autre côté, les 50 comtés américains avec la plus grande part de maisons confrontées au risque climatique et météorologique extrême le plus faible, comme le comté d’Onondaga dans le nord de l’État de New York, ont largement connu une migration négative nette au cours des mêmes années en moyenne.

Cela mérite d’être répété : face aux coûts croissants des catastrophes météorologiques extrêmes et à la réalité certaine d’un avenir plus chaud et plus perturbé, les Américains ont réagi non seulement en se déplaçant vers des zones plus risquées, mais aussi en s’éloignant des zones plus sûres.

Les Américains bougent pour le climat, pas pour le changement climatique

Que devons-nous retenir de cela ?

Premièrement, alors que les Américains se soucient du changement climatique, lorsqu’il s’agit des décisions majeures qu’ils prennent, cela a tendance à se classer loin en bas des priorités nationales.



Gallup interroge régulièrement les Américains sur ce qu’ils considèrent comme le problème le plus important auquel le pays est confronté. En juillet, 3 % des Américains interrogés ont déclaré que “l’environnement/la pollution/le changement climatique” étaient le problème le plus important, derrière l’inflation, le gouvernement, l’avortement, l’immigration, le racisme, la criminalité et les prix élevés du pétrole/du carburant, entre autres préoccupations. Et tandis que les questions les plus importantes ont tendance à fluctuer en fonction de ce qui se passe dans l’actualité, le changement climatique a toujours été classé assez bas.

En d’autres termes, il y a une raison pour laquelle la loi sur la réduction de l’inflation s’appelait la loi sur la réduction de l’inflation.

Deuxièmement, étant donné que les préoccupations économiques ont tendance à être si importantes chez les Américains, il ne devrait pas être surprenant que le coût de la vie soit un facteur beaucoup plus important de l’endroit où les gens veulent vivre que la peur du changement climatique ou des catastrophes. Des endroits comme le sud-ouest et le Texas ne sont pas seulement chauds, secs et vulnérables au changement climatique, ils ont également tendance à être beaucoup moins chers à vivre que les villes côtières des États bleus.

Selon les données de Redfin, sur les 50 comtés qui comptaient la plus grande part de maisons exposées à un risque élevé de chaleur et de tempête, plus de 50 % avaient un prix de vente médian des maisons inférieur à la moitié de la moyenne nationale à l’époque. Le comté de Williamson au Texas, qui comprend des parties d’Austin à croissance rapide, présente le risque de chaleur le plus élevé aux États-Unis, mais c’est aussi le comté qui a connu la plus forte augmentation de population depuis 2016.

Ce n’est pas vrai que si vous cherchez un endroit bon marché pour vivre, vos seuls choix sont les déserts et les plaines inondables. Puis-je vous intéresser à Syracuse, New York, ou Cleveland, Ohio – deux villes considérées comme des paradis climatiques où le logement est relativement bon marché ?

Probablement pas. La population de l’une ou l’autre ville a chuté de manière significative par rapport à son pic précédent, ce qui est également vrai pour d’autres paradis climatiques du Nord comme Buffalo. (Bien que Buffalo vient d’enregistrer sa première augmentation de population depuis la Seconde Guerre mondiale – la fièvre de Josh Allen, peut-être ?)

Ce que les villes à croissance rapide du Sud-Ouest ont pour elles, c’est exactement cela : la croissance. Cela signifie plus d’emplois et une meilleure chance de mobilité économique, tout en payant beaucoup moins pour le logement que dans les villes à hauts salaires de la côte. Pour de nombreux Américains, cela vaut le compromis de l’aggravation des vagues de chaleur et d’autres conditions météorologiques extrêmes.

Une dernière chose : apparemment, les Américains le préfèrent chaud. Une enquête de 2009 de Pew Research a révélé que 57 % des Américains préféraient vivre dans un climat plus chaud, contre 29 % qui préféraient un climat plus froid. Et l’essor du travail à distance ne fera que donner à plus de gens la possibilité de choisir où ils veulent vivre.

Plus de logements ou plus de migrants climatiques

Je doute que nous allions étancher la soif apparente des Américains pour autant de soleil que possible. (Bien que, honnêtement, en tant que personne qui préfère au moins le froid, vous pouvez garder votre temps à Phoenix.) Mais à moins que nous ne voulions un avenir où de plus en plus de personnes sont sur la voie d’un changement climatique et de perturbations météorologiques toujours plus importants, nous devrons rendre moins coûteux de vivre dans des endroits qui ne sont pas sujets aux vagues de chaleur, aux sécheresses ou aux incendies de forêt.

La Californie en est un exemple. Les horribles incendies de forêt de l’État ont produit des migrants climatiques ces dernières années, en partie parce que les incendies peuvent consumer des villes entières, et en partie parce qu’il n’y a aucun moyen réel de s’adapter à la menace constante de fumée et de destruction.

Pourtant, les gens continuent de se déplacer vers des zones de l’État sujettes aux incendies de forêt – et y restent souvent même après qu’un incendie a détruit leur maison – en partie parce que l’offre de logements toujours restreinte dans l’État rend pratiquement impossible de vivre ailleurs. Un rapport de l’année dernière a révélé qu’entre 1990 et 2010, la moitié de toutes les nouvelles maisons construites en Californie l’ont été dans l’interface entre la nature et les zones urbaines, la zone la plus vulnérable au risque d’incendie de forêt, en partie parce que les réglementations anti-développement ailleurs le rendent simplement plus facile et moins cher. pour y construire.

Lutter contre le changement climatique signifie d’abord et avant tout réduire les émissions de carbone, mais cela nécessitera également des décennies d’adaptation – et cela comprend des politiques de logement qui peuvent éloigner les gens des régions du pays qui sont déjà à risque en rendant moins cher de vivre dans des zones sûres .

Cela ne signifie pas que les Américains ne peuvent ou ne devraient jamais déménager dans des endroits chauds et secs du pays. A leur manière, les métropoles désertiques n’existent que grâce aux adaptations technologiques à leurs climats extrêmes — la croissance démographique n’a véritablement décollé dans la Sunbelt qu’après l’avènement de la climatisation dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais poursuivre cette croissance dans un XXIe siècle plus chaud et plus sec nécessitera bien plus que de simples unités de climatisation massives.

Des villes comme Phoenix et Las Vegas ont pris des mesures importantes pour tirer le meilleur parti de moins d’eau, en retenant les aquifères, en réduisant les déchets et en recyclant les eaux usées. À Phoenix, la consommation totale d’eau est en fait inférieure à ce qu’elle était au début des années 2000, même si sa population a continué de croître et que le résident moyen a utilisé 29 % d’eau en moins en 2019 qu’en 1990. Le sud du Nevada a également réduit la consommation globale d’eau. même en ajoutant des centaines de milliers de personnes.

Ce ne sera pas facile, cependant, et plus les conditions climatiques deviennent extrêmes, plus il est difficile de s’adapter. Le lac Powell et le lac Mead – les deux plus grands réservoirs artificiels des États-Unis, qui aident à fournir de l’eau à 40 millions de personnes – n’atteignent désormais qu’environ 27% de leur capacité. Les résidents les plus pauvres sont moins en mesure de se payer la climatisation qui peut rendre la chaleur du désert supportable, tandis que l’agriculture – qui représente la grande majorité de la consommation d’eau dans l’Ouest américain – continuera à drainer des approvisionnements en baisse.

Si nous voulons vraiment nous adapter aux conditions météorologiques extrêmes, nous devrons rendre les paradis climatiques moins chers et plus attrayants. Et si vous êtes à la recherche d’un déménagement, pensez à Buffalo ! Il y a de nouveaux appartements, de nouveaux emplois, même de nouvelles personnes, ainsi que quelque chose qui deviendra de plus en plus rare à l’avenir : la neige.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect.