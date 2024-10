Les gens remarquent juste un œuf de Pâques intelligent dans ce logo de jeu vidéo classique

Les meilleurs logos sont généralement simples et faciles à interpréter, mais les gens adorent les designs avec un œuf de Pâques enfoui dedans. Des détails comme la flèche dans le logo FedEx semblent évidents quand on les voit, mais passent inaperçus pendant des années. Le logo du jeu Xbox 360 Forza Motorsport 3 est le dernier exemple en date qui a surpris les gens sur Redit.

Ce n’est peut-être pas tout à fait à la hauteur du logo Wipeout en termes de conception graphique classique du jeu vidéo, mais le design combine intelligemment des éléments pour représenter plusieurs concepts. Mais son utilisation continue a déçu certains fans (voir notre sélection des meilleurs logos de jeu pour plus d’inspiration).

Le logo Forza Motorsport a été introduit pour le troisième volet de la série en 2009. Il comprend un « F » du nom de la franchise, façonné de manière à représenter une piste de course, et il intègre également ce qui ressemble à un pneu de voiture qui peut être interprété comme un « M » pour Motorsport et comme le chiffre romain III.

Mais certains fans remarquent tout juste les multiples interprétations, et certains pensent que Turn 10 Studios a raté une astuce en conservant le même logo pour les cinq prochains jeux de la franchise : Forza Motorport 4 jusqu’à Forza Motorsport 2023. .

« Pour FM3, c’était très astucieux, mais garder le même logo pour les suivants… », a déploré une personne sur Reddit. « Ils ont tout foutu parce que les jeux Forza 5 n’ont encore que 3 segments de pneus », a ajouté quelqu’un d’autre. « J’espérais une situation de rasoir Gillette où ils continuent d’ajouter des segments chaque fois qu’une nouvelle série sort ».

Certains y voient cependant une difficulté potentielle. « Pour FM3, le M et le 3 correspondent bien. Mais si vous commencez à faire en sorte que le M représente l’édition du jeu, il pourrait cesser d’être un M », a écrit quelqu’un. Peut-être que le logo FM3 était tout simplement trop beau pour pouvoir être suivi de manière totalement cohérente, mais le design sert toujours de marque immédiatement reconnaissable pour la série.

