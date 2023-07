Les gens recherchent plus que de simples correspondances sur les applications de rencontres : étude

Une étude récente a révélé que l’utilisation d’applications de rencontres ne se concentre pas uniquement sur le balayage des dates potentielles. Au lieu de cela, les utilisateurs ont diverses motivations psychologiques, qui influencent considérablement leur niveau de satisfaction avec l’application et les résultats de leurs rendez-vous.

Selon l’étude menée par des chercheurs de Stanford Medicine, de nombreux utilisateurs n’utilisent pas principalement des applications de rencontres dans le but de trouver des dates.

Sur les 1 387 utilisateurs de Tinder interrogés, environ la moitié ont exprimé un manque d’intérêt à rencontrer leurs matchs hors ligne, et les deux tiers étaient déjà mariés ou étaient en couple.

Les données autodéclarées provenant des utilisateurs d’applications de rencontres montrent que de nombreuses personnes utilisent l’application pour la connexion sociale, le divertissement et la distraction afin d’augmenter les émotions positives et de faire face aux émotions négatives.

Les chercheurs ont analysé des facteurs tels que la motivation à utiliser des applications de rencontres, en particulier des mesures psychologiques telles que l’impulsivité, la dépression, la solitude et l’estime de soi, le nombre de rendez-vous avec les utilisateurs, leur statut relationnel et leur sélectivité dans le choix des partenaires.

« La partie surprenante est qu’un grand pourcentage, environ la moitié, n’allait pas en ligne pour trouver des dates », a déclaré Elias Aboujaoude, l’un des auteurs de l’étude. « Cela devient une question intéressante de savoir pourquoi quelqu’un passerait tout ce temps sur une application de rencontres s’il n’est pas intéressé à trouver une date. »

Les chercheurs ont utilisé un modèle d’apprentissage automatique pour évaluer les facteurs qui ont influencé la satisfaction des utilisateurs à l’égard de l’application de rencontres. Ils ont découvert que certaines variables avaient un fort impact positif sur la satisfaction, notamment l’utilisation de l’application pour rechercher des partenaires amoureux ou des liens sociaux. Et certaines variables ont eu une influence négative, entraînant une baisse de la satisfaction.

« Les résultats suggèrent que les rencontres en ligne sont un mécanisme d’adaptation inefficace pour les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale », a ajouté Aboujaoude.

L’enquête a conclu que l’âge était la variable la plus significative pour prédire une plus grande satisfaction à l’égard des rendez-vous hors ligne. Selon l’enquête, les personnes plus âgées, qui n’ont peut-être pas grandi avec des applications de rencontres, les abordent avec un état d’esprit plus prudent et ont tendance à être plus sélectives lors du choix de leurs partenaires.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.