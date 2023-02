Les gens qui vivent à l’intérieur des avions

(CNN) — Après avoir perdu sa maison dans un incendie, Jo Ann Ussery a eu une drôle d’idée : vivre dans un avion.

Elle a acheté un vieux Boeing 727 destiné à la casse, l’a fait expédier sur un terrain qu’elle possédait déjà et a passé six mois à le rénover, faisant la plupart du travail par elle-même. À la fin, elle avait une maison entièrement fonctionnelle, avec plus de 1 500 pieds carrés d’espace de vie, trois chambres, deux salles de bains et même un bain à remous – là où se trouvait le cockpit. Le tout pour moins de 30 000 $, soit environ 60 000 $ en argent d’aujourd’hui.

Ussery – une esthéticienne de Benoit, Mississippi – n’avait aucun lien professionnel avec l’aviation et suivait la suggestion décalée de son beau-frère, un contrôleur de la circulation aérienne. Elle a vécu dans l’avion de 1995 à 1999, lorsqu’il a été irrémédiablement endommagé après être tombé du camion qui le transportait vers un autre endroit à proximité, où il aurait été ouvert au public.

Bien qu’elle n’ait pas été la première personne à vivre dans un avion, son exécution sans faille du projet a eu un effet inspirant. À la fin des années 1990, Bruce Campbell, un ingénieur électricien titulaire d’une licence de pilote privé, a été émerveillé par son histoire : « Je rentrais chez moi en voiture et j’écoutais [the radio,] et ils avaient l’histoire de Jo Ann, et c’était incroyable que je n’aie pas quitté la route parce que je me concentrais entièrement dessus. Et le lendemain matin, je passais des appels téléphoniques”, raconte-t-il.

Un 727 dans les bois

Campbell vit maintenant dans son propre avion – également un Boeing 727 – depuis plus de 20 ans, dans les bois de Hillsboro, Oregon : “Je me tiens toujours sur l’épaule de Jo Ann et je suis reconnaissant pour la preuve de concept.” Il n’a aucun regret : « Je ne vivrais jamais dans une maison conventionnelle. Aucune chance. Si Scotty me téléportait en Mongolie intérieure, effaçait mes empreintes digitales et me forçait à vivre dans une structure conventionnelle, je ferais ce que j’ai à faire pour survivre. – mais sinon, c’est un avion de ligne pour moi à tout moment.”

Cela ne veut pas dire qu’il ne ferait rien de différent : “J’ai fait beaucoup d’erreurs, y compris celle de la plus grosse erreur : m’associer à une entreprise de sauvetage. Éviter cela et utiliser une logistique de transport supérieure réduit considérablement les coûts”, explique-t-il.

Son projet a coûté 220 000 $ au total (environ 380 000 $ en argent d’aujourd’hui), dont environ la moitié était pour l’achat de l’avion. Il dit que l’avion appartenait à Olympic Airways en Grèce et a même été utilisé pour transporter la dépouille du propriétaire magnat de la compagnie aérienne, Aristote Onassis, en 1975 : “Je ne connaissais pas l’histoire de l’avion à l’époque. Et je ne savais pas que il avait un vieil intérieur de style 707. C’était vraiment, vraiment horrible par rapport aux normes modernes. C’était fonctionnel mais ça avait juste l’air vieux et rudimentaire. Peut-être le pire choix pour une maison.

En conséquence, Campbell a dû travailler dans l’avion pendant quelques années avant de pouvoir y vivre. Les intérieurs sont sans fioritures, avec une douche primitive faite d’un cylindre en plastique et un canapé futon pour un lit. Pendant la partie la plus rude de l’hiver, Campbell se retire traditionnellement à Miyazaki, une ville du sud du Japon au climat subtropical où il possède un petit appartement. Mais la pandémie a rendu cela difficile, et depuis trois ans, il vit dans le 727 toute l’année.

Ayant également l’intention d’installer un avion chez lui au Japon, en 2018, il dit avoir presque acheté un deuxième avion – un 747-400 – mais l’accord a échoué à la dernière minute, car la compagnie aérienne (que Campbell ne révélera pas ) a décidé de maintenir l’avion en service plus longtemps que prévu : “Nous avons dû mettre le projet en attente et il en est ainsi à ce jour”, dit-il.

Campbell reçoit fréquemment des visiteurs et propose même de loger gratuitement dans l’avion, tandis qu’en été, il organise des événements publics plus importants avec des attractions de fête foraine : “Les artistes se produisent sur l’aile droite, les invités dansent devant ou derrière l’aile dans la forêt, ce qui pour les grands concerts se remplissent de toutes sortes de lieux de loisirs. Ce n’est pas la classe de Disneyland – juste des cabines portables avec différentes curiosités et de petites récréations, mais elles sont amusantes.

Double fuselage

Les deux avions de Joe Axline : un à habiter, un à rénover. Joe Axline

Si vous pensez que vivre dans un avion est assez extravagant, que diriez-vous de vivre à deux ? C’est le plan de Joe Axline, qui possède un MD-80 et un DC-9, assis l’un à côté de l’autre sur un terrain à Brookshire, au Texas. Axline a vécu dans le MD-80 pendant plus d’une décennie – après avoir divorcé le jour du poisson d’avril en 2011 – et prévoit de rénover le DC-8 et de l’équiper d’espaces de loisirs tels qu’une salle de cinéma et une salle de musique. Il appelle son grand plan “Project Freedom”.

« J’ai moins d’un quart de million de dollars pour l’ensemble du projet », déclare Axline, qui a très peu de frais de fonctionnement parce qu’il est propriétaire du terrain et a construit son propre puits d’eau et son propre réseau d’égouts : « La seule chose que je il me reste de l’électricité », ajoute-t-il.

Pendant des années, il a même partagé l’avion avec ses enfants : “Les enfants sont partis maintenant, donc c’est juste moi. Vivant dans une maison, vous avez beaucoup d’espace, mais c’est de l’espace perdu. Ma chambre principale mesure 10 pieds sur 18”. , ce qui n’est pas une mauvaise taille pour une chambre. J’y ai deux téléviseurs, beaucoup d’espace pour se promener. Mon salon est de bonne taille, la salle à manger peut accueillir quatre personnes, je peux cuisiner assez de nourriture pour tout un tas des gens s’ils viennent. J’ai aussi une douche et des toilettes, donc je n’ai pas à sortir de l’avion pour aller aux toilettes. La seule chose que je n’ai pas ici que j’aurais dans un la maison, ce sont des fenêtres qui s’ouvrent », explique-t-il, ajoutant qu’il ouvre simplement les portes de l’avion pour laisser entrer l’air frais.

Les avions sont visibles depuis les routes voisines, et Axline dit que de nombreux chauffeurs — leur curiosité piquée — finissent par s’arrêter : « J’ai trois ou quatre personnes chaque jour. Je les appelle mes touristes“, dit-il. “Ils passent en voiture et pensent, c’est tellement cool. La plupart du temps, je les agite partout. Je dirai, si vous avez un peu de temps, je vous ferai visiter. Et si je n’ai pas fait le lit ce jour-là, qui s’en soucie ? Voyons comment vivent les vraies personnes.”

Axline était lui aussi intéressé par un Boeing 747 — vivre dans la « reine des cieux » est le rêve ultime de tout propriétaire d’avion — mais il a renoncé lorsqu’il a été confronté aux frais de transport : « L’avion en lui-même coûtait environ 300 000 $, mais le le coût d’expédition était de 500 000 $. Un demi-million de dollars pour le déplacer. C’est parce que vous ne pouvez pas le conduire sur les routes, vous devriez le déchirer, le couper, le trancher et le couper en dés, puis le remonter. “

Jumbo Stay est un hôtel situé à l’aéroport d’Arlanda à Stockholm. Courtoisie Jumbo Stay

Bricolage d’avion

Il existe d’autres exemples notables d’avions convertis en habitations. L’un des premiers est un Boeing 307 Stratoliner qui appartenait autrefois au milliardaire et réalisateur Howard Hughes, qui a dépensé une fortune pour remodeler l’intérieur pour en faire un “Flying Penthouse”. Après avoir été endommagé par un ouragan, il a été transformé en un yacht à moteur extravagant et finalement acheté dans les années 1980 par Dave Drimmer, résident de Floride, qui l’a rénové en profondeur et l’a renommé “The Cosmic Muffin”. Il a vécu dans l’hybride avion-bateau pendant 20 ans, avant de finalement en faire don au Florida Air Museum en 2018.

Le chanteur country américain et membre du Nashville Hall of Famer Red Lane, qui avait un passé de mécanicien d’avion, a vécu pendant des décennies dans un DC-8 converti qu’il a sauvé de la casse à la fin des années 1970. Lane, décédé en 2015, n’a également eu aucun regret: “Je ne me suis jamais, jamais réveillé dans cet endroit en souhaitant être ailleurs”, a-t-il révélé dans une interview télévisée en 2006.

Ceux qui veulent faire l’expérience d’une nuit ou deux dans un avion à la maison ont quelques options sous forme d’hôtels ; au Costa Rica, l’hôtel Costa Verde dispose d’un Boeing 727 entièrement rénové – avec deux chambres et une terrasse avec vue sur l’océan ; en Suède, Jumbo Stay est un hôtel entièrement construit à l’intérieur d’un Boeing 747, situé sur le terrain de l’aéroport Arlanda de Stockholm. Et si vous cherchez juste à faire la fête, il y a un autre Boeing 747 qui peut être loué pour des événements avec jusqu’à 220 personnes, à l’aéroport de Cotswold en Angleterre, à environ 100 miles à l’ouest de Londres.

Si l’on veut quitter l’habitat de transition et vivre pleinement à l’intérieur d’un fuselage, il faut cependant être prêt à relever des défis : « Il faut avoir la passion de vouloir faire ça, car il y aura tellement de problèmes que vous devrez comprendre que cela peut devenir écrasant », explique Joe Axline, qui cite parmi les plus grands obstacles l’approvisionnement de la bonne cellule et la recherche d’un emplacement approprié.

C’est peut-être la raison pour laquelle plusieurs visiteurs de Bruce Campbell ont exprimé au fil des ans leur intérêt à adopter ce mode de vie, mais aucun n’a jamais transformé le rêve en réalité : « Je pense que c’est assez difficile pour les gens : quelques-uns de mes invités sont partis convaincus qu’ils voulaient le faire et Je leur ai envoyé des instructions articulées pour les aider pas à pas, mais aucune n’a établi d’élan », dit-il.

Mais ne laissez pas cela vous décourager, ajoute Campbell : “Mon principal conseil est de le faire. Ne laissez personne ébranler votre confiance. Travaillez sur toute la logistique et faites-le.”