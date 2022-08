Les gens qui travaillent plus vite que les machines prouvent que la technologie ne peut pas tout remplacer

Nous nous dirigeons actuellement à grands pas vers un monde numérisé à part entière. Nous sommes entourés de technologie numérique et d’intelligence artificielle à tel point que l’automatisation prend le pas sur le travail manuel. Les inexactitudes et les estimations appliquées dans le monde manuel ne sont pas applicables à l’ère numérique et tout est suivi avec précision sur la base de calculs et de code.

Mais même aujourd’hui, certaines personnes sont si extraordinairement bonnes dans leur travail que même un robot ne peut les remplacer. Leur perfection et leur vitesse sont inégalées et aujourd’hui, nous allons vous montrer une telle vidéo d’humains qui travaillent à des vitesses incroyables.

Quand ton travail est l’amour pic.twitter.com/XxBtl4Foic — figensezgin (@_figensezgin) 30 juillet 2022

Un compte Twitter du nom de “figensezgin” a partagé une vidéo de personnes faisant leur travail si parfaitement et à une telle vitesse qui a surpris les téléspectateurs. La vidéo intitulée “Quand tu aimes ton travail” commençait avec un homme coupant des oranges à toute vitesse comme on le ferait dans le jeu “fruit ninja”.

La section suivante de la vidéo montrait quatre ouvriers travaillant de manière coordonnée avec des marteaux martelant un pilier de tente dans le sol l’un après l’autre. La troisième partie montrait un homme coupant d’abord en dés puis en tranches des oignons à une vitesse inimaginable.

Alors que beaucoup de ces clips concernaient des personnes travaillant dans la préparation de produits alimentaires, certains d’entre eux montraient également des personnes nettoyant et rangeant les choses de manière ordonnée à un rythme très rapide. Le point culminant de la vidéo était un enfant lançant une base de pizza en l’air plusieurs fois avec une telle facilité que même une machine ne le ferait pas.

La vidéo, publiée le 30 juillet, est devenue virale avec plus de 7 lakh vues, plus de 24 600 likes et plus de 5 000 retweets. De nombreuses personnes dans la section des commentaires ont débattu pour savoir si la vitesse et la précision des personnes dans la vidéo étaient dues au fait qu’elles aimaient leur travail ou si elles étaient tenues de le faire. Cependant, une chose sur laquelle tout le monde était d’accord était que l’efficacité de ces humains était inégalée.

