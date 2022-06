Existe-t-il donc un moyen de détecter les mensonges basés sur de vrais la science? En fait, oui, et cela implique de comprendre la psychologie derrière la façon dont les menteurs pensent.

Les humains essaient de maîtriser la détection des mensonges depuis des milliers d’années – et échouent lamentablement.

En 2009, le Groupe d’interrogatoire des détenus de grande valeur (HIG) a été formé pour développer de nouvelles meilleures pratiques de détection des mensonges, et en 2016, ils avaient dépensé plus de 15 millions de dollars sur plus de 100 projets de recherche avec les meilleurs psychologues.

Alors, que font les gens qui sont incroyablement doués pour attraper les menteurs sur place ? J’ai adapté les conclusions de HIG par souci de simplicité :

1. Ils sont gentils

Vous devez faire en sorte que le menteur vous aime. S’ouvrir. Pour parler beaucoup. Et de commettre une erreur qui révèle leur tromperie.

Une bonne astuce consiste à vous considérer comme un « journaliste amical ». Les bons journalistes font leurs devoirs avant d’écrire un article. Plus vous avez d’informations dans une conversation, mieux votre détecteur de mensonges interne sera calibré.

Et puis il y a la partie « amical ». Le rapport HIG a révélé que le « mauvais flic » n’est pas efficace, mais que le « bon flic » l’est. Tout le monde veut être traité avec respect. Et quand les gens le sont, ils sont plus susceptibles de parler.

2. Ils ne se fient pas trop au langage corporel

Aldert Vrijprofesseur de psychologie et grand spécialiste de la détection des mensonges, affirme que les signaux du langage corporel sont rarement prédictifs.

Permettez-moi d’aborder directement un mythe courant : « Les menteurs ne vous regarderont pas dans les yeux. » L’examen de la recherche par HIG a révélé que « l’aversion au regard ne s’est jamais avérée être un indicateur fiable ».

Et si cela ne suffit pas à dissiper le mythe, il y a un étude de 1978 du comportement interpersonnel des psychopathes incarcérés. Devine quoi? Ils regardent les gens dans les yeux Suite souvent que les non-psychopathes.

3. Ils posent des questions inattendues

Demandez à une personne d’apparence mineure dans un bar quel âge elle a et vous entendrez un « j’ai 21 ans » confiant. Et si vous leur demandiez : « Quelle est votre date de naissance ? » C’est une question extrêmement facile pour quelqu’un qui dit la vérité, mais un menteur devra probablement s’arrêter pour faire des calculs. Je t’ai eu.

Le rapport HIG cite une étude montrant que les méthodes de sécurité standard des aéroports attrapent généralement moins de 5% des passagers menteurs. Mais lorsque les examinateurs ont utilisé des questions imprévues, ce nombre a grimpé à 66 %.

Commencez donc par les questions attendues. Ce n’est pas intimidant et vous donne des informations – mais plus important encore, cela vous donne une base de référence. Ensuite, posez-lui une question à laquelle il est facile de répondre pour un diseur de vérité, mais à laquelle un menteur ne serait pas prêt.

Mesurez la réaction. Ont-ils répondu calmement et rapidement, ou leur délai de réponse a-t-il soudainement augmenté ?

Demandez également des détails vérifiables. « Donc si j’appelle ta patronne, elle pourra confirmer que tu étais à cette réunion hier ? » Les diseurs de vérité pourront répondre rapidement et facilement à cela. Les menteurs seront réticents.

Autre exemple : « Qu’est-ce qu’Emily portait à la réunion ? » Encore une fois, facile pour les honnêtes gens, mais un cauchemar pour les menteurs. C’est vérifiable – et ils le savent.

4. Ils utilisent des preuves stratégiques

Vous avez fait vos devoirs à l’avance, n’est-ce pas ? Bien. Établir un rapport. Faites-les parler. Amenez-les à dire quelque chose qui contredit les informations que vous avez trouvées.

Demandez des éclaircissements pour qu’ils s’y engagent. Et puis : « Désolé, je suis confus. Tu as dit que tu étais avec Gary hier. Mais Gary a été en France toute la semaine. » Posez-vous les questions magiques : Ont-ils l’air de réfléchir sérieusement ? Leur réponse hâtivement assemblée contredit-elle autre chose, creusant leur tombe plus profondément ?

UN Étude de 2006 sur la police suédoise ont montré qu’ils détectaient généralement des mensonges 56,1 % du temps. Ceux qui ont suivi une formation sur « l’utilisation stratégique des preuves » ont obtenu un score de 85,4 %.

Vous voulez révéler progressivement des preuves. Des contradictions répétées peuvent les amener à simplement avouer par embarras. Plus probablement, cela rendra leur mensonge de plus en plus évident.

5. Ils ne les défient pas trop tôt

Si vous commencez immédiatement à remettre en question ce qu’ils disent ou à les accuser de mentir, non seulement ils pourraient se fermer, mais ils pourraient également commencer à modifier leur histoire.

Pourquoi voudriez-vous les aider à dire un meilleur mensonge. Le but est de leur donner envie de tout dévoiler et de se peindre dans un coin.

C’est là que réside le problème dans le traitement des personnes glissantes : elles obtiennent de bons commentaires, pas vous. Si je mens et que je ne me fais pas prendre, je vois ce qui marche. Si je mens et que je me fais prendre, je vois ce qui ne marche pas.

D’un autre côté, la grande majorité du temps, vous n’obtenez pas de retour pour savoir si quelqu’un a été honnête avec vous. Donc les menteurs s’améliorent toujours. Vous n’êtes pas. Et cela leur donne un avantage. Ne les aidez pas à s’améliorer davantage.

Eric Barker est l’auteur à succès de « Aboyer le mauvais arbre » et « Joue bien avec les autres : la science surprenante qui explique pourquoi tout ce que vous savez sur les relations est (principalement) faux. » Eric a donné des conférences au MIT, à Yale, à Google et au US Military Central Command. Suivez-le sur Twitter @bakadesuyo.

