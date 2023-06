Les gens qui réussissent savent quand abandonner

Abandonner n’est pas toujours signe de défaite. Selon Annie Duke, auteur à succès et ancienne joueuse de poker professionnelle, les personnes qui réussissent savent exactement quand abandonner.

« Le courage est génial. Parfois, vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas », a récemment déclaré Duke, un consultant en prise de décision, au Harvard Business Review. Podcast « Sur la stratégie ». « Mais parfois, quand le monde vous crie d’arrêter et que vous les ignorez, ce n’est plus une vertu. Alors c’est de la folie. »

La peur des gens d’arrêter de fumer découle de deux biais cognitifs différents, a ajouté Duke : l’erreur des coûts irrécupérables et la « négligence des coûts d’opportunité ».

Une erreur de coût irrécupérable, c’est quand vous investissez beaucoup d’argent, d’efforts ou de temps dans un projet, puis que vous l’utilisez comme justification pour continuer à dépenser des ressources – même s’il y a des raisons de croire que le projet peut échouer – parce que vous ne voulez pas vos investissements initiaux seront gaspillés.

Cela peut inclure de s’en tenir à des projets au travail qui ne sont pas rentables, dans l’espoir qu’ils le seront un jour, ou de poursuivre une majeure à l’université qui ne vous passionne pas parce que vous ne voulez pas gaspiller d’argent, a expliqué Duke.

« C’est une erreur parce que c’est déjà dépensé », a-t-elle déclaré. « Ce qui compte vraiment, c’est de savoir si la prochaine minute ou le prochain dollar ou le prochain effort que vous mettez dans ce projet en vaut la peine. »

La négligence du coût d’opportunité, c’est quand « l’avantage perdu des options non choisies », selon un étude 2020 dans le Journal of Economic Behaviour and Organization. En termes simples, les gens ont du mal à voir le bien qui peut découler d’un changement de leur façon de faire les choses.

Duke voit ce problème dans son rôle de consultante d’entreprise, a-t-elle déclaré: Ses clients éviteront de licencier des employés sous-performants parce qu’ils ont peur que la prochaine personne qu’ils embauchent soit encore pire.

« Ce qu’ils négligent, ce sont les gains », a déclaré Duke. « L’une des choses que j’essaie de faire avec eux est la suivante : je dis : « Eh bien, imaginez que vous avez laissé partir cette personne et qu’il n’y avait personne dans le rôle ? Serait-ce mieux ou pire ? » »

Apprendre à ne pas être opposé au changement peut prendre du temps. Au lieu de considérer les décisions comme « bonnes » ou « mauvaises », Duke recommande d’observer votre processus de prise de décision sur le moment, afin que vous puissiez l’étudier et en tirer des leçons plus tard.

« Il s’agit de réfléchir explicitement au chemin qui sera le plus susceptible de vous aider à atteindre vos objectifs », a-t-elle déclaré. « Lorsque vous faites cela, vous pouvez réellement écrire ces choses … À quoi pensais-je à l’époque? Pourquoi ai-je choisi le chemin que j’ai choisi? Et maintenant, il est beaucoup plus facile d’apprendre de cela. »

Bien sûr, abandonner n’est pas toujours la bonne décision. Vous avez juste besoin d’apprendre à reconnaître les moments où vous êtes trop têtu, a déclaré Duke.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, par exemple, a déjà parlé de la valeur de la persévérance pour réussir – tant que vous apprenez quelque chose d’utile de chaque échec. Il a fait référence à Amazon Game Studios, qui a finalement eu sa première sortie à succès en 2021 après des années de luttes.

« Après de nombreux échecs et revers dans le jeu, nous avons réussi », Bezos écrit sur Twitter à l’époque. « Tellement fière de l’équipe pour sa persévérance. Considérez les revers comme des obstacles utiles qui favorisent l’apprentissage. Quels que soient vos objectifs, n’abandonnez pas, même si cela devient difficile. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui résume le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.