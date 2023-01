“Les gens qui ne regardent jamais de films se bousculent pour les billets”

Pathaan de Shah Rukh Khan a enregistré la meilleure journée d’ouverture d’un film hindi de tous les temps

Avant que la pandémie ne paralyse l’industrie du théâtre, lorsque les films de Bollywood n’avaient pas de mal à attirer le public au théâtre, une ouverture de Rs 50 crore net sur le marché intérieur était presque inaccessible. En ces temps changés, alors que même Rs 20 crore le premier jour marque des célébrations sauvages, ce nombre ressemblait à une chimère. Pathaan a réussi non seulement à franchir ce chiffre, mais à le faire d’une manière qui ressemblait à une promenade de santé. Et dans le processus, cela a ramené les gens dans les salles.

Curieusement, bon nombre de ces téléspectateurs du premier jour étaient ceux qui, de leur propre aveu, n’aimaient même pas beaucoup les films ou Shah Rukh Khan. Pathaan avait transcendé le fandom de Shah Rukh Khan. L’ouverture mondiale de Rs 100 crore montre que le film a été regardé par un plus grand nombre de personnes que la plupart ne l’avaient prévu. Un exposant déclare : « J’ai reçu des appels de personnes me demandant de bloquer des billets pour le jour de l’ouverture. Ce sont des gens qui ne regardent même pas des films régulièrement. Ils se bousculent pour les billets du premier jour. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu. » Mais comment cela s’est-il passé ? Pourquoi un film masala – dont le genre a été tourné des centaines de fois à Bollywood – a-t-il suscité une telle réponse de la part des masses ?

C’est sorti :

‘Pathaan’ jour 1 collectes nettes de toute l’Inde : Hindi – Rs. 55 crores

Doublé – Rs. 2 crore

Total – Rs. 57 crores.

La plus grande ouverture jamais réalisée pour un film hindi. Ça aussi, un jour impair qui n’était pas férié, et le film n’est pas une suite !! — Komal Nahta (@KomalNahta) 26 janvier 2023

La réponse se trouve dans l’étoile principale. Pathaan est la première sortie de Shah Rukh Khan en tant que héros en plus de quatre ans. Les derniers films qu’il a faits n’ont pas été couronnés de succès et les gens avaient envie de regarder un film qui utilise sa célébrité comme les succès des années 90 et 2000. La bande-annonce de Pathaan a donné un indice de ce potentiel. C’était le début du battage médiatique. L’acteur Ashwath Bhatt affirme: «Les gens en ont assez d’être trompés par des films qui promettent quelque chose et livrent autre chose. Ils ne veulent rien d’intellectuel mais juste un simple film qui les divertisse. La bande-annonce de Pathaan a montré un nouveau Shah Rukh et le public a senti qu’il n’était pas trompé après un long moment. C’est un film masala commercial commercialisé comme cela.

Mais le battage médiatique et l’anticipation restent idéalement limités au fandom du film et ne se développent au-delà qu’après la sortie. À Pathaan, il a sauté le fusil. Quelque part entre la sortie de la bande-annonce et la sortie du film, Pathaan a cessé d’être à propos de Shah Rukh, l’acteur et est devenu une déclaration à propos de Shah Rukh, l’homme. Beaucoup de gens ont commencé à tweeter que Pathaan n’était pas “leur genre de cinéma” et pourtant ils achetaient des billets. Le critique de cinéma et scénariste Raja Sen a résumé ces émotions lorsqu’il a tweeté : « Je n’aime pas les chansons. Je ne supporte pas la remorque. Pourtant, maintenant, je suis super excité de regarder #Pathaan sur un écran géant, entouré de fans bruyants.

Je n’aime pas les chansons. Je ne supporte pas la remorque.

Pourtant, maintenant, je suis super pompé pour regarder #Pathaan sur écran géant, entouré de ventilateurs bruyants.

Amusez-vous, Shah Rukh Khan. Il est clair que l’Inde a besoin de vous voir passer un bon moment contagieux. – Raja Sen (@RajaSen) 23 janvier 2023

Mandvi Sharma, qui a travaillé comme publiciste de Shah Rukh pendant plusieurs années, explique : « Voici une star, une icône, qui revient après quatre ans et demi. Les gens attendent déjà de le voir. Ensuite, nous avons tous vu ce qu’il a vécu dans sa vie personnelle au cours de la dernière année environ. Et soudain, c’est devenu ce que nous ressentions pour Shah Rukh Khan l’homme et la star. Les gens l’ont vu, ont été avec lui dans ses luttes. Cet amour pour lui s’est manifesté et a transcendé le film.

Pathaan a également bénéficié de sa stratégie promotionnelle unique. Au cours de la dernière année, plusieurs films en hindi ont déraillé alors que l’accent mis sur la préparation de la sortie s’est déplacé vers les controverses autour des stars et les appels au boycott. Souvent, les stars ont fini par dire ou faire des choses dans des interviews qui ont suscité la colère de certaines sections. Mais Yash Raj Films a contourné cela en ne faisant aucune interview et en ne répondant à aucun appel au boycott. Les controverses se sont éteintes alors qu’elles contrôlaient le récit autour du film. Dès que les chiffres des réservations à l’avance ont commencé à inonder les fils d’actualité, les nouvelles de Boycott Pathaan se sont estompées.

Le résultat a été que Pathaan a battu les records établis par War et KGF Chapter 2, quelque chose qui était presque inaccessible. Le chiffre global est encore plus impressionnant. Les experts du commerce disent que cela pourrait se terminer par un week-end prolongé de Rs 350 crore. Pour mettre les choses en contexte, Pathaan pourrait finir par traverser la durée de vie de Brahmastra en moins d’une semaine. C’est un exploit gigantesque !

Pour certains, cet engouement, cette manie est le reflet d’un ras-le-bol de la « haine » envers Shah Rukh. Ils disent que c’est une réaction instinctive à la façon dont la star a été “victimisée”. D’autres n’y trouvent aucune connotation politique et disent que c’est juste une combinaison de personnes à la recherche de divertissement et d’une superstar qui le fournit. La réponse peut être quelque part entre les deux. Mais quel que soit le cas, au centre de tout cela se trouve la sympathie durable de Shah Rukh et son lien avec les masses. La bonne nouvelle pour ceux qui l’aiment, c’est qu’il a deux autres versions en préparation. Bollywood peut être “relancé” ou non, mais Shah Rukh a suffisamment de munitions dans son arsenal en 2023 pour montrer ce que signifie vraiment une superstar.