Les gens prennent des selfies devant l’éruption volcanique du Congo qui a brûlé Goma

Le mont Nyiragongo a libéré de la lave pour la première fois en deux décennies tôt dimanche, détruisant plus de 500 maisons à la périphérie de Goma en République démocratique du Congo. Alors que la lave du volcan brûlait des maisons et se dirigeait vers les rues de la ville la nuit, près de 5 000 personnes ont été forcées de fuir en panique. Alors que 15 personnes seraient mortes et que 170 enfants seraient toujours portés disparus, l’ampleur des dommages à la vie et aux biens reste à déterminer.

Au milieu d’une telle dévastation et d’un chaos à grande échelle, il y en a eu quelques-uns qui ont eu l’audace de suspendre l’évacuation à mi-chemin, juste pour prendre des selfies. Les photos de certains résidents prenant des selfies deviennent virales dans lesquelles ils peuvent être vus debout devant la lave en fusion qui coulait de l’éruption volcanique de la montagne. Sur les photos, le ciel nocturne peut être vu dans la couleur d’un rouge ardent, rempli d’une épaisse fumée s’élevant des flammes.

Beaucoup d’autres sont allés le matin prendre des photos avec de la lave qui avait été refroidie jusque-là.

Pendant ce temps, parmi ceux qui ont évacué la ville, certains ont fui à travers la frontière voisine vers le Rwanda, tandis que 25 000 autres ont cherché refuge dans le nord-ouest à Sake, a déclaré l’agence des Nations Unies pour l’enfance. Ils ont été forcés de passer leurs nuits dans la rue. Les responsables de l’UNICEF organisaient des centres de transit pour aider les enfants non accompagnés. De nombreuses agences humanitaires de la région ainsi que la mission de maintien de la paix des Nations Unies fonctionnent à Goma.

Selon Le gardien, 10 personnes sont mortes rien qu’à Bugamba et au moins cinq ont été tuées dans un accident de camion alors qu’elles tentaient d’évacuer, mais selon les autorités provinciales, il était trop tôt pour connaître le bilan exact.

Beaucoup de ceux qui ont vu la dévastation se dérouler ont déclaré que la lave avait même englouti une autoroute reliant Goma à la ville de Beni.

Auparavant, le mont Nyiragongo a éclaté en 2002, tuant des centaines de personnes et rendant plus d’un lakh sans abri.

