Les gens prennent des précautions qu’ils n’auraient jamais cru nécessaires alors que les recherches se poursuivent pour retrouver le tireur sur l’autoroute

LONDRES, Ky. — Les habitants nerveux vivant près de l’endroit où un homme armé a ouvert le feu sur une autoroute du Kentucky prennent des précautions qu’ils n’auraient jamais cru nécessaires dans leur région rurale, alors que les chercheurs ont ratissé les bois mardi dans l’espoir de retrouver le suspect.

Brandi Campbell a déclaré que sa famille s’était couchée tôt et avait gardé les lumières éteintes le soir depuis que cinq personnes avaient été blessées lors de l’attaque de samedi sur l’Interstate 75 près de London, une ville d’environ 8 000 habitants à environ 120 kilomètres au sud de Lexington.

« Nous rentrons à la maison et les lumières s’éteignent, nous montons à l’étage et nos portes restent verrouillées », a-t-elle déclaré.

Plusieurs districts scolaires de la région sont restés fermés mardi tandis que quelques autres sont passés à l’apprentissage à distance alors que la recherche de Joseph Couch, 32 ans, s’étendait sur un quatrième jour.

Les chercheurs ont passé au peigne fin une vaste zone de terrain accidenté et vallonné près du lieu de la fusillade, au nord de Londres.

Moins de 30 minutes avant de tirer sur 12 véhicules et de blesser cinq personnes, Couch envoyé un message texte jurant de « tuer beaucoup de gens », ont déclaré les autorités dans un mandat d’arrêt.

« Je vais tuer beaucoup de gens. J’essaierai au moins », a écrit Couch dans le message texte, selon la déclaration sous serment obtenue par l’Associated Press. Dans un autre message texte, Couch a écrit : « Je me tuerai ensuite », précise la déclaration sous serment.

L’affidavit préparé par le bureau du shérif du comté de Laurel indique qu’avant que les autorités ne reçoivent le premier rapport de la fusillade vers 17h30 samedi, un répartiteur du comté de Laurel a reçu un appel d’une femme qui leur a dit que Couch lui avait envoyé les SMS à 17h03.

En réponse à cet appel, la police a lancé un suivi sur le téléphone portable de Couch, mais la localisation n’a été reçue qu’à 18h53, indique la déclaration sous serment, près de 90 minutes après la fusillade sur l’autoroute.

Dimanche, les forces de l’ordre ont fouillé une zone proche de l’endroit où le véhicule de Couch a été retrouvé, avec vue sur l’I-75. Ils y ont trouvé un sac de sport vert de style militaire, des munitions et de nombreuses douilles de cartouches, indique la déclaration sous serment. Un peu plus loin, ils ont trouvé un fusil Colt AR-15 avec un site monté sur l’arme et plusieurs chargeurs supplémentaires. Le sac de sport portait l’inscription « Couch » écrite à la main au marqueur noir.

Scottie Pennington, chef de la police d’État du Kentucky, a déclaré que des policiers avaient été mobilisés de tout l’État pour participer aux recherches. Il a décrit la vaste zone de recherche comme une « marche dans une jungle », avec des machettes nécessaires pour traverser les fourrés.

Les autorités ont promis de poursuivre leur traque dans cette zone densément boisée, car les habitants s’inquiètent de l’endroit où le tireur pourrait réapparaître.

Donna Hess, qui vit à 16 kilomètres du lieu de la fusillade, a déclaré qu’elle n’avait pas laissé ses enfants sortir pour jouer depuis la fusillade.

« J’ai juste peur d’aller à la porte si quelqu’un frappe », a-t-elle déclaré.

Couch vivait jusqu’à récemment à Woodbine, une petite communauté située à environ 32 kilomètres au sud du lieu de la fusillade. Un employé d’un magasin d’armes à feu de Londres, Center Target Firearms, a informé les autorités que Couch avait acheté un AR-15 et 1 000 cartouches quelques heures avant la fusillade, selon la déclaration sous serment.

Joe Arnold, le directeur du magasin d’armes à feu, a refusé de commenter lundi les détails de la déclaration sous serment.

Les autorités du Kentucky ont déclaré lundi que Couch était dans la réserve de l’armée et non dans la garde nationale, comme les responsables l’avaient initialement indiqué. L’armée américaine a déclaré dans un communiqué que Couch avait servi de 2013 à 2019 en tant qu’ingénieur de combat. Il était soldat lorsqu’il est parti et n’avait pas été déployé.

Couch a tiré entre 20 et 30 coups de feu lors de l’attaque de samedi, touchant 12 véhicules sur l’autoroute, ont indiqué les enquêteurs.

Schreiner a fait son reportage depuis Louisville, Kentucky.