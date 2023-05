"Les gens pensent que mon jeu T20 décline mais…": Kohli Après Record IPL Ton

Gonflé après une septième centaine d’IPL sans précédent, Virat Kohli s’est attaqué dimanche à ses détracteurs qui estimaient qu’il était presque fini en tant que frappeur T20, affirmant qu’il jouait certains de ses meilleurs cricket dans le format le plus court. Kohli, dont le taux de frappe et la frappe contre le spin au milieu ont souvent été remis en question, a maintenant marqué des centaines de buts consécutifs contre Sunrisers Hyderabad et Gujarat Titans, le plaçant au sommet de la liste du plus grand nombre de fabricants du siècle dans le cash- ligue riche.

« Je me sentais bien. Beaucoup de gens pensent que mon cricket T20 est en déclin, je ne me sens pas du tout comme ça. Je pense que je joue à nouveau mon meilleur cricket T20 », a déclaré Kohli lors d’une interview instantanée avec le flux mondial de la BCCI. ‘ après ses 61 balles 101 non éliminées dans un match de championnat final incontournable pour le RCB.

« Je m’amuse juste. C’est comme ça que je joue au cricket T20, je cherche à combler les lacunes, à franchir beaucoup de limites, puis les grandes vers la fin si la situation me le permet », a déclaré Kohli, qui se rapproche. sur 12 000 courses T20 en carrière.

« Vous devez lire les situations et être à la hauteur de l’occasion lorsque la situation l’exige. Je me sens vraiment bien avec mon jeu en ce moment et avec la façon dont je frappe », a déclaré l’homme, qui compte maintenant 639 points et est deuxième cette année. liste des run-getters derrière son skipper Faf du Plessis (730 runs).

Kohli a déclaré qu’il n’avait pas pensé à la menace de pluie qui planait sur le match.

« Ce qui compte, c’est de rester dans le présent dans ce genre de situations. Je ne me concentrais pas sur la pluie, je me concentrais juste sur ce que je devais faire pour l’équipe », a-t-il déclaré.

