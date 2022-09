Le visage d’un POSTMAN semblait avoir trop de botox après que ses yeux se soient fermés, mais il avait en fait été mordu par une araignée venimeuse.

Andy Pattinson a eu une réaction horrible face à la fausse araignée veuve qui a tellement gonflé son visage que ses yeux se sont fermés.

Andy Pattinson a eu une réaction à la fausse araignée veuve qui l’a mordu alors qu’il livrait le courrier des gens Crédit : Kennedy News

La femme d’Andy, Sandra, l’a exhorté à aller à l’hôpital après que la situation soit devenue si grave qu’il ne pouvait pas voir et que sa langue a commencé à picoter Crédit : Kennedy News

Le postier a remarqué une grosseur de la taille d’un œuf sur son front après avoir terminé sa tournée plus tôt ce mois-ci.

L’homme de 58 ans a plaisanté en disant que sa femme Sandra l’avait frappé avec une poêle à frire et s’était mise au travail le lendemain en pensant que ça allait baisser.

Andy, d’Eastbourne, East Sussex, a déclaré: “Quelque chose ne se sentait pas bien sur mon front pendant que je marchais, alors j’ai regardé et j’avais une bosse de la taille d’un œuf là-bas.

« Au moment où je suis rentré à la maison, [had] se propager de chaque côté de mon front.

“J’ai dit à Sandra que j’avais une drôle de tête et elle a dit ‘bon sang, on dirait que tu as eu du botox’, ce que je n’ai pas fait.

“J’ai tout de suite su que c’était une morsure d’araignée parce que je marche tous les jours dans les buissons et les arbres, c’est un risque professionnel.

“Vous sentez des toiles tout le temps et vous les effacez sans y penser. J’ai évidemment agacé cette araignée et elle ne m’aimait pas, mais je ne l’ai même pas sentie.

“Sandra a trouvé ça drôle au début, puis elle a commencé à s’inquiéter.

“On m’a appelé quelques noms comme M. Magoo, Kingpin et j’étais gonflé et rouge. J’ai dit aux gens que Sandra m’avait frappé avec une poêle à frire, ce n’est pas beau.

“Mon visage a suffisamment enflé pour que je ne puisse pas porter ma casquette de baseball, je ne pouvais pas voir correctement de mon œil gauche et on aurait dit que quelqu’un avait été trop indulgent avec les injections de botox.”

Andy a rapidement été transporté à l’hôpital lorsqu’il ne pouvait plus voir et que sa langue a commencé à picoter.

Andy a déclaré: “J’ai peut-être eu des regards amusants au travail le lendemain, mais je n’y ai prêté aucune attention, je parlais à tous les chiens que j’ai adoptés lors de ma promenade.

“Mais ensuite, il s’est propagé à mes paupières supérieures et a commencé à me fermer les yeux, alors ma femme a dit que je devais aller à l’hôpital, alors j’y suis allé avant que ma vue ne s’effondre complètement.

“J’ai senti un picotement sur ma langue et j’ai commencé à m’inquiéter parce que la dernière chose que je voulais, c’était que ma langue gonfle et qu’un tube dans ma gorge m’aide à respirer.

“Ils ne pouvaient pas dire avec certitude sans l’araignée là-bas, mais au centre de mon front, j’avais deux petites piqûres d’épingle qui auraient pu être les crocs. Cela ne m’a même pas payé un verre.

“J’ai eu une réaction au venin de la morsure d’araignée.

“Ça ne fait pas mal du tout, j’ai juste l’impression d’avoir de l’eau sous la peau. La chose la plus étrange est de se laver parce que vous bougez la peau mais que le liquide en dessous reste en place, c’est la sensation la plus étrange.

“Je pense que c’est mon corps en dessous qui essaie de le débusquer.”

L’hôpital général du district d’Eastbourne a prescrit des stéroïdes pour aider à soulager l’enflure de la morsure venimeuse, mais les médecins ne savent pas quand il disparaîtra complètement.

Même après sa réaction à la morsure, Andy dit qu’il n’a toujours pas peur des araignées.

Andy a déclaré: “J’ai maintenant des poches sous les yeux. Je suis sous stéroïdes et je dois juste attendre et cela prendra le temps qu’il faudra.

“Si ça n’a pas diminué quand les comprimés sont finis, je dois retourner à l’hôpital, je redeviendrai bientôt moi-même, mais ce n’est peut-être pas un avantage.

“Je ne vais pas être nerveux au travail, si ça arrive, ça arrive.

“Je n’ai pas peur des araignées, mais ma femme oui. S’il y a une araignée dans la maison, je dois l’attraper et elle s’énerve parce que je ne les tuerai pas.”