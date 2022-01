Les gens pensent que Djokovic est Dark Vador, affirme la légende du tennis

John McEnroe a déclaré que Novak Djokovic est considéré comme le tristement célèbre méchant de Star Wars par certaines personnes

L’ancien « super morveux » du tennis, John McEnroe, a déclaré que le sport avait besoin de personnalités fortes, car l’idole américaine a affirmé que certains fans considéraient la star serbe Novak Djokovic comme le méchant notoire de Star Wars, Dark Vador.

McEnroe, qui était célèbre pour ses explosions sur le terrain au cours d’une carrière controversée au cours de laquelle il a remporté sept tournois du Grand Chelem, a fait ces remarques en soutenant les commentaires de l’actuel bad boy du tennis Nick Kyrgios sur l’importance d’avoir une variété de personnages dans le sport.

« J’ai parlé du besoin de personnalités dans le tennis. Vous devez avoir un intérêt profond pour quelqu’un », McEnroe a déclaré à Eurosport.

« Que vous pensiez qu’il est le méchant, certaines personnes pensent que Djokovic est Dark Vador. Tout le monde aime Roger Federer.

« Ce n’est pas comme dans les sports d’équipe où vous pouvez vous enraciner pour votre ville ou votre pays, donc cette idée de vous exprimer et de montrer votre personnalité est très importante », a ajouté le joueur de 62 ans.

Peut-être par coïncidence, Djokovic a enfilé un masque de Dark Vador avant un match contre l’Américain Sam Querrey à Paris en 2012.

Lire la suite La légende du tennis dans un verdict accablant sur le fiasco « étrange » de Djokovic

La star serbe compte 20 titres du Grand Chelem – un record masculin commun aux côtés du grand Suisse Federer et de la légende espagnole Rafael Nadal.

Mais il est largement reconnu que le Serbe ne bénéficie pas du même genre d’adulation dans le monde que Nadal et Federer – et les opinions ont une fois de plus été divisées par la saga d’expulsion de Djokovic en Australie.

« Ce serait assez difficile d’un autre côté de ne pas concentrer les 10-15 dernières années sur ces trois gars [Djokovic, Nadal and Federer] », a admis McEnroe.

« Ce qu’ils ont fait est incroyable, hors de ce monde. Gagner 20 tournois majeurs chacun. Je pensais que j’en avais sept, c’est plutôt bien. Eh bien, ça n’a pas l’air si bon maintenant.

« C’est une chose incroyable. Nous regardons ces légendes qui jouent en même temps et font des choses absolument extraordinaires, mais en même temps, je pense que le tennis doit chercher d’autres gars parce que l’avenir est maintenant.

McEnroe a cité le Russe Daniil Medvedev parmi les grands personnages qui pourraient dominer le sport grâce à leurs réalisations et à leur personnalité.

En l’absence de Djokovic, la deuxième tête de série russe a été installée comme favori pour le titre de cette année à Melbourne, où il vise une autre couronne du Grand Chelem à ajouter à celle qu’il a remportée à l’US Open en septembre.

Après avoir réservé une place en demi-finale avec une victoire épique en cinq sets contre le Canadien Felix Auger-Aliassime mercredi, Medvedev, 25 ans, a fait référence à Djokovic et à son esprit indomptable comme source d’inspiration pour sa riposte.

« Medvedev, j’aime la façon dont il est sur le terrain, c’est une personnalité différente. Il est comme un maître d’échecs. Il existe donc des moyens de travailler là-dessus et nous devons absolument le faire », a déclaré McEnroe à propos du Russe, qui affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas dans le dernier carré à Melbourne vendredi.

LIRE LA SUITE: Medvedev est un « anti-héros » dont le tennis a besoin, selon les médias australiens