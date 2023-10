Les gens pensent que ces photos de Halle Bailey prouvent qu’elle est enceinte

Les rumeurs de grossesse de Halle Bailey s’intensifient à nouveau après la dernière sortie de la chanteuse avec son petit ami, DDG.

Dans de nouvelles photos obtenues par La salle d’ombrele Petite Sirène On peut voir la star se promener avec son petit ami dans un sweat à capuche gris surdimensionné.

La chanteuse porte des tenues surdimensionnées lors de ses apparitions publiques depuis des mois maintenant, mais cette fois-ci, il semble y avoir une bosse beaucoup plus apparente que jamais sous son sweat-shirt, alimentant encore davantage ces rumeurs de grossesse de longue date.

Les photographes ont capturé le duo marchant ensemble à Santa Monica, en Californie, cette semaine, et tandis que certaines photos montraient la chanteuse seule, d’autres montraient DDG avec son bras affectueux autour d’elle. Selon La salle d’ombreHalle est finalement entrée dans un bâtiment en direction d’une réunion tandis que son petit ami Youtuber quittait les lieux dans une Rolls Royce.

Alors que les rumeurs selon lesquelles Bailey serait enceinte circulent depuis des mois maintenant, ni Halle ni DDG n’ont confirmé ou démenti ces informations.

En plus de ses tenues remarquablement fluides lors de toutes ses récentes apparitions lors de cérémonies de remise de prix, une source a également déclaré Page six que Halle était « consciente » de qui et de la manière dont elle embrassait ses pairs de l’industrie lors des MTV Video Music Awards.

« Elle est restée à l’écart du tapis rose pour ne pas être photographiée, et lorsqu’elle était à l’intérieur, elle était très attentive à la façon dont elle faisait des câlins et à qui elle les faisait », avait expliqué la source à l’époque.

L’initié a ajouté que lors de l’émission, « Elle gardait ses distances quand quelqu’un s’approchait trop près, et elle donnait plus de poignées de main qu’elle ». [usual] des étreintes durables.

En août, lorsque les spéculations selon lesquelles Halle pourrait être enceinte ont commencé, sa sœur, Chloe Bailey, n’a pas tardé à y mettre fin, même si elle n’a rien nié. La chanteuse a rapidement mis fin à toute conversation sur sa sœur lors d’un Instagram Live, rappelant aux fans qu’elle ne joue pas sur sa famille.