« Les gens pensaient qu’ils connaissaient l’histoire »: l’ascension et la chute de Milli Vanilli

On pourrait dire que, du moins dans le domaine de la musique pop, l’année 1989 appartenait à Milli Vanilli.

Le duo pop franco-allemand, formé à peine un an plus tôt par le producteur allemand Frank Farian, s’était déjà imposé dans les charts européens avec son premier single Girl You Know It’s True. La chanson a frappé les ondes américaines en mars avec un impact stratosphérique. Leur premier album s’est vendu à plus de 8 millions d’exemplaires et a engendré trois singles n ° 1; il est resté dans le top 10 pour le reste de l’année. Les jeunes fans, principalement des femmes, ont crié avec la chorégraphie serrée de Rob Pilatus et Fabrice Morvan et les bonbons pour les yeux flagrants – de longues extensions de cheveux tressés qui se balançaient librement quand ils dansaient, viennent ici des regards, des abdominaux ciselés, des épaulettes et des shorts en spandex, une énergie incroyable et incroyablement des années 80 mouvements de danse.

« C’était littéralement l’anonymat pour ces gars-là … puis les superstars – le plus grand duo pop du monde », a déclaré Luke Korem, le réalisateur d’un nouveau documentaire sur le duo qui a été présenté en première cette semaine au festival du film de Tribeca.

Tout cela a été éclipsé, puis balayé dans la poubelle de l’histoire de la pop, par la disgrâce. Au moment où Milli Vanilli a accepté le Grammy Award du meilleur nouvel artiste en février 1990, de nombreux acteurs de l’industrie musicale soupçonnaient que quelque chose se tramait. En novembre, Farian a révélé lors d’une conférence de presse que Pilatus et Morvan n’avaient jamais chanté sur aucun de leurs enregistrements et ont synchronisé leurs performances. La ruse a torpillé l’acte – les stations de radio ont cessé de diffuser leurs chansons, les fans ont détruit leurs disques et les Grammys ont annulé leur prix pour la seule fois de l’histoire. Pilatus et Moran ont tenté de se rebaptiser « Rob and Fab » avec leur propre voix, mais n’ont vendu que des milliers de disques. Milli Vanilli est devenu un raccourci culturel pour l’orgueil (Pilatus a autrefois comparé favorablement le duo à Elvis et aux Beatles) et la tromperie ignominieuse.

Et c’était tout. Le récit populaire de Milli Vanilli – selon lequel Rob et Fab ont menti sur leurs talents et induit leurs fans en erreur et devraient en subir les conséquences – a été rapide, vindicatif et durable. Et, comme le soutient le documentaire, incomplet et mal orienté sur les deux faces publiques d’une opération beaucoup plus vaste. « Les gens pensaient qu’ils connaissaient l’histoire, mais ce n’était pas le cas », a déclaré Morvan au Guardian à la veille de la première du documentaire.

Milli Vanilli, le documentaire, offre un récit rapide d’une ascension et d’une chute spectaculaires, principalement dans les mots de Morvan, un musicien et artiste qui vit maintenant avec sa femme et ses quatre enfants à Amsterdam. (Pilatus est tombé dans la toxicomanie dans les années qui ont suivi le scandale et est décédé d’une surdose présumée en 1998, un jour après avoir quitté une clinique de désintoxication, à l’âge de 32 ans; une interview enregistrée environ 45 jours avant sa mort fournit l’essentiel de son histoire selon ses propres mots.) Élevé à Paris de parents guadeloupéens, Morvan décampe à Munich à 18 ans, où il rencontre Pilatus, un breakdancer, lors d’une soirée. Ils étaient, comme le rappelait Morvan, les seules personnes à la peau foncée qu’ils connaissaient à Munich. C’étaient de grands danseurs et des animateurs enthousiastes, qui arrivaient à peine à joindre les deux bouts. Et ils voulaient tous les deux être des stars.

Un bref passage en tant que danseurs de réserve et une démo tremblante ont conduit à une rencontre avec Farian, un producteur décoré qui a marqué plusieurs succès mondiaux dans les années 1970 avec le groupe Eurodisco Boney M. (Farian n’a pas participé au film.) Comme Milli Vanilli après eux, Boney M était une construction distinctement farienne, fumée et miroirs: le leader Bobby Farrell, un danseur noir d’Aruba, synchronisé sur les lèvres sur d’autres voix, souvent de Farian, bien que l’arrangement ait rencontré peu de contrecoup lorsqu’il est devenu public en 1978.

Farian a signé Morvan et Pilatus pour un contrat de plusieurs albums alors qu’ils avaient respectivement 21 et 24 ans. Selon Morvan, les deux n’avaient aucune compréhension des termes, sans parler de la possibilité de synchronisation labiale. Ils avaient besoin d’argent et Farian était un hitmaker. « Nous étions si naïfs que lorsque le contrat a été mis sur la table », a-t-il déclaré. «Ce n’était jamais vraiment sous-entendu, comme, hé, allez lire ça. Il n’y avait pas de gestion, il n’y avait pas de protection. Il y avait des disques d’or sur le mur, donc ça suffisait.

Photographie : Ebet Roberts/Redferns

Des mois plus tard, Farian a informé Morvan et Pilatus qu’ils ne chanteraient pas sur leur premier single en tant que Milli Vanilli. Morvan dit qu’ils ont été poussés à la ruse, de peur qu’ils ne remboursent leur contrat d’enregistrement; Ingrid Segieth, l’ancienne secrétaire et amante de Farian, affirme qu’ils se sont facilement mis d’accord. Quoi qu’il en soit, le morceau a été un succès – la gloire et la fortune à un rythme quasi viral – et Milli Vanilli « a embrassé le mensonge », comme le rappelle Morvan dans le film.

Plusieurs autres personnalités dans et autour de l’entreprise de Milli Vanilli attestent du stratagème de Farian et de la participation de l’industrie de la musique – sinon dans le complot, du moins dans le secret de polichinelle une fois les bénéfices engrangés. Il y a Brad Howell et Charles Shaw, les chanteurs noirs américains. considéré comme moins télégénique par Farian, qui a fourni la vraie voix sur les disques de Milli Vanilli et est devenu frustré par le manque de crédit. « Downtown » Julie Brown, qui a animé le duo lors de leur tournée américaine MTV Arena, se souvient de la nuit de juillet 1989 où une piste vocale défectueuse a presque fait dérailler Milli Vanilli au sommet de leur renommée. D’anciens dirigeants d’Arista, la maison de disques qui gérait les affaires du duo aux États-Unis, affirment que tout le monde, jusqu’au président de la société, Clive Davis, était au courant de la synchronisation labiale des mois avant les Grammys. (Davis n’apparaît pas dans le film; dans des images de 2017, il a nié toute connaissance de la synchronisation labiale.)

« J’ai trouvé ça surprenant quand les gens couraient toujours dans l’autre sens », a déclaré Korem lorsque j’ai évoqué le démenti de Davis. Après 30 ans, dit-il, il rencontrait encore une certaine réticence à révéler qui savait quoi et quand. «Je pense que la raison pour laquelle ils font cela est à cause de ce qui est arrivé à Rob. Je pense qu’il y a beaucoup de culpabilité et de honte, et c’est très tragique.

La mort de Pilatus plane sur la seconde moitié du film, alors que la marée tournait rapidement sur Milli Vanilli du phénomène à la punchline. Dans une scène remarquable, le couple organise une conférence de presse pour aborder le scandale. Morvan est assis presque silencieux, le choc s’épanouissant sur son visage en temps réel. Pilatus s’entraîne, à la fois s’excusant et justifiant leur travail avec Farian pour échapper à la pauvreté et atteindre la célébrité. « Avez-vous déjà vécu dans les projets? » demande-t-il à un journaliste blanc juste avec indignation face au mensonge. « Nous n’avions pas d’argent. Nous voulions être des stars. Le journaliste implore presque : « Votre talent vous ferait sortir ! » Quelqu’un hors champ remarque : « Parlé comme un vrai garçon blanc. »

Fabrice Morvan photographié cette année. Photographie : Stephen Lovekin/Shutterstock

Comme le dit le critique musical Hanif Abdurraqib dans le film, le non-dit dans une grande partie du vitriol – il y a eu plus d’une douzaine de recours collectifs intentés par des fans mécontents accusant le duo de fraude et de racket – était un courant sous-jacent de racisme : « Milli Vanilli, pour être clair, avait un public majoritairement blanc. Donc, une partie de la trahison qui a été ressentie était: ‘Je ne peux pas croire que j’ai écouté ces gars noirs chanter ces chansons et ce n’était vraiment pas eux.’

Le problème, tel que le film l’encadre, n’était pas que Morvan et Pilatus étaient coupables, mais qu’ils ont assumé seuls tout le scandale. «Méritent-ils d’être appelés à un certain niveau? Bien sûr. Mais qu’en est-il de tous les autres ? dit Korem. Farian, Arista, leurs directeurs de disques et leur direction sont sortis largement indemnes.

« C’est époustouflant de penser que les médias se sont contentés de nous poursuivre, et ne se sont jamais attaqués aux personnes qui tenaient les rênes », a déclaré Morvan. « C’est presque comme s’ils disaient : ‘Hé, écoutez, nous ne pouvons pas toucher l’homme en noir, alors cette énergie devrait aller vers [Rob and Fab].’”

Trois décennies plus tard, Morvan voit la saga Milli Vanilli comme un chapitre réintégré, et le film comme « une histoire d’espoir. Vous pouvez tomber, mais vous pouvez aussi vous relever, vous réinventer et partir. Le film se termine par une interprétation en solo du plus grand succès du groupe, Blame It On the Rain – Morvan chantant de sa propre voix, lors de son propre concert, devant une foule heureuse d’entendre la musique qu’ils aimaient autrefois.