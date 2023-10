« Les gens pensaient que nous étions des ordures » : héritage oublié des enfants britanniques envoyés au Canada | Nouvelles du monde

«Beaucoup de gens pensaient que nous étions la racaille de la terre», dit-il à propos du Canada qu’il a découvert à son arrivée alors qu’il était adolescent, en 1938.

George Beardshaw est impeccable en vert militaire canadien pressé, en béret et en blazer. Sur son revers, une bande de médailles est ancrée par la Légion d’honneur française, pour son action pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’apparence de George et son passé témoignent du service que ce vétéran né dans le Yorkshire a rendu au Canada, un pays qu’il a appris à aimer. Il aimerait qu’il revienne, avec le temps, après des débuts difficiles.

Image:

George a servi en France pendant la Seconde Guerre mondiale





George était l’un des 115 000 enfants du foyer britannique transportés depuis des foyers d’orphelins vers le Canada entre 1869 et 1948. Ils étaient utilisés comme main-d’œuvre bon marché, généralement comme ouvriers agricoles et domestiques.

Leurs histoires de surmenage régulier, de maltraitance et d’abus ont été bien documentées au fil des ans. Beaucoup sont morts jeunes et des soupçons persistent selon lesquels certains ont été assassinés.

Les militants en faveur des enfants immigrés ont demandé que le Canada suive le Royaume-Uni et l’Australie en s’excusant de leur implication dans des projets d’immigration d’enfants. Interrogé par Sky News si son gouvernement leur devait des excuses, le Premier ministre canadien Justin Trudeau n’a pas répondu à la question, disant seulement : « Ravi de vous voir ».

Aujourd’hui, George Beardshaw est l’un des derniers enfants immigrés survivants au Canada. Les jours de combat d’un vieux soldat sont peut-être loin derrière lui, mais ce centenaire n’hésite pas à se battre pour entendre le mot « désolé » de la part de son pays d’adoption.

Lorsqu’on lui a demandé si Justin Trudeau devait des excuses aux Home Children, il a répondu : « Oui, je pense que oui. Oui. »

Image:

Sky News a demandé au Premier ministre canadien Justin Trudeau : « Votre gouvernement doit-il présenter des excuses ? »





George est né à Thorne, dans le Yorkshire du Sud, en 1923. Sa mère l’a envoyé vivre dans une maison de Barnardo quand il était un petit enfant et il a été expédié au Canada à l’âge de 14 ans et mis au travail comme ouvrier agricole.

Il a déclaré à Sky News : « Les gens pensaient que la Grande-Bretagne envoyait une partie de la racaille des rues de Londres, ils pensaient tous que nous étions des voleurs. »

« Certains ont reçu des fourches. Certains ont dormi dans la grange avec le bétail.

« Il y avait une chaudière dans cette maison (où j’habitais) pour la garder au chaud, vous savez, au sous-sol. Mais il n’y avait pas de chauffage de mon côté, là où se trouvait ma chambre, et il faisait plutôt froid. »

De nombreux Home Children britanniques, lorsqu’ils étaient assez grands, se sont enrôlés dans l’armée pour être renvoyés de l’autre côté de l’Atlantique et retrouver leur famille.

George s’est joint à l’effort de la Seconde Guerre mondiale et a été affecté temporairement au Royaume-Uni.

Il a raconté à Sky News le jour où il est rentré dans la maison familiale dans le Yorkshire, pour la première fois depuis qu’il était petit, portant l’uniforme des Queen’s Own Rifles du Canada.

Image:

George en uniforme militaire canadien. Il a servi dans les Queen’s Own Rifles.





« Vous imaginez ? ‘Georgie Porgey’, le voici – 20 ans, frappant à [my mother’s] porte d’entrée. Elle ne savait pas que j’arrivais et elle ne m’avait pas vu depuis que j’avais trois ans. Quand je suis entré, les gens ne savaient pas quoi dire ou faire, vous savez, ‘Le voici, George du Canada’. »

Il a poursuivi: « Ma grand-mère était assise dans un grand fauteuil. Alors que je passais, elle m’a attrapé par ma ceinture en sangle, m’a assis sur ses genoux et elle a frotté son visage contre le mien. »

Aujourd’hui, environ 10 % de la population canadienne descend des Home Children britanniques. Dans un coin du cimetière Park Lawn de Toronto, un mémorial rend hommage à plus de 70 enfants dont les restes ont été découverts, ces dernières années, dans des tombes anonymes.

Image:

Un mémorial à la mémoire des British Home Children au cimetière Park Lawn de Toronto





Le monument commémoratif est constitué d’un bloc de granit et d’un morceau de plaque d’acier – doté d’un hublot – provenant d’un navire dans le style des navires qui transportaient des enfants au Canada. Les noms des jeunes décédés sont gravés dans l’acier.

Il a été commandé par l’association caritative Home Children Canada, qui œuvre à préserver la mémoire des Home Children et à réunir les familles séparées par les projets d’immigration d’enfants. Il a mené la campagne pour que le gouvernement canadien présente des excuses.

La fondatrice de l’association, Lori Oschefski, a déclaré à Sky News : « Ce pays a été construit sur le dos de ces enfants. C’est juste une parodie. Ils étaient au courant du traitement horrible.

« Beaucoup de ces enfants ont été dépouillés de leur identité. Ils ont été enlevés à leurs parents et ils n’ont plus jamais revu leur famille. Et beaucoup d’entre eux n’ont même pas été informés de qui ils étaient et d’où ils venaient.

« C’est du trafic d’êtres humains. C’est une violation de leurs droits humains fondamentaux. Ils ont été envoyés dans des fermes et (…) ont souvent été obligés de dormir dans des granges et des greniers non chauffés pour rester loin de leurs familles.

« En général, pour un jeune garçon, ils étaient réveillés à l’aube et travaillaient jusqu’à la tombée de la nuit. Beaucoup d’entre eux étaient nourris avec des restes de nourriture. Et lorsqu’ils manifestaient un quelconque défi, si on peut appeler cela un défi, ils étaient battus. »

Image:

Le mémorial répertorie les noms de plus de 70 enfants.





Home Children Canada a également demandé aux autorités canadiennes d’inclure l’histoire des Home Children dans le programme éducatif et d’honorer les jeunes qui ont combattu pour le Canada pendant la guerre.

Mais au cœur de sa campagne se trouve la demande d’excuses formelles.

« Nous attendons des excuses du gouvernement du Canada et l’une des principales raisons est que le Canada a laissé tomber ces enfants. Ils ont contribué à les amener ici. Ils ont payé de l’argent aux organisations d’envoi pour les accueillir ici au Canada. » a ajouté Mme Oschefski.

« Pourquoi ne vous excuseriez-vous pas, surtout quand d’autres pays montent au créneau, s’excusent et deviennent responsables de ce qui s’est passé ? Nous ne cherchons pas de compensation sous forme d’argent. Ce que nous recherchons est une compensation appropriée. reconnaissance pour les Home Children.

Image:

George montre à James Matthews ses messages d’anniversaire du roi et de la reine et du premier ministre canadien Justin Trudeau





En 2010, Gordon Brown, alors Premier ministre britannique, a présenté ses excuses aux personnes impliquées dans des projets de migration d’enfants vers les anciennes colonies britanniques. L’année précédente, l’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd avait présenté des excuses officielles pour son rôle.

En 2017, les parlementaires canadiens ont adopté une motion d’excuses pour le traitement réservé aux enfants immigrés, mais aucune excuse officielle n’a été présentée par le gouvernement lui-même.

Le gouvernement canadien a effectivement publié une déclaration à Sky News, dans laquelle il exprimait ses regrets mais ne s’excusait pas. On y lisait : « Le gouvernement du Canada s’engage à garder vivante la mémoire des Home Children britanniques afin que nous puissions tous tirer les leçons des erreurs passées.

« Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada regrette profondément cette politique injuste et discriminatoire qui a été en vigueur entre 1869 et 1948. Une telle approche n’aurait pas sa place dans le Canada moderne, mais nous ne prétendrons pas que cela ne s’est pas produit.

« En 2017, une motion a été adoptée à la Chambre des communes, par consentement unanime, pour présenter ses sincères excuses aux anciens Home Children britanniques et aux descendants de ces 100 000 personnes.

« Le gouvernement reconnaît l’injustice, les abus et les souffrances endurés par les Home Children britanniques, et les remercie sincèrement pour leurs efforts, leur participation et leur contribution remarquables au renforcement de nos communautés et de notre pays face à une extrême adversité. »

Image:

Lori Oschefski a fondé l’association caritative Home Children Canada





De retour au Parkwood Institute de London, en Ontario, George Beardshaw célébrait son 100e anniversaire. Nous l’avons rejoint alors qu’il rassemblait des amis et des collègues anciens combattants.

« Si les choses s’améliorent avec l’âge, je me rapproche de la perfection », lit-on sur son T-shirt et personne ne le conteste – ses amis et collègues vétérans connaissent et aiment la légende à l’intérieur.

« Tous mes copains sont ici », nous a dit George, et il a eu droit à une sérénade avec sa chanson préférée, The White Cliffs of Dover. Le classique de Vera Lynn a été chanté par Grace, qui se trouvait être un imitateur de Patsy Cline. C’était une légère incongruité mais c’était la fête de George et c’était ce qu’il voulait entendre.

À l’âge de 100 ans, il attend toujours d’entendre le mot « désolé » – officiellement. Le mot le plus dur s’accompagne d’une dure réalité. Il ne peut pas attendre éternellement.