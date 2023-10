Les gens passent en « mode moine » pour limiter l’utilisation des réseaux sociaux

Par Anne Cassidy

Journaliste économique

il y a 4 heures

Source des images, Tugce Nelson Légende, Susie Alegre dit qu’il est difficile de limiter votre utilisation des médias sociaux par la seule volonté

Lorsqu’elle a vraiment besoin de se concentrer sur son travail, Susie Alegre utilise une application sur son téléphone qui lui bloque l’accès aux réseaux sociaux aussi longtemps qu’elle le souhaite.

Mme Alegre, avocate spécialisée dans les droits de l’homme et auteure basée à Londres, affirme que se déconnecter de cette manière lui permet de mieux se concentrer, car cela l’empêche de se laisser distraire.

« Je pense qu’il est incroyablement difficile, avec la seule volonté, d’avoir un smartphone et de ne pas perdre beaucoup de temps dessus », dit-elle.

L’application utilisée par Mme Alegre s’appelle Freedom. Vous pouvez choisir de bloquer des sites de réseaux sociaux et des sites Web spécifiques, ou de désactiver complètement l’accès à Internet.

Vous choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le blocage dure en heures et en minutes. Vous pourrez ensuite changer d’avis à ce sujet et l’annuler plus tôt. Ou bien, vous pouvez cocher le bouton « mode verrouillé », ce qui signifie alors que votre blocage ne peut pas être annulé tant que l’heure que vous avez programmée n’est pas écoulée.

Mme Alegre ajoute qu’elle utilise l’application Freedom, au lieu de simplement éteindre son téléphone, « quand j’ai besoin d’être joignable au téléphone, mais je ne veux vraiment pas être distraite ». Des applications de blocage similaires incluent désormais ColdTurkey, FocusMe et Forest.

Source des images, Getty Images Légende, À quelle fréquence vérifiez-vous votre téléphone intelligent ?

Avec la prolifération des plateformes et des appareils de réseaux sociaux qui rivalisent pour attirer notre attention, un nombre croissant de personnes cherchent des moyens de les aider à résister à l’envie de vérifier continuellement les notifications et de parcourir les flux des réseaux sociaux.

Cette année, une approche de la productivité appelée « mode moine » a gagné en popularité cette année. Cela implique de se consacrer à une seule tâche sans technologie ni autre distraction.

Le terme est devenu viral sur TikTok, où les vidéos marquées du hashtag #monkmode comptent désormais plus de 77 millions de vues, contre 31 millions en mai.

Mme Alegre attribue à l’application Freedom l’aide qui l’a aidée à se concentrer sur l’écriture de son livre, une œuvre de non-fiction intitulée à juste titre Freedom To Think, publiée l’année dernière.

« Ironiquement, mon livre porte précisément sur le défi de la concentration à l’ère numérique et sur la façon dont la technologie est conçue pour interagir avec notre esprit et interférer avec notre processus de pensée », dit-elle.

Se déconnecter des réseaux sociaux et d’Internet en général n’est cependant pas facile, explique Grace Marshall, auteure et coach en productivité. Elle souligne les nombreuses études menées ces dernières années qui souligner leur caractère addictif.

« Vous recevez un ping sur un appareil et cela crée une boucle ouverte », explique Mme Marshall. « Notre cerveau veut fermer cette boucle en regardant la notification parce que nous recevons une dose de dopamine [a natural chemical released in the brain that makes you feel good] frapper quand nous fermons cette boucle.

Source des images, Grace Marshall Légende, Grace Marshall dit que même recevoir des e-mails peut être distrayant

Mme Marshall ajoute que les interruptions des e-mails professionnels peuvent également poser problème. « La technologie est instantanée, avec les e-mails, et [apps like] Slack, Microsoft Teams et messages. Souvent, les gens ont l’impression qu’on s’attend à une réaction instantanée. »

Elle estime que afin de protéger l’équilibre entre travail et vie personnelle, les lieux de travail devraient établir des lignes directrices concernant les délais de réponse attendus aux messages ou aux courriels. « Ce n’est pas seulement une question de concentration et de productivité, il s’agit également de l’impact sur la santé mentale », explique Mme Marshall.

Le fondateur de l’application Freedom, Fred Stutzman, dit qu’il a eu l’idée quand il était à l’université et qu’il s’est retrouvé à passer trop de temps sur Facebook et pas assez de temps sur sa thèse. L’application compte désormais plus de 2,5 millions d’utilisateurs dans le monde.

Il dit que « ce n’est pas une sorte de défaillance de nos capacités humaines » que tant d’entre nous ne peuvent s’empêcher de consulter constamment nos flux de médias sociaux.

« Méta [the owner of Facebook, Instagram and WhatsApp] emploie des centaines de docteurs et de spécialistes du comportement pour rendre l’application plus stimulante. Ce n’est pas un combat équitable pour la personne moyenne. »

M. Stutzman ajoute qu’il est heureux d' »utiliser la technologie pour lutter contre la technologie ».

Freedom affirme avoir constaté une forte augmentation du nombre d’utilisateurs pendant la pandémie, avec des téléchargements qui ont bondi de 50 % en 2020 et 500 000 nouveaux utilisateurs en 2021. Les sites de médias sociaux les plus bloqués seraient Instagram, Facebook et Twitter.

Si vous ne voulez pas compter sur des applications pour améliorer votre concentration, Mark Channon, coach en productivité et en état d’esprit, vous conseille de commencer par apporter de petits changements à votre routine quotidienne. « Si vous voulez créer des changements et des habitudes, réduisez le comportement », dit-il.

« Si vous ne voulez pas regarder YouTube, créez d’autres habitudes qui sont bonnes pour vous. Être capable de gérer les distractions est la clé. Après vous être assis devant votre ordinateur portable le matin, demandez-vous ‘quelle est la chose la plus importante pour moi’ terminer aujourd’hui ?’, et écoutez cette réponse.

Légende, Freedom et d’autres applications vous permettent de bloquer les distractions

Vladimir Druts, co-fondateur de FocusMe, estime que la dépendance aux médias sociaux devrait être prise plus au sérieux. « La société se concentre sur la toxicomanie ou le jeu. Mais je pense que souvent nous ne savons pas que nous sommes accros à nos appareils et à nos béquilles numériques. »

M. Druts considère le mode moine comme un mouvement contre un désir accru de gratification instantanée. « Beaucoup de choses dans l’air du temps aujourd’hui sont » devenez riche rapidement, gagnez des millions en un instant « . Le mode moine est un contraste nécessaire pour dire » vous n’accomplirez rien à moins de prendre le temps à chaque fois. jour et présentez-vous », dit-il.

À l’avenir, avec l’essor de l’intelligence artificielle, les distractions liées à la technologie ne feront qu’augmenter, ajoute M. Druts. « L’IA ne fait qu’augmenter la quantité de contenu disponible.