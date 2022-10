Les gens partagent “l’incident” du lycée, mais ce sont juste des complots de Bollywood mal expliqués

Le lycée est l’un des moments les plus mémorables de votre vie. Il y a toujours tant de souvenirs et d’histoires, toujours quelque chose à regarder en arrière. Avec cela, il y a aussi des histoires folles à partager. Se référant à la même chose, un utilisateur de Twitter a interrogé les gens sur leurs expériences. S’adressant à Twitter, l’utilisateur a écrit: “Quel était” l’incident “dans votre lycée?”

Quel était « l’incident » dans votre lycée ? pic.twitter.com/EgK1Ls3Ux6 — Ysirel (@ysiraels) 25 octobre 2022

Le tweet est maintenant devenu un fil conducteur avec des personnes de plusieurs domaines partageant leurs histoires folles. “Deux personnes avec un appareil dentaire s’embrassaient, l’appareil dentaire s’est coincé, les élèves et les enseignants ont été appelés, ils se sont déplacés les lèvres verrouillées dans l’école, les parents ont été appelés et ils ont été emmenés chez le dentiste et ils ont juste changé d’école plus tard”, a écrit un utilisateur de Twitter. . Une autre personne a écrit : “Un soldat de l’armée indienne s’est déguisé en étudiant et a été admis dans notre école pour retrouver son demi-frère perdu depuis longtemps, réunir la fille de son aîné avec son père et a également commencé une liaison avec le professeur de chimie”.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Un nouveau directeur a pris la relève et c’était génial ; tous les nouveaux enseignants, les notes de tout le monde ont augmenté, des frites pour le déjeuner tous les jours ! Puis une semaine, le professeur de sciences a participé à la loterie, alors nous avons eu un professeur de couverture. Mais un nerd ne l’aimait pas tellement qu’il a fait sauter l’école.

Partageant une autre histoire de ce genre, une personne a écrit : « Un mec a menti à une fille pour qui il avait le béguin en disant que son père connaissait une chanteuse pop et qu’il allait danser sur scène avec lui. Alors il a piégé son père dans un voyage à travers le pays désastreux, a en quelque sorte tout réussi en direct, s’est enfui avec son arnaque et a toujours impressionné la fille.

Voici quelques réponses :

Il y a cette étudiante transférée qui a d’abord été victime d’intimidation, mais elle a ensuite réussi à attirer l’attention des 4 étudiants masculins les plus populaires (et les plus riches) et ils se disputaient pour elle et quand elle a essayé de les arrêter, sa perruque est tombée. Il s’est avéré qu’elle était un lui depuis le début https://t.co/ZJESVyKI3w – justzahra (@justzahra5) 29 octobre 2022

la sœur d’un enfant s’est suicidée et nous ne l’avons pas vu pendant environ quatre ans, puis avant qu’il ne déménage, il a avoué que lui et son meilleur ami avaient dissimulé sa mort accidentelle. ils se sont battus ou quelque chose aussi? il a perdu un oeil ? j’ai entendu dire qu’ils étaient mariés maintenant j’espère qu’il va bien https://t.co/QyU3mVzEQL — andrew 🍂 comm ouvert ! ✍️ (@andrewwtca) 30 octobre 2022

cet enfant populaire qui s’est en quelque sorte faufilé dans le bureau du directeur et s’est coupé la barbe pendant qu’il dormait il s’est marié récemment avec le neveu de ce type (qui a également étudié avec nous et nous pensions tous que les deux se détestaient) donc Noël doit être une période très intéressante https://t.co/uji8tB3OSz — Dentelle 🌺 teen wx fic 📌 (@layzeal) 30 octobre 2022

il y avait ce garçon dans ma classe qui avait clairement un énorme béguin pour notre professeur et puis un jour nous sommes allés en excursion et tout le monde a dit qu’il était mort mais comme 2 ans il est revenu et a kidnappé le professeur et puis ils se sont mariés https://t.co/a9ZxoDAkli — asie !! 🍃 (@xiuyaur) 30 octobre 2022

Cette fille est devenue accro aux pilules et a couru en hurlant à travers une porte coulissante en verre lors de leur soirée de remise des diplômes parce que le gars populaire ne savait pas qui elle était https://t.co/KuwqWCLPrl — percy 🎃 #ANDAMOVIE (@advsoupstudies) 30 octobre 2022

Quelle est votre folle histoire de lycée ?

