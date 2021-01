Les gens paniquent et s’évanouissent dans la nouvelle promotion Bachelor

Matt James a tout à fait l’effet sur son Bachelier concurrents.

Dans une nouvelle promo, exclusive à E! News, le nouveau célibataire enlève sa chemise et s’embrasse avec des femmes habillées en épouses tandis que les femmes semblent perdre la tête. Bri est étonné de sa torse nu. La reine victoria est … ennuyeux. Sarah pourrait en fait s’évanouir. Pendant ce temps, tout un tas de femmes reçoivent toutes des baisers de l’homme lui-même.

« La nouvelle saison de Le célibataire est en train de décoller … littéralement », dit la voix off alors que Matt se débarrasse de ses vêtements.« Et lundi, ils sont tous dedans. Mais vous ne les avez jamais vus sortir comme ça.

Vingt-quatre femmes restent après la première nuit relativement sans drames de Matt, et il semble que les choses ne resteront pas sans drames pendant longtemps – d’autant plus que nous nous dirigeons vers des rencontres individuelles et massives sur le thème du mariage.